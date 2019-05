200 priežasčių aplankyti Birštoną 

Birštone pastaruosius kelerius metus lankytojų srautai auga ne atsitiktinai – šiame kurorte ne tik atsidaro naujos sanatorijos, sveikatingumo ir SPA centrai, bet ir sparčiai vystosi kultūrinis gyvenimas, kuris yra neatsiejamas nuo kokybiško poilsio. Skaičiuojama, kad per visus 2019 m. Birštono kultūrinį gyvenimą nuspalvins daugiau kaip 200 įvairiausių renginių, sakoma Birštono savivaldybės pranešime spaudai.

„Birštonas tęsia savo ilgametes kultūros, sporto renginių tradicijas, tačiau šalia jų atsiranda ir naujų iniciatyvų. Džiaugiamės, kad į Birštono kultūrinį gyvenimą aktyviai įsilieja sanatorijos, SPA centrai, mūsų jaukios kavinės ir restoranai, birštoniečiams ir svečiams siūlantys aukšto lygio akustinius koncertus, sporto, aktyvaus laisvalaikio renginius, įvairias dirbtuves. Kartais tikrai norisi, kad metuose turėtume daugiau savaitgalių“, – sako Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė.

Birštono festivalizacija – nuo vasario iki gruodžio

Birštonas ir festivaliai yra neatsiejami žodžiai. Kurorto festivalizacija prasideda jau vasarį, nuo kurio kiekvieną mėnesį Birštone vyksta bent po vieną meno, kultūros festivalį. Tautiniai šokiai, kapelos, teatrų šventės, o šiuo metu kurortas ruošiasi tarptautiniam chorų festivaliui „Birštonas Cantat“. Vėliau dar laukia sakralinės muzikos festivalis, kuris pažymės garbingą 110 metų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios jubiliejų, bei žymusis akordeonų festivalis. Gruodžio mėnesį metus užbaigs Kauno simfoninio orkestro koncertas.

„Turime du siekius – išlaikyti tai, kas suformuota per daug metų, ir įtraukti naujų spalvų, šviežių idėjų. Tradicijas išlaikyti nėra taip lengva, kaip gali pasirodyti – kai kurios įprastos mūsų datos tapo labai populiarios, dažnai sutampančios su kitų miestų renginiais, todėl turime labiau pasistengti, kad pelnytume lankytojų dėmesį. Esame pasiruošę visiems netikėtumams ir kol kas visi mūsų svarbiausi renginiai sėkmingai įvyksta. Birštono neaplenkia ir įvairūs tarptautiniai projektai, kurie paprastai orientuojasi į didžiuosius Lietuvos miestus – tai rodo, kad turime kultūringo kurorto statusą“, – teigia Birštono kultūros centro direktorius Zigmas Vileikis.

Naujo formato kulinarinis konkursas

Jau tampa tradicija, kad pavasarį Birštone organizuojamas kulinarinis konkursas, kuriuo siekiama formuoti išskirtines kurorto gastronomines tradicijas, įvertinti maitinimo įstaigų naujoves ir paskatinti svečius jas išbandyti. Šiemet pirmą kartą konkurso komisijos nariais galės tapti kavinių ir restoranų lankytojai – jie bus kviečiami ragauti konkurse dalyvaujančius patiekalus ir balsuoti už juos internetu. Konkurse dalyvaujančios maitinimo vietos pažymėtos specialiu lipduku, informacija apie dalyvius skelbiama Birštono turizmo informacijos centro svetainėje. Gegužės pabaigoje bus apdovanoti trys nugalėtojai, sulaukę daugiausiai balsų.

„Gastro turizmas yra labai populiarus ir svarbus į Birštoną atvykstantiems svečiams, todėl ir nutarėme šiemet jiems pasiūlyti tapti maisto kritikais. Džiaugiamės, kad kulinarinius atradimus puoselėja ne tik kurorto restoranai ar kavinės, bet ir laisvalaikio pramogų organizatoriai. Gastronomijos atradimų ieškančius poilsiautojus kviečiame į kulinarines ekskursijas, kurių metu galima paragauti įvairių netikėtų gaminių: ir midaus, ir kiškio pyrago, ir patiekalų, kuriuos ragaudavo į tarpukario Birštoną atvykdavęs Antanas Smetona“, – vardina Rūta Kapačinskaitė.

Birštono kurorto šventė pasitinka su šūkiu „Būk Birštone!“

Birželio 7–9 d. Birštone vyks tradicinė kurorto šventė, kurios šūkis šiemet – „Būk Birštone!“. Šventėje šiais metais karaliaus mėlyna spalva, simbolizuojanti Nemuno upės vingius, mineralinio vandens šaltinius, gryną orą ir ekologiškumą.

Visą savaitgalį Birštone vyks įvairūs renginiai, koncertai, vandens dviračių čempionatas. Kasmetinės šventės padangę visą savaitgalį spalvins būrys Lietuvos karšto oro balionų čempionato „Birštono taurė 2019“ dalyvių. Čempionate tikimasi sulaukti 35 oro balionų, tad vaizdas tikrai bus stebuklingas.

„Šiemet vyks jau 27 Lietuvos karšto oro balionų čempionatas. Dauguma jo dalyvių – Lietuvos oreiviai, tačiau sulauksime svečių ir iš Italijos, Vokietijos, Lenkijos bei kitų šalių. Jeigu tik oro sąlygos leis, stengsimės paskraidinti kuo daugiau miesto svečių, nes oro balionai padeda pakilti virš kasdienybės ne tik tiesiogine, bet ir perkeltine prasme“, – sako oreivių klubo „Audenis“ prezidentas Žydrūnas Kazlauskas.

Judesio mėgėjams: žygiai ir sporto varžybos

Birštone klesti ne tik meno, bet ir sporto kultūra. Jau gegužės 11 d. atnaujintame stadione vyks „Birštono kurorto metimų taurė 2019“, kurioje laukiamas ir pasaulio čempionas Andrius Gudžius. Vėliau, gegužės 18 d., Birštone bus minima pasaulinė šiaurietiško ėjimo diena, kurios proga Žvėrinčiaus miške organizuojamas žygis. Joninių naktį kurortas kvies švęsti netradiciškai – besimaudant baseinuose, kurie būtent Joninių vakarą pratęsia savo darbo laiką ir kviečia lankytojus pasimėgauti vandens procedūromis neįprastu paros metu. Pėsčiųjų žygių mėgėjai nekantriai laukia liepos mėnesio, kuomet Birštono apylinkėse vyks ketvirtasis žygis Nemuno kilpomis.

Trečią kartą į Birštoną diskutuoti sukvies festivalis „BŪTENT!“

Tradicija tampančiame diskusijų festivalyje „Būtent!“ šiemet išliks svarbiausi jo elementai – kaip ir kasmet, renginys vyks antrą rugsėjo savaitgalį (rugsėjo 6–7 d.), jis bus atviras visiems ir nemokamas, be to – festivalis išlaikys lankytojams jau pažįstamas aštuonias erdves. Ruošiama didžiulė erdvė vaikams, kurioje mažųjų festivalio lankytojų lauks įvairios pramogos: nuo skautiškų užsiėmimų, aitvarų leidimo iki mokslinių eksperimentų ir dirbtuvių. Šiemet festivalyje nebus didžiosios scenos ir vieno didelio vakaro koncerto – vietoj to nuspręsta daryti kelis atskirus vakaro renginius, ir tai nebūtinai bus šokiai ar vakarėliai.

Festivalio programą sudarys per 80 įvairių diskusijų, kurių temos dažniausiai neatspindi televizijos ekranuose matomų kasdieninių aktualijų, o yra žymiai globalesnės, keliančios netikėtus klausimus ir idėjas. „Pastebėjome, kad visuomenės pateiktos temos paprastai būna įdomiausios, sulaukiančios daugiausiai lankytojų dėmesio ir teigiamų įvertinimų. Šiemet į pagrindinę festivalio programą įtraukėme 25 visuomenės pateiktas temas – visos jos yra labai įdomios ir plačios,“ – sako diskusijų festivalio „Būtent!“ atstovas Arnas Marcinkus.

Birštonas – unikalus Nemuno kilpose įsikūręs Lietuvos kurortas. Net 90 proc. Birštono savivaldybės teritorijos yra Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje, o mineralinis vanduo, išgaunamas iš žemės gelmių, yra svarbiausias Birštono kurorto gyvavimo bei augimo skatintojas

Unikalūs gamtiniai ištekliai ir išskirtinis vietovės kraštovaizdis nuo seno vilioja poilsiautojus apsilankyti Birštone ir jo apylinkėse. Nemuno vingiuose žaliuojantys miškai mena karališkąsias medžiokles, kuomet Žvėrinčiaus miške aidėjęs Vytauto Didžiojo medžioklės ragas pramogauti kvietė to meto Europos karališkųjų šeimų narius.

Birštonas – tarptautinių sveikatinimo paslaugų kurortas Lietuvoje, garsėjantis unikalia gamta, Nemuno kilpų vingiais, mineraliniu vandeniu ir karališkomis šaknimis. Kurortas apdovanotas natūralios gamtos turtais: trykštančiais mineralinio vandens šaltiniais, gydomuoju purvu, švariu oru ir palankiu sveikatai klimatu. Kurortas didžiuojasi Europoje pripažintu ir vertinamu mineraliniu vandeniu, kurio sudėtyje yra daug bromo.

