Vėl prašo leidimo vežti krovinius geležinkeliu per Lietuvą 

Lietuvos geležinkelių paslaugų įmonė „LGC Cargo“, per didžiausią akcininkę Latvijos bendrovę „Baltic Transit Service“ netiesiogiai susijusi su žinomais buvusiais Latvijos politikais ir „Rusijos geležinkeliais“ (RŽD) ir pernai negavusi teisės vežti krovinius per Lietuvą, vėl prašo tokio leidimo.

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) direktoriaus pavaduotojas Justas Rašomavičius pranešė, kad iki termino pabaigos – balandžio 8-osios – įmonė pateikė prašymą vežti krovinius tiek šalies viduje, tiek per Lietuvos sieną su Latvija, Baltarusija ir Kaliningrado sritimi. „Jie pateikė prašymą vežti per visą Lietuvos tinklą, per visus sienos kirtimus – su Baltarusija, Latvija ir Kaliningrado sritimi“, – sakė J. Rašomavičius.

Pasak jo, leidimo vežti krovinius iš Baltarusijos į Klaipėdos uostą vėl prašo verslininko Igorio Udovickio valdoma bendrovė „Gargždų geležinkelis“, teikianti manevravimo paslaugas Klaipėdos uoste. Pernai tokio leidimo negavusi įmonė pasiskundė teismams, tačiau sprendimai kol kas nepriimti.