Gyvenimas ekologiškoje valstybėje 

Remiantis Geros šalies indeksu, šios penkios šalys prisideda prie planetos ir klimato išsaugojimo, rašo BBC.

Naujausios klimato ataskaitos atrodo prastai: naujausias, žurnale „Science“ publikuotas tyrimas rodo, kad vandenynai šyla 40 proc. greičiau nei buvo manyta anksčiau, o praėjusį spalį JT klimato kaitos mokslininkų grupė paskelbė svarbią ataskaitą, įspėjančią, kad kylanti temperatūra gali sukelti didžiulius potvynius, sausrą, maisto trūkumą ir gaisrus jei iki 2040-ųjų nebus imtasi drastiškų veiksmų.

Nors pasaulinė bendruomenė vis dar turi daug ką nuveikti kovojant su pranešamais klimato pokyčiais, remiantis Geros šalies indeksu, kuris įvertina vienos šalies įtaką pasauliniu mastu, pavyzdžiui, ekologinę svarbą sprendžiant pagal šalies ekonomikos dydį ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo procentą, tam tikros šalys iškilo kaip prisiėdančios prie planetos išsaugojimo.

„Mūsų išsivysčiusios globalizacijos ir masinės tarpusavio priklausomybės amžiuje, viskas anksčiau ar vėliau turi įtakos sistemai“, – sakė Simonas Anholtas, nepriklausomas patarėjas politikos klausimais ir indekso įkūrėjas. „Norėjau sukurti pirmąjį indeksą, vertinantį išorinę kiek vienos šalies įtaką visai žmonijai, visai planetai.“

Europos šalys dominuoja pirmajame Geros šalies indekso Planetos ir klimato dalies dešimtuke, bet šalys visame pasaulyje žengia reikiamus žingsnius siekdamos sumažinti neigiamą įtaką aplinkai. Žurnalistė Lindsey‘ė Galloway kalbėjosi su penkių pagal indeksą pirmaujančių šalių gyventojais ir klausė, ką reiškia gyventi šalyje, kuri prie planetos išsaugojimo prisideda daugiau nei kitos.

Norvegija (užima 1-ąją vietą pagal Planetos ir klimato indeksą)

Pirmoje sąrašo vietoje pagal indėlį į planetos ir klimato išsaugojimą rikiuojasi Norvegija, kuri pirmauja pasaulyje pagal daugelį aplinkosaugos iniciatyvų, įskaitant didžiausią elektrinių automobilių skaičių pasaulyje ir vyriausybės įsipareigojimą būti neutralia klimato atžvilgiu šalimi iki 2030 metų.

Santykis su neutraliu pasauliu Norvegijoje yra kur kas daugiau nei politika. Norvegai yra friluftsliv (gyvenimas lauke) koncepcijos šalininkai. Ši koncepcija perteikia gamtoje praleidžiamo laiko svarbą sveikam ir laimingam gyvenimui.

„Tai tikrai svarbi mūsų kultūros dalis, daugeliui žmonių tai tarsi religija. Mes praleidžiame laiką gamtoje bet kokiu oru, o kūdikiai netgi snaudžia lauke. Mūsų sostine Oslas unikali tuo, kad iš sostinės viešuoju transportu gali nuvažiuoti tiesiai į mišką, tai – populiari veikla prieš ar po darbo“, – sakė įmonės „Urban Sharing“, (sukūrusios populiarią dviračių nuomos programą „Oslo City Bike“), generalinis direktorius ir įkūrėjas Axelis Bentsenas.

Europos Komisija 2019 metais paskelbė Oslą Europos žaliąja sostine už atstatytus vandens kelius, skirtas investicijas dviračiams ir viešajam transportui bei novatorišką požiūrį į klimato saugai skirtą biudžetą (stebint išmetamą anglies dioksido kiekį lygiai taip pat kaip ir skiriamas lėšas). Miestas taip pat dirbo siekdamas apriboti automobilių eismą centre. „Malonu matyti, kad per pastaruosius metus miestas pašalino automobilių stovėjimo vietas tam, kad įrengtų daugiau pėstiesiems ir dviračiams pritaikytų vietų, o dviračių infrastruktūra taip pat pagerėjo įrengus daugiau dviračių takų“, – sakė Bentsenas.

„Ar besitęsiantis naftos ir dujų eksportas bei gavyba yra vertingi dalykai, nes iš jų gaunamos didžiulės pinigų sumos, kurios išleidžiamos aplinkos infrastruktūrai, kuri kitaip nebūtų prieinama?“, – klausė nuo 2011-ųjų Norvegijoje gyvenantis britų emigrantas Davidas Nikelis, rašantis tinklaraščius internetinėje svetainėje „Life in Norway“. „Daugelis mano, kad aplinkos infrastruktūrai išleisti pinigai įkvėps kitus miestus ir šalis, o tai galiausiai lems ekologiškesnį pasaulį. Kiti mano, jog tai – dvigubi standartai. Viskas priklauso nuo to, kurioje pusėje esate jūs.“

Portugalija (užima 3-ąją vietą pagal Planetos ir klimato indeksą)

Užimanti trečiąją vietą pagal indėlį į planetos išsaugojimą, Portugalija buvo viena iš pirmųjų, skyrusi investicijų elektrinių automobilių įkrovimo stočių tinklo statybai, (kuriuo iki šiol buvo galima naudotis nemokamai) ir paskatinusi piliečius įsirengti saulės energijos kolektorius ir atsinaujinančius energijos šaltinius už mažesnius tarifus ir galimybę parduoti energiją.

„Dauguma mano kaimynų turi arba saulės energijos kolektorius, arba vandens pompą. Mano namuose tėvai įrengė pompą, kuri lietaus vandenį paverčia švariu vandeniu, kurį daugiausiai naudojame augalams laistyti ir augintiniams pašerti“, – sakė iš Portugalijos kilusi, bet dabar JK gyvenanti Mariana Magalhães, prekės ženklo agentūros „Forty8Creates“ komunikacijų vadybininkė. Ji taip pažymėjo, jog buvo šokiruota pamačiusi vos kelias elektrinių automobilių įkrovimo stoteles Londone, palyginus su tuo, kiek daug jų buvo jos mažame miestelyje.

Atliekų rūšiavimas ir kompostavimas čia yra įprastas gyvenimo būdas, kiekviename rajone yra specialios šiukšliadėžės įskaitant ir skirtas baterijoms. Švietimas taip pat atliko svarbų vaidmenį kuriant švaresnę aplinką. „Mokykloje turėjome daug pamokų apie aplinkosaugą, dažnai pamokos vyko vietos parkuose siekiant įskiepyti meilę aplinkai“, – sakė Magalhães.

Portugalija jau seniai yra agrarinė visuomenė, kuri pasinaudojo gausiais gamtos ištekliais. „Prie šiaurinės sienos tarp Portugalijos ir Ispanijos kalnuose matyti daug vėjo jėgainių. Taip pat gali pamatyti ir hidroelektrinės užtvankas, krentančio vandens energiją verčiančias į elektros energiją“, – sakė Magalhães.

„Turime palankias gamtos sąlygas atsinaujinantiems energijos šaltiniams naudoti. Kadangi jie pigesni, mes palaipsniui pradėjome juos naudoti“, – pridūrė Pietų Portugalijoje įsikūrusių „Molinum“ poliso namų vadybininkė Joana Mendes.

Kalnuotoje sostinėje Lisabonoje dviračiai nėra taip mėgstami kaip kitose Europos sostinėse, tačiau populiarėja kitos tvarios transporto rūšys. „Lisabonoje pradėta nuomoti elektrinius motorolerius, jie tapo labai populiarūs“, – sakė amerikietis Wendy‘is Wernethas, du metus gyvenęs Portugalijoje ir dirbantis tinklaraštininku interneto svetainėje „The Normadic Vegan“. „Lisabonos žmonės iš tikrųjų naudojasi elektriniais motoroleriais kaip ekologiška transporto priemone ir keliauja po miestą.“

Urugvajus (užima 15-ąją vietą pagal Planetos ir klimato indeksą)

Urugvajus užima aukščiausią poziciją pagal Planetos ir klimato indeksą iš Pietų Afrikos šalių ir nuolatos vadinamas viena etiškiausių vietų dėl savo socialinės ir aplinkosaugos politikų, Urugvajus tapo pasauliniu lyderiu atsinaujinančių energijos šaltinių srityje dėl būtinumo ir pagarbos planetai.

„Urugvajus neturi naftos rezervų ir išleido daug pinigų ją importuodamas. Todėl pradėjome keisti naftos pagrindu pagamintus degalus į švarią energiją, tai pasiekėme per mažiau nei dešimtmetį“, – sakė urugvajiečių kilmės amerikietė Lola Méndez, rašanti tinklaraščius interneto svetainėje „Miss Filatelista“. Šiandien maždaug 95 proc. elektros energijos išgaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Daugiausiai energijos gaunama iš hidroelektrinių, kurias taip pat papildo saulės energijos kolektoriai, vėjo jėgainės ir biodegalai. „2012 metais Urugvajus naudojo tik maždaug 40 proc. atsinaujinančių energijos šaltinių, todėl tai – drastiškas pokytis“, – pridūrė Mendez. Toks atsidavimas atsipirko, nes nedidelė šalis 2015-aisiais sulaukė pasaulinio dėmesio Paryžiaus sutarties pasirašymo metu už šiuos drastiškus pokyčius, kuriuos šalis įvykdė be vyriausybės subsidijų pagalbos.

Be ekonominių paskatų, gyventojai per šimtmečius užmezgė tvirtą ryšį su žeme. „Urugvajiečiai visada gerbė ir mylėjo Tierra Madre (motina žemė). Nuo vietinių Charrúa genties žmonių iki gaučų, kurie gyvendami iš žemės užaugino milijonus šalies karvių ir avių. Tokiu būdu urugvajiečiai visada klestėjo“, – sakė Mendez.

Viešąjį transportą (daugiausiai varoma elektra) galima rasti didžiuosiuose miestuose, o Carrasco tarptautinis oro uostas sostinėje Montevidėjuje taip pat artimiausiu metu taps visiškai tvariu įdiegus saulės energijos kolektorius, tai bus pirmasis oro uostas Lotynų Amerikoje, turintis tokią sistemą.

Kenija (užima 26-ąją vietą pagal Planetos ir klimato indeksą)

Kenija jau patyrė klimato kaitos poveikį vis dažniau susidurdama su ekstremaliomis oro sąlygomis ir dažnesnėmis sausromis. Reaguodama į tai, vyriausybė stengiasi apsaugoti nuo žemės ūkio smarkiai priklausomą ekonomiką pradėdama klimato kaitos veiksmų planą ir iki 2030-ųjų įsipareigodama sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 30 proc.

Kitas žingsnis, padėjęs Kenijai užimti 26-ąją vietą pagal Planetos ir klimato indeksą, yra neseniai paskelbtas plastikinių maišelių draudimas siekiant apsaugoti šalies vandens kelius ir vietos aplinką. Draudimas tapo vienu iš griežčiausių pasaulyje, grasinantis kalėjimu ir didelėmis baudomis, jei gyventojai (ar netgi turistai) bus pastebėti su plastikiniu maišeliu rankoje.

Vyriausybės įsikišimo siekiant apsaugoti aplinką prireikia ne visada, „čia vietos bendruomenės turi tradicines apsaugos sistemas, o šios sistemos veikia lygiai taip pat“, – sakė Nairobyje gyvenantis amerikietis, tarptautinio gyvūnų gerovės fondo (IFAW) viceprezidentas Faye‘us Cuevas. „Maasai Loita“ miškas yra vienas iš pavyzdžių. Tai vienas iš nedaugelio vietos gyventojų valdomų miškų Kenijoje, jis išlieka nesugadintas daugiausiai jį saugančių vietos taisyklių ir tradicinių sistemų dėka.“

Šeima ir aplinka yra du neatsiejami vietos etninės bendruomenės „Maasai“ dalykai, kuri įsikūrusi Pietų Kenijoje ir Šiaurės Tanzanijoje. „Kai girdite „Maasai“ žmones sveikinantis su kitais, pasisveikinimas susideda iš kelių dalių. Pirmiausia jie aptaria aplinką – kritulius, žolės būklę, vandenį. Tuomet jie diskutuoja apie galvijus ir galiausia pasiteirauja apie vienas kito šeimą“, – aiškina vyresnysis „Maasai“ bendruomenės narys ir Kenijos Pietų Rifto slėnio žemės savininkų gamtos apsaugos asociacijos „SORALO“ direktorius. „Tie patys tradiciniai principai naudojami visoms gyvybės formoms valdyti – sveikos aplinkos trūkumas reiškia, kad nebus karvių, o tai reiškia, kad nebus vaikų, o be vaikų prarasime tradicinę kultūrą ir senąjį gyvenimo būdą.“

Naujoji Zelandija (užima 39-ąją vietą pagal Planetos ir klimato indeksą)

Šalis užima 39-ąją vietą pagal Planetos ir klimato indeksą ir pirmauja Azijos ir Ramiojo vandenyno regionuose. Naujoji Zelandija labai rimtai žiūri į gamtos išteklių apsaugą, ypač dėl to, kad nuo jos priklauso žemės ūkio ir turizmo pagrindu paremta šalies ekonomika.

„Mūsų šalis žinoma visame pasaulyje kaip „Švari ekologiška Naujoji Zelandija“, o mes prie to dar pridedame savo identitetą. Naujosios Zelandijos gyventojai labai didžiuojasi, kai lankytojai sako, kad mūsų gamta – graži, kad mūsų šalis – graži“, – sakė iš Naujosios Zelandijos kilęs „Bren on the Road“ interneto svetainės tiklaraštininkas Brendanas Lee.

Pirmiausia dėl avių ir galvijų pramonės išmetamo didelio kiekio metano ir augančios energetikos pramonės, Naujoji Zelandija yra viena iš šalių, kurioje vienam gyventojui tenka didžiausias išmetamas anglies dioksido kiekis. Tačiau šalis sukūrė tarpšakinę parlamento viršūnių koaliciją tam, kad pastaroji sukurtų planą, kaip iki 2050 metų įgyvendinti reikiamas politikas išmetamam anglies dioksido kiekiui sumažinti.

Nors Naujosios Zelandijos plotas sudaro du trečdalius Kalifornijos ploto, šalyje gyvena apie 10 proc. JAV gyventojų, tai suteikė galimybę mažiau jaudintis dėl kasdienių aplinkos problemų, tokių kaip užterštumas, perpildyti sąvartynai dėl kurių jaudinasi kiti, didieji miestai. Tačiau pastaraisiais metais tai taip pat pasikeitė. „Naujojoje Zelandijoje retai pamatysi plastikinių maišelių perpildytus sąvartynus, todėl šis klausimas buvo pamirštas, bet pastaraisiais metais situacija keičiasi“, – sakė Lee.

„Plastikinių maišelių nebėra parduotuvėse, be to nebematome plastikinių šiaudelių, dabar madinga nešiotis daugkartinį gėrimo buteliuką“, – aiškino britė Jessa Tonking, šiuo metu gyvenanti Kvinstaune ir dirbanti tvarios sportinės aprangos parduotuvėje „Sundried“. „Dabar, kai apsigyvenau Naujojoje Zelandijoje, apie aplinką galvoju daug daugiau. Čia viską rūšiuoju, perku mažiau gyvulinės kilmės produktų, ir manau, kad gyvenu pagal tvaresnį gyvenimo būdą.“

Reklama