Braškės: tręšimo svarba ir apsauga nuo piktžolių 

Būsimu braškių derliumi būtina pradėti rūpintis, kai tik pavasario orai labiau atšyla. Jeigu ankstyvą rudenį braškių pasodinti nepavyko, tai galima padaryti ir pavasarį. Paruošus dirvą, ją kruopščiai reikia išvalyti, kad neliktų piktžolių šaknų ir šakniastiebių.

Braškių šaknys tampa aktyvios, kai dirvožemis gerai įšilęs, todėl ten, kur pavasarį ir vasaros pradžioje dažnai laikosi vėsūs orai, sodinant braškes naudojama tamsi plėvelė arba agrotekstilė. Danga padeda dirvožemyje susikaupti šilumai, apsaugo nuo ligų.

Braškių tręšimas

Pavasarį braškių dirvą reikia patręšti taip, kad visą šiltąjį sezoną jos turėtų užtektinai maisto medžiagų. Svarbu braškių nepertręšti ir nepersistengti su azotinėmis trąšomis, kad augalų lapai per daug neužaugtų, nes tai trukdo normaliai sunokti uogoms.

Tręšti geriausia braškėms skirtomis kontroliuojamo tirpimo mineralinėmis trąšomis. Dėl specialios sudėties maisto medžiagos iš granulių pradeda išsiskirti tada, kai dirva drėgna ir šilta, – kuo šiltesnė dirva, tuo daugiau veikliųjų medžiagų išsiskiria. Jei dirva šalta, jei dažnai lyja, visos augalui reikalingos medžiagos lieka ir nenubėga su vandeniu.

Apsauga nuo piktžolių

Kovai su piktžolėmis braškių lysvėse ir plantacijose rekomenduojama naudoti BETANAL. Tai kontaktinio poveikio herbicidas. Kiekvieną kartą purškiant sunaikinamos naujai sudygusios piktžolės. Herbicido efektyvumas nepriklauso nuo dirvos tipo ar drėgmės, bet priklauso nuo temperatūros ir šviesos intensyvumo. Nupurkštos BETANAL piktžolės gelsta, atsiranda chlorotinės dėmės ant lapų, piktžolės nustoja augti, o vėliau visiškai sunyksta.

Didžiausia rekomenduojama norma per visą sezoną yra 60 ml/arui. Visą šitą normą reikia išpurkšti per 2 arba per 3 kartus. Tokiu būdu labai gerai sunaikinamos naujai išdygusios piktžolės.

Derančiame braškyne herbicidą reikia purkšti anksti pavasarį iki braškėms sužydint, išpurenus tarpueilius, ant ką tik sudygusių piktžolių arba nuėmus derlių ir išpurenus tarpueilius, ant naujai sudygusių piktžolių. Rekomenduojama purkšti 3 kartus po 20 ml/arui arba 2 kartus po 30 ml/arui produkto, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnio.

Paprastai purškiama kas 5–14 dienų, atsižvelgiant į piktžolių sudygimo greitį.

Naujai įveistame braškyne herbicidą BETANAL reikia išpurkšti praėjus vienai savaitei po daigų pasodinimo, naudojant 30 ml/arui. Purškimą pakartoti pasirodžius naujai piktžolių bangai, naudojant 30 ml/arui, atsižvelgiant į oro sąlygas, 5–14 dienų po ankstesnio purškimo. Purkšti ne daugiau nei 2 kartus.

Išsamesnių patarimų apie braškių priežiūrą teiraukitės „Agrochema“ ir „Agromax“ konsultantų.

Artimiausią „Agrochema“ ir „Agromax“ parduotuvę rasite ČIA.

