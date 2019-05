Vokiečių kapitalo įmonės pakėlė inžinierių kainą Kaune 

Kauno regiono darbdaviai bus priversti didinti algas inžinieriams ir IT specialistams arba jų neteks, nes dvi Vokietijos automobilių komponentų pramonės milžinės „Continental“ ir „Hella“ Kauno rajone vykdo plėtrą ir ketina sukurti 1250 naujų darbo vietų. Nors didžioji jų dalis bus skirta nekvalifikuotiems ar mažai kvalifikuotiems darbuotojams, naujos gamyklos „nusiurbs“ ir inžinerijos specialistų, kurių trūkumas jaučiamas jau dabar.

Tarptautines elektronikos gamybos paslaugas teikiančios įmonės „Kitron“ generalinis direktorius Mindaugas Šeštokas neslėpė, kad užsienio investuotojų atėjimas smarkiai „maišo kortas“ jau veikiančioms bendrovėms.

Darbo rinkos duobė

„Inžinierių poreikis ir dabar didelis. Inžinerijos įmonių plėtra padidins šios srities populiarumą ir inžinerijos darbuotojų paklausą. Todėl reikia turėti strategiją: bendromis jėgomis populiarinti inžinieriaus specialybę, pritraukti į šią šaką jaunų žmonių. Taip pat nevalia pamiršti to, kad pasaulyje nemažai inžinierių yra moterys. Dabar šioje darbo rinkos vietoje atsiradusi duobė, bet ji, man regis, duos gerą paskatą ateičiai. Tačiau artimiausius penkerius metus dėl inžinierių trūkumo skaudės visiems. Juk automatai jų nepakeis“, ‑ neslėpė M. Šeštokas.

„Kitron“ generalinio direktoriaus žodžiais, užsienio investuotojų atėjimas inžinierių stygiaus problemos nesukėlė, o ją paaštrino. Susidūrimas su darbo rinkos iššūkiais verčia įmones greičiau ieškoti sprendimų, tobulėti, bet, pasak pašnekovo, nuošalyje negali likti ir šalies valdžia – ji turi imtis priemonių, kad Lietuvoje nemažėtų gyventojų.

Didžiausios Baltijos ir Skandinavijos valstybėse aukščiausios kokybės profesionalios virtuvės įrangos gamintojos „Novameta“ generalinis direktorius Mindaugas Jonuškis mano, jog kompanijų „Continental“, „Hella“ ir kitų atėjimas, vertinant trumpuoju laikotarpiu, silpnesniems rinkos dalyviams trukdo, nes jau dabar konkuruojama dėl darbuotojų, tačiau ateityje dėl to tik išlošime. „Pirmiausia tai paskatins jaunus žmones rinktis tokias specialybės, kurios yra paklausios. Baigę mokslus šie specialistai bus paklausūs darbo rinkoje, o ir pats regionas labiau juos vilios. Specialistai galės rasti geresnę darbovietę, patrauklesnes darbo sąlygas, labiau motyvuojantį atlyginimą“, ‑ dėstė M. Jonuškis.

Įmonės išmoks vertinti žmones

Elektronines komercijos sprendimų paslaugas teikiančios bendrovės „Adeo Web“ vadovas Paulius Nagys dėl susidariusios situacijos mato daugiau pliusų nei minusų. „Kelis dešimtmečius dauguma lietuviško kapitalo įmonių mažai kreipė dėmesio į pagrindinį savo turtą ‑ žmones. Turime dešimtmečiais klijuojamas menkos darbo kokybės etiketes: „Lietuviško kapitalo įmonė“ arba „Lietuviška darbo kultūra“. Be galo sunku pakeisti ir suformuoti aukščiausio lygio unikalius darbo principus, kuriais galėtume didžiuotis ir garsinti savo šalį“, ‑ kalbėjo P. Nagys.

Pasak „Adeo Web“ vadovo, yra dvi geros žinios: pirma – kartu su atvira globalia rinka atsiranda naujoji karta ir vis daugiau lietuviško kapitalo įmonių, kurios stebina savo inovacijomis, darbo kultūra, pasauliniu konkurencingumu, užtikrinančiu aukščiausio lygio socialinę gerovę savo darbuotojams; antra – į Lietuvą ateina pasaulinio garso kompanijų.

„Kuo daugiau turėsime pasaulinių įmonių, tuo greičiau mūsų ekonomika ir darbo kultūra įgaus naują veidą. Užsienio kapitalui reikia tik padėkoti, nes jis verčia vietinę rinką pasitempti ir atsisukti į didžiausią mūsų turtą ‑ komandą, su kuria dirbame“, ‑ pabrėžė P. Nagys.

Tačiau IT bendrovės „Sekasoft“ vadovo Vyto Vaškevičiaus nuomonė kardinaliai kitokia. „Nors elektroninės inžinerijos sritis man mažai pažįstama, galiu pasakyti, kas atsitiks, kokioje situacijoje atsidurs inžinerijos įmonės, – juk toks pat iššūkis kilo tada, kai Lietuvoje atsirado IT paslaugų centrai. Galima džiaugtis už šiltas vietas specialistams, geresnę kvalifikaciją, didesnį supratimą apie tarptautinių kompanijų veiklos pobūdį, bet lazda visada turės du galus, net jei vieną nulauši. Tokiose įmonėse prislopinamas žmonių kūrybiškumas, be to, nekuriama pridėtinės vertės Lietuvai – visa produkcija iškeliauja į užsienį“, ‑ vardijo minusus V. Vaškevičius.

