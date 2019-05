Elektriniu paspirtuku banga – kol kas be neigiamų pasekmių 

Vilniuje daugiau kaip mėnuo veikia elektrinių paspirtukų nuomos paslauga. Tai gera proga išbandyti vis labiau populiarėjančią susisiekimo priemonę sostinėje. Apie elektrinius paspirtukus gatvėse portalui lzinios.lt pasakojo bendrovės „CityBee“ rinkodaros vadovas Lukas Yla ir Lietuvos kelių policijos tarnybos Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus vyresnioji specialistė Marija Kazanovič.

Sostinėje pastaruoju metu akivaizdžiai pagausėjo elektrinių paspirtukų, juos nuomotis nuo balandžio 2 dienos siūlo paslaugų bendrovė „CityBee“. Tai patogu ne tik greičiau atsidurti norimoje vietoje, bet ir įsitikinti, ar verta pačiam įsigyti elektrinį paspirtuką. Atlikusi įvairius bandymus su skirtingų gamintojų elektriniais paspirtukais, „CityBee“ pasirinko „Segway“ ir „Inokim“ bendrovių gaminius. Visi jie su visiškai įkrauta baterija gali įveikti 35–40 km atstumą ir pasiekti maksimalų 25 km / val. greitį.

Pasiteiravus, ar buvo užfiksuota eismo įvykių dėl paspirtukininkų, L. Yla pažymėjo, kad dar neteko susidurti su eismo įvykiais, kuriuos būtų sukėlę elektriniai paspirtukai. O Lietuvos kelių policijos tarnybos atstovės M. Kazanovič teigimu, dėl techninių priežasčių nėra galimybės pateikti tokios statistikos, mat šių transporto priemonių statistika atskirai tiesiog nėra fiksuojama.

Atspindi šviesą

Kol kas L. Yla nesiskundė ir padaroma žala, esą vilniečiai atsakingai elgiasi su šia transporto priemone ir padaroma žala yra labai minimali. Ji paprastai atsiranda tiesiog dėl aktyvaus paslaugos naudojimo – nulūžta ar pametamos smulkesnės detalės. Pašnekovas paaiškino, jog naudojamas elektrinio paspirtuko modelis yra adaptuotas būtent dalijimuisi, visi paspirtukai registruoti policijoje.

Be to, nuomojami elektriniai paspirtukai yra paženklinti skiriamaisiais „CityBee“ lipdukais ir prie kiekvieno įmontuota speciali įranga, leidžianti matyti jo buvimo vietą bei suteikianti galimybę neleisti pajudėti iš vietos, jeigu bandoma važiuoti be rezervacijos.

Saugumo sumetimais, L. Ylos teigimu, elektrinių paspirtukų vairo stovas yra pažymėtas šviesą atspindinčiais lipdukais, dėl to kur kas saugiau tamsiuoju paros metu. „Mūsų elektriniai paspirtukai turi atšvaitus, o ant elektrinio vairo stovo yra užklijuotas specialus lipdukas, kuris atspindi šviesą“, – aiškino pašnekovas.“, – aiškino pašnekovas.

Eismo įvykių prevencija

L. Yla teigė, kad bendrovė daug investuoja į žmonių švietimą, yra rengiami ir vykdomi informaciniai bei edukaciniai projektai. Jis minėjo, kad greitai dienos šviesą turėtų išvysti nacionalinis elektrinių paspirtukų kelių eismo taisyklių ir kultūringo eismo dalyvio testas.

Be to, kaip pabrėžė „CityBee“ rinkodaros vadovas, nuolat palaikomas glaudus ryšys su teisėsauga, savivaldybe ir diskutuojama, kaip tobulinti elektrinių paspirtukų nuomos paslaugą.

Kelių eismo priežiūros specialistė M. Kazanovič pabrėžė, kad vienas būdų, kaip informuoti apie elektrinių paspirtukų pažeidimus, tai portalas www.epolicija.lt

„Elektriniams paspirtukams yra reikalinga pritaikyta infrastruktūra – dviračių takai. Idealiausiu atveju – asfaltuoti, o ne tiesiog nupiešus dviračių taką ant šaligatvio trinkelių,“ – kalbėjo L. Yla.

Kad visi jaustumės saugūs, nepamirškite, jog paspirtukų vairuotojai privalo:

* užleisti kelią pėstiesiems;

* važiuodami pro pėsčiąjį, privalo sumažinti greitį iki artimo žmogaus ėjimui ir išlaikyti saugų atstumą;

* elektriniu paspirtuku (kurio galingumas neviršija 1kW, o maksimalus greitis – 25 km / val.) turi važiuoti dviračių takais, o kur jų nėra – šaligatviais arba šalikele.

Reklama