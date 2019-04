Saugomų teritorijų vis daugės 

Beveik penkerius metus delsusi Aplinkos ministerija suskubo forsuoti saugomų teritorijų, skirtų tinklui „Natura 2000“, plėtrą. Mat dėl neveiklumo Europos Komisija prieš Lietuvą jau pradėjo pažeidimo procedūrą ir grasina sankcijomis.

Aplinkos ministerijos (AM) „apsukos“ netenkina gamtosaugininkų. Jie nuogąstauja, kad taip delsiant vargu ar pavyks užkirsti kelią dideliam miškų kirtimų mastui visoje šalyje.

Tačiau miškų savininkai ir politikai abejoja, ar drausdami kirsti miškus tikrai išsaugosime biologinei įvairovei svarbias teritorijas.

Į saugomų teritorijų, skirtų tinklui „Natura 2000“, sąrašą įtraukus, pavyzdžiui, miško plotą, jame būtų ribojami arba draudžiami kirtimai, kitokia ūkinė veikla.

Plės saugomų teritorijų sąrašą

AM numačiusi papildyti vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą. Į jį planuojama įtraukti Vilnios, Šešuvies, Neries upių, Baldono, Viešinto ežerų pakrančių, Viešvilės aukštupio, Baršėnų, Balandinės pelkių atskirus ruožus, Žagarės dvaro parko, Plinkšių apylinkių, Aukštųjų Šančių ąžuolyno teritorijų dalis.

AM Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyriausiasis patarėjas Algirdas Klimavičius „Lietuvos žinioms“ sakė, kad šios teritorijos yra svarbios siekiant išsaugoti tam tikras augalų ir gyvūnų rūšis natūraliomis sąlygomis. Pavyzdžiui, į vietovių sąrašą įtraukiamas Žagarės dvaro parkas, nes jame gana gausi niūriaspalvių auksavabalių vietinė populiacija. Tai daroma todėl, kad šiems vabalams apsaugoti mūsų šalyje kol kas pasiūlyta per mažai vietų, nors jų randama tik Šiaurės Lietuvoje.

„Sąrašas pildomas įgyvendinant Buveinių direktyvą. Tai daroma periodiškai, kol visoms rūšims ir buveinėms, nurodytoms direktyvoje ir aptinkamoms Lietuvoje, apsaugoti bus pasiūlyta pakankamai teritorijų“, – aiškino A. Klimavičius.

Pasak jo, tam tikrų vietovių įtraukimas į sąrašą dar nereiškia, kad jos iš karto tampa saugomos. Pirmiausia turi būti sudaromas sąrašas teritorijų, kurios atitinka Buveinių direktyvoje nustatytus kriterijus. Paskui jį reikia pateikti Europos Komisijai (EK), o ši vietoves įrašo į bendrą didelio Borealinio biogeografinio regiono Europos Bendrijos svarbos teritorijos sąrašą.

Kai jis patvirtinamas europiniu lygmeniu, valstybės turi imtis būtinų apsaugos priemonių, kad numatytose vietovėse būtų išsaugotos tos rūšys ir natūralios buveinės, dėl kurių ir pateko į minėtą sąrašą. Tarp šių apsaugos priemonių – ir teisės aktų pakeitimai, ir teritorijų planavimo dokumentų, gamtotvarkos plano parengimas, ir apsaugos sutarčių pasirašymas, ir įvairių ūkinės veiklos leidimų sąlygų peržiūrėjimas, ir sutarčių su žemės savininkais sudarymas.

Patirtų nuostolių

AM, bandydama išvengti Briuselio sankcijų, į saugomų vietovių, skirtų tinklui „Natura 2000“, sąrašą ėmėsi įtraukti papildomas teritorijas, tarp jų – nemažai miškų. Tokiuose miškuose būtų ribojami arba draudžiami kirtimai, kitokia ūkinė veikla.

Tačiau šie užmojai sulaukė didžiulio miškininkų ir miško savininkų pasipiktinimo. Jie perspėjo, kad dėl suvaržytos ūkinės veiklos patirs ekonominių nuostolių. Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) pirmininko Algio Gaižučio teigimu, šiuo metu nėra likę miškų, kurie nebūtų vienaip ar kitaip saugomi. Miškų, Laukinės gyvūnijos, Aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų ir daugybe kitų įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jau nustatyta aibė apribojimų.

„Suprantama, esama vietų, kuriose miškai turi būti labai ribotai naudojami arba visai nekertami. Tačiau dažnai daug svarbiau yra specialus ūkininkavimas, nemenkų investicijų reikalaujančios papildomos priemonės, kad konkrečioje vietoje būtų sudarytos palankiausios sąlygos atitinkamoms saugomoms rūšims. Taip, kai kurioms jų reikia pūvančių stambių stuobrių, brandžių medžių. Bet kur kas didesnė skirtingų rūšių įvairovė klesti atsikuriančiose kirtavietėse ir jaunuolynuose“, – „Lietuvos žinioms“ tvirtino A. Gaižutis.

Anot LMSA pirmininko, kuo didesnė veiklos, miškų amžiaus ir rūšinė įvairovė, tuo geriau užtikrinama ekologinė pusiausvyra. O didžiausią garantiją miškams ir juose tarpstančiai gyvybei išsaugoti bei gausinti gali suteikti tik savo mišku besirūpinantis šeimininkas.

Ne tie prioritetai

Tačiau gamtosaugininkai atkerta, kad miškai – net esantys parkuose ir draustiniuose – dabar saugomi per menkai. „Iš tiesų naujų teritorijų nereikėtų numatyti, jei deramai būtų buvusios saugomos anksčiau įtrauktos į sąrašą. Bet buveines ten iškirto, todėl dabar jų trūksta“, – „Lietuvos žinioms“ dėstė Labanoro klubo prezidentas Andrejus Gaidamavičius. Pašnekovas priminė, jog Lietuva yra įsipareigojusi saugoti tam tikrą kiekvienos buveinės plotą. Tačiau jų saugomose teritorijose jau trūksta, todėl ieškoma naujų, kuriuos būtų galima priskirti saugomoms vietoms.

Anot A. Gaidamavičiaus, estai moka tvarkytis taip, kad ten dėl saugomų teritorijų ir buveinių apsaugos problemų nekyla – savininkų finansinės netektys kompensuojamos ES paramos lėšomis. Jo nuomone, Lietuvoje nesugebama tinkamai pasinaudoti ES parama. Labanoro klubo prezidentas pabrėžė, kad ir dabar 6 mln. eurų ketinama skirti miško kirtimo technikai įsigyti, nors tie pinigai galėtų būti panaudoti vertingiausiems miškams išpirkti arba kompensacijoms miškų savininkams išmokėti.

„Informacija, kurias teritorijas rengiamasi skelbti saugomomis buveinėmis, buvo prieinama viešai. Tai žinojo ir urėdijos, ir privačių miškų savininkai. Jie skubėjo kirsti miškus tam tikrose vietose, nes suprato, jog paskelbus tą teritoriją buveine kirsti medžių nebebus leidžiama. Tai vyksta ir Labanore. Nors šią girią norima paskelbti nacionaliniu parku, ji intensyviai kertama“, – kalbėjo A. Gaidamavičius.

Kelia abejonių

AM Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyriausiojo patarėjo A. Klimavičiaus teigimu, ES teisės aktai įpareigoja steigti Lietuvoje „Natura 2000“ tinklą, kad būtų galima pasirūpinti tinkama 50 rūšių laukinių paukščių apsauga, 53 europinės svarbos augalų ir gyvūnų rūšimis bei 54 tipų europinės svarbos buveinėmis, kurių Lietuvoje aptikta 87 tūkst. vietų. Jų bendras plotas siekia 4349 kv. km, o vienos radavietės vidutinis plotas – 5 hektarus.

Prieš metus mūsų šalį pasiekė EK įspėjimas, kad ne tik per mažai nustatėme biologinei įvairovei išsaugoti skirtų „Natura 2000“ teritorijų, bet ir jau nustatytose vėluojame imtis biologinės įvairovės apsaugos priemonių. Dėl to EK pradėjo prieš Lietuvą pažeidimo procedūrą.

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas Simonas Gentvilas pažymėjo, kad AM jau penkerius metus vėluoja Buveinių direktyvos nuostatas perkelti į nacionalinę teisę. Be to, ministerija tinkamai nesirūpina ir esamomis saugomomis vietovėmis, nors tai – apie 18 proc. šalies teritorijos. „Jau niekam ne paslaptis, kad nacionalinės saugomos teritorijos buvo steigiamos ne gamtos vertybėms saugoti, o tam, kas miela akiai. Todėl turėtume labai gerai apskaičiuoti, ar tikrai reikia dar labiau plėsti saugomų teritorijų plotus, taikyti įvairius apribojimus, užuot pasirūpinę tikrosiomis vertybėmis“, – pabrėžė Seimo narys.

