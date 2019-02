Išnuomojo katėms atskirus apartamentus 

Silicio slėnyje, JAV vakaruose, gyvenanti šeima pakliuvo į žiniasklaidos akiratį, mat savo dviem katėms išnuomojo apartamentus, kainuojančius 1,5 tūkst. dolerių per mėnesį.

San Chozė mieste esančių 39 kv. metrų studijos tipo apartamentų savininkas Davidas sakė, kad toks neįprastas prašymas iš pradžių sutrikdė. Tačiau galiausiai jis nusprendė, jog nuomininkės yra idealios. Juk Tina ir Louise nelėbaus, nerūkys, be to, niekada neleis per garsiai muzikos.

„Tai keista, ar ne? Niekada nemaniau, kad taip gali būti, – neslėpė Davidas. – Žmonės myli savo augintinius kaip šeimos narius, todėl nusprendžiau padėti.“

Katės turėjo gyventi su savo šeimininke studentų bendrabutyje, tačiau ji sužinojo, kad augintinių negalės pasiimti drauge. Todėl mergina paliko murkles tėvui. Problemų kilo, kai šis nusprendė apsigyventi kartu su savo sužadėtine, turinčia šunį. Deja, gyvūnai visiškai nesutarė. Tada vyras rado išeitį – iškelti kates į netoliese esančius apartamentus, kurie priklauso draugui.

Juose Tina ir Louise gyvena nuo praėjusių metų liepos. Gyvūnai kasdien gauna maisto. Čia, kai grįžta, apsistoja ir jų šeimininkė.

Ši istorija netruko pasklisti socialiniuose tinkluose. Daugelis žmonių pripažino, kad augintiniai labai svarbūs, tačiau tai atskleidžia liūdną realybę – Silicio slėnyje vyraujančią nelygybę. Tuo metu kačių savininkė tikino, jog tai tik laikinas problemos sprendimas. Mergina planuoja pasiimti Tiną ir Louise, kai tik turės savo būstą.

GOOGLE rekomenduoja