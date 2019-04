Lietuva – labiausiai klimato kaitos paveikta Europos šalis 

Ar žinai, kad Lietuva yra labiausiai klimato pokyčių paveikta šalis Europoje? Kaip rodo svetainės Greenmatch.co.uk atliktas tyrimas, trys labiausiai nuo klimato kaitos nukentėjusios Europos šalys yra Lietuva, Suomija ir Latvija.

Tyrime atsižvelgta į vidutinės jūros ir žemės paviršiaus temperatūros pokytį, taip pat jūros lygio ir kritulių pokytį, rašo tinklaraštis Euroblogas.lt.

Lietuvoje jūros lygis kasmet kilo beveik po 0,5 cm tarp 1970 ir 2015 m. Jūros temperatūra Lietuvoje taip pat pakilo 0,73 °C tarp 1960 ir 2014 m.

Žemės paviršiaus temperatūra taip pat pakilo labiausiai – 0,325 °C per dešimtmetį. Be to, kritulių kiekis Lietuvoje kilo 20 mm kas dešimtmetį tarp 1960 ir 2015.

Atsižvelgiant į šiuos rodiklius, Lietuvai skirti 75 balai 100 balų sistemoje, kur šimtukas reiškia labiausiai paveiktą, o nulis – mažiausiai paveiktą.

Antroje vietoje labiausiai klimato kaitos paveiktų šalių sąraše yra Suomija (73 balai), trečioje – Latvija (72,8 balo).

