Vasarą populiarūs nealkoholiniai gėrimai, o iškylose vilioja kepta mėsa 

Sezonų kaita daro didelę įtaką Lietuvos gyventojų pirkinių krepšeliui – vos pasikeitus orams gyventojai iš karto pakeičia ir savo vartojimo prioritetus. Tam tikrų kategorijų prekes itin stipriai veikia karšti orai – jų pardavimas tokiomis dienomis gali išaugti nuo kelių iki keliolikos kartų. Tiesa, yra ir tokių prekių, kurių sezoniškumas visiškai neveikia arba veikia nedaug.

Kokių prekių vartotojai suskumba dairytis atšilus orams, o kurias perka nepaisant sezono, rodo pranešime spaudai pateikti Lietuvos prekybos įmonių asociacijos, didžiųjų prekybos tinkų ir rinkos tyrimų bendrovės „Nielsen“ duomenys.

Tendencijos kartojasi

Bene ryškiausia tendencija pernai buvo net 53 proc. išaugę nealkoholinio sidro, taip pat 22 proc. šoktelėję kalakutienos ir vištienos pardavimas.

„Jau dešimt metų iš eilės asociacija skelbia prekes, kurių Lietuvos vartotojai per metus pirko daugiausiai. Būtent vartotojų tokiu būdu išrinktos Populiariausiųjų vardą pelniusios prekės pagal objektyvius faktinius duomenis yra geriausiai perkamos ištisus metus, tačiau kai kurių iš jų pardavimas vasarą yra dar didesni nei kitu metų laiku“, – sako Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdomoji direktorė Rūta Vainienė.

Praėjusių metų pardavimas šalies didžiuosiuose prekybos tinkluose rodo, kad karštomis dienomis vartotojai kur kas daugiau pirko ledų, gaiviųjų nealkoholinių gėrimų, plėšomų sūrio lazdelių, kefyro, taip pat vartojimui paruoštų mėsos gaminių.

„Šilti orai kasmet atneša gana nuspėjamus pokyčius – žmonės išgeria daugiau vandens ir vaisvandenių, dažniau gardžiuojasi ledais. Labiausiai išauga vanilinio plombyro populiarumas – net 2,75 karto, daugiau nuperkama nealkoholinio alaus ir obuolių skonio nealkoholinio sidro“, – komentuoja „Maximos“ komercijos vadovė Vilma Drulienė.

Nori atsigaivinti ir iškylauti

Vasarą itin jaučiamas gyventojų noras ištrūkti į gamtą, iškylauti. „Karščiausiais mėnesiais ledų pardavimas mūsų parduotuvėse išauga 10 ar net daugiau kartų. Padidėja ir užkandžių paklausa – tampa itin populiarios plėšomos sūrio lazdelės, vytintos dešrelės“, – sako „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Giedrė Buivydienė.

Viena sezoniškumui jautriausių prekių kategorijų yra šviežios daržovės. „Vos atšilus orams, dar ankstyvą pavasarį, pastebime itin augantį šviežių daržovių pardavimą – po šaltojo sezono gyventojai yra išsiilgę agurkų, pomidorų, ridikėlių, salotų ir kitų žalumynų, kartu didėjantis kefyro pardavimas leidžia daryti prielaidą, kad vasarą bandoma kuo greičiau prisikviesti gaminant lietuvių pamėgtus šaltibarščius“, – sako „Iki“ viešųjų ryšių vadovė Berta Čaikauskaitė.

Sušilus orams žmonės išgeria daugiau vandens ir vaisvandenių, dažniau gardžiuojasi ledais. / LŽ archyvo nuotrauka

Tiesa, praėjusių metų vasarą buvo ir keli reikšmingi vartotojų elgesio pokyčiai, susiję su nealkoholinių gėrimų bei mėsos pasirinkimu. „Bene ryškiausia tendencija pernai buvo net 53 proc. išaugę nealkoholinio sidro pardavimas, taip pat 22 proc. šoktelėję „lengvos“ mėsos, konkrečiai kalakutienos ir vištienos, pardavimas. Tiesa, iškylų ašimi ir toliau išlieka mėsa – būtent gaminimui paruoštos mėsos vasarą nuperkama net 53 proc. daugiau nei, pavyzdžiui, pavasarį“, – sako Ilona Lepp, „Nielsen“ generalinė direktorė Baltijos šalims.

I. Lepp taip pat atkreipia dėmesį, kad būtent tų produktų, kurių paklausa vasarą itin išauga, gamintojai šiuo laiku ir patys yra itin aktyvūs, pristato produktų naujoves, nes žino, kad, to nepadarius, gali tekti laukti ištisus metus.

Populiarios nepaisant sezono

Tarp visus metus populiarių prekių pakliūva didžioji dalis pieno produktų, daržovių, duonos ir mėsos gaminių, taip pat higienos reikmenys, pavyzdžiui, kūdikių prekės.

Vis dėlto didžioji dalis prekių išlaiko pozicijas vartotojo krepšelyje ištisus metus. R. Vainienė pastebi, kad paskelbus „Populiariausia prekė 2018“ lyderius, vartotojai aktyviai domisi šiomis prekėmis, vertina ir lygina jas su pačių asmeniškai vartojamais produktais. Gegužės mėnesį didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse vykstantis žaidimas, kurio metu galima laimėti pilną krepšį populiariausių 2018 metų prekių, taip pat paskatina gyventojus dairytis prekės, pažymėtos „Populiariausios“ karuliu.

V. Drulienė vardina, kad tarp visus metus populiarių prekių pirmiausia pakliūva tokios, kurios sudaro subalansuotos mitybos pagrindą – tai didžioji dalis pieno produktų, daržovių, duonos ir mėsos gaminių. „Nielsen“ duomenimis, taip pat vienodai perkami baziniai higienos reikmenys, pavyzdžiui, kūdikių prekės. Taip pat nepastebimi ir didesni pieno ar varškės pardavimų svyravimai.

Iškylų ašimi ir toliau išlieka mėsa. / LŽ nuotrauka

„Pirkėjai taip pat vertina patogumą, pavyzdžiui, tiek šiltuoju, tiek šaltuoju sezonu itin perkami koldūnai – tai visada išeitis grietai vakarienei, kai nesinori gaminti. Skirtingais metų laikais nelabai kinta tokių bazinių produktų kaip miltai pardavimai“, – sako G. Buivydienė.

Pasak jos, itin karštomis vasaros dienomis paprastai kiek mažėja varškės sūrelių paklausa: greičiausiai dėl to, kad sūreliai šiltoje temperatūroje greitai minkštėja, be to, sūrelius kaip desertą labiau nukonkuruoja ledai. Vis dėltoV. Drulienė priduria, kad populiariausių prekių sąraše ne vienus metus įsitvirtinę sūreliai su vanile didelio pirkėjų dėmesio sulaukia ir atšilus orams: „Tai vienas populiariausių produktų mūsų tinkle, kurio per pastaruosius 12 mėnesių parduota 3,26 mln. vienetų.“

„Lietuvos žinių“ inf.

