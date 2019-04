Technologijos maisto pramonėje: jūsų lėkštę pripildys robotas 

Nors pasaulyje investicijos į maisto pramonei skirtas technologijas auga milžinišku greičiu, Lietuvoje jų pritaikymas įmonėse kol kas menkas. Technologinių sprendimų įmonės ryžtingiau imsis tuomet, kai technologijos įsigalės Vakarų valstybėse.

Manoma, kad 2019 metai maisto ir technologijų industrijoms bus reikšmingi. Pasak JAV tyrimų kompanijos „PitchBook“, pastarąjį dešimtmetį buvo matyti nuolatinis investicijų į JAV maisto technologijų (angl. food tech) kompanijas augimas. 2008-aisiais šios rizikos kapitalo investicijos siekė apie 60 mln. JAV dolerių, o 2017 metais jau buvo pašokusios iki 1,5 mlrd. JAV dolerių.

Lietuvos inovacijų centro komunikacijos vadovės Vitalijos Kolisovos teigimu, maisto pramonė evoliucionuoja kartu su technologijų plėtra ir inovacijomis. Pastarosios daro didžiulę įtaką ne tik konkretiems maisto produktams, gamybos technologijoms, bet ir maistų produktų logistikai (pristatymui), pakavimui, vartojimo kokybei. Vis dėlto didesnio proveržio tikimasi tik po penkmečio.

Maistą gamins robotai

„Forbes“ skelbia, kad 2019 metais ir toliau augs vadinamųjų restoranų vaiduoklių skaičius – restoranų, pristatančių internetu užsakytą maistą. Kadangi greitesnis pristatymas tampa vienu pagrindinių vartotojų reikalavimų, dėl tokio pobūdžio verslo esą neišvengiamai automatizuojama vis daugiau procesų ir naudojama vis daugiau robotų, leidžiančių efektyvinti veiklą.

Prognozuojama, kad robotai gamins maistą, o dirbtinis intelektas spręs, kaip organizuoti patiekalo ingredientus, kuriuos jų ruošti pirmiausia ir pan.

Be to, ekspertai mano, kad technologijos restoranų aptarnavimo lygį gali pakelti iki naujų aukštumų. Pavyzdžiui, jeigu klientas baigė gerti savo gėrimą, papildytos realybės technologija tai galės atpažinti ir pasiūlyti pripildyti stiklinę.

V. Kolisova taip pat teigė, kad maisto pristatymas į namus taps dar paprastesnis. Jau dabar sukurta daug programėlių, leidžiančių pasirinkti norimus maisto produktus ar patiekalus į namus arba kur kitur. Jos manymu, tikėtina, kad ši rinka ateityje gerokai augs, būs pasiūlyta dar daugiau galimybių vartotojams rinktis, sužinoti visą produkto kilmę, kelią iki vartotojo.

„Galiausiai programėlės leis maksimaliai individualizuoti kiekvieno žmogaus poreikį. Pavyzdžiui, suvedus tam tikrus alergenus ar kitokius pasirinkimus, vartotojams bus siūlomi tik tie produktai, kurie atitiks pasirinktus kriterijus. Negana to, kaip rodo „Uber“ sėkmė, tikėtina, kad kas nors panašaus atsiras ir maisto pristatymo rinkoje, kai bus galima naudotis maisto užsakymo pavėžėjimo paslauga. Apskritai turėtų išaugti elektroninių maisto parduotuvių ir tokių parduotuvių vartotojų skaičius. Be to, maisto pristatymas nebūtinai bus vykdomas į namus. Pavyzdžiui, Lietuvoje vis daugiau žmonių naudojasi „Barboros“ paslaugomis, tačiau ji maistą veža ne tik į namus, bet ir į maisto automatus. Ši paslauga turėtų populiarėti“, – prognozavo pašnekovė.

Kaip kitą svarbų pokytį ji taip pat pabrėžė robotų ir dirbtinio intelekto panaudojimą tiek gaminant maistą, tiek jį patiekiant. Maisto pramonė, anot V. Kolisovos, yra vienas pirmųjų sektorių, perėjusių prie įvairių skaitmeninimo, automatizacijos, o kartu ir robotų, technologijų.

„Šiuo atveju robotai ar dirbtinis intelektas gali būti naudojami konvejerinėje gamybos sistemoje, pakuojant maisto produktus, nustatant maisto produkto kilmę, kokybę, sudėtį ir pan. Jie taip pat gali būti pritaikomi greitojo maisto restoranuose: pasirinkus užsakymą ekrane, robotizuota ranka galėtų pagaminti konkretų patiekalą, kavą, įpilti gėrimų“, – sakė V. Kolisova.

Daug prietaisų viename

Anot jos, tikėtina, kad ir namų ūkyje atsiras robotas, kuris už mus gamins vakarienę, pietus ir pan. Šiuo metu rinkoje jau pristatyti keli tokie robotai, tačiau masinis naudojimas esą greičiausiai prasidės tik tada, kai jie taps įperkami daugumai.

Tiesa, prie ateities pokyčių galima priskirti ne tik maistą gaminančius robotus, bet ir išmanesnius kasdienėje maisto ruošoje naudojamus įrenginius. Pavyzdžiui, kaip prognozuoja ekspertai, išmaniosios orkaitės atliks daug funkcijų vienu metu ir pakeis keletą virtuvės prietaisų. Jau esama tokių, kurios atstoja konvekcinę krosnį, maisto džiovintuvą, karšto oro gruzdintuvę, lėtpuodį, pašildymo stalčių, kepimo groteles ir skrudintuvą.

Manoma, kad į orkaites įdiegta programinė įranga, leidžianti pasirinkti norimą gaminti patiekalą, taip pat tobulės. Ateityje galima tikėtis orkaičių, kurios galės skaityti receptus ir automatiškai gaminti patiekalus, naudodamos papildytos realybės programas, galinčias atpažinti ingredientus.

Daugiau dėmesio sveikatai

Kaip vieną svarbiausių šiandieninių maisto pramonės technologinių pokyčių V. Kolisova išskyrė gyvūninės kilmės produktų keitimą augalinės kilmės produktais. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad anokia tai nauja technologija – vietoj mėsos tiesiog bus siūloma valgyti daugiau daržovių – tačiau toks supratimas esą nėra teisingas.

„Žinoma, vegetariška ar veganiška mityba populiarėja, tačiau mėsą valgančių žmonių nemažėja. Vis dėlto dėl sparčiai augančio Žemės gyventojų skaičiaus ir didelių priekaištų gyvulininkystei dėl klimato kaitos ateityje mažės grynos mėsos suvartojimas, o pačią mėsą keis įvairūs augaliniai arba vabzdžių kilmės produktai. Panaudojant įvairias biotechnologijas, tikėtina, kad ateityje dar labiau išaugs vabzdžių perdirbimas ir priartinimas prie mums įprastų mėsos produktų, pavyzdžiui, dešrelių, kotletų ir kepsnių“, – pasakojo pašnekovė.

„Skaidrus“ maistas su „blockchain“

Kaip sakė Lietuvos inovacijų centro atstovė, kita tikėtina tendencija – blokų grandinės (angl. blockchain) technologijos pritaikymas maisto pramonėje. Ši technologija, anot jos, turėtų užtikrinti didžiulį maisto pramonės skaidrumą.

„Šiuo metu, jei norime sužinoti produkto sudėtį, turime skaityti mažomis raidėmis ant pakuotės parašytą tekstą, tačiau ateityje viskas turėtų vykti kur kas paprasčiau. Panaudodami blockchain technologiją akimirksniu savo telefone galėsime matyti, kur, kada ir kaip pagamintas produktas, kokia jo sudėtis, kokiomis sąlygomis jis buvo laikomas, kaip transportuojamas ir pan. Kol kas maisto pramonėje blockchain naudojimas yra naujovė, bet tikėtina, kad per dešimtmetį tai taps labai įprasta praktika, ypač užsienyje“, – prognozavo V. Kolisova.

Jos pastebėjimu, šiuo metu gana sparčiai populiarėja funkciniai gėrimai ir tikėtina, kad ateityje jie taps kasdiene praktika. „Tai gėrimai, kuriuose mažai cukraus, bet yra įvairių kitokių medžiagų, reikalingų konkrečiam organizmui. Panaudojant grybus, kanapes, probiotikus, natūralius ekstraktus bus kuriami specifiniai gėrimai, kurie bus ne šiaip skanūs ar malšins troškulį, bet turės papildomos naudos žmonėms“, – aiškino pašnekovė.

Galiausiai, jos manymu, ateityje maisto pakuotės bus mažiau žalingos aplinkai, jos bus pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, nes šiuolaikiniai pirkėjai skiria nemažai dėmesio ir produkto, ir jo pakuotės ekologiškumui.

„Apskritai šiuo metu vis labiau įsivyrauja žiedinės ekonomikos idėjos, kai ir produktai, jų ir pakuotės, turi būti pagamintos taip, kad jas galima būtų pakartotinai naudoti. Negana to, ES uždraudus tam tikrus plastiko gaminius, pakuočių gamintojams teks ieškoti naujų technologijų, iš ko ir kaip gaminti pakuotes. Tarp galimų idėjų – bulvės, jūrų dumbliai. Nors Lietuvoje ši tendencija dar nėra itin paplitusi, tikėtina, kad po kelerių metų turėsime didesnį ekologiškų pakuočių pasirinkimą nei plastikinius maišelius, kuriuos turime šiuo metu“, – prognozavo pašnekovė.

Išmaniosios orkaitės jau atstoja konvekcinę krosnį, maisto džiovintuvą, karšto oro gruzdintuvę, lėtpuodį, pašildymo stalčių, kepimo groteles ir skrudintuvą. / electronichouse.com nuotrauka

Gamybos iššūkiai

Klasterio „Smartfood“ vadovas Giedrius Bagušinskas prognozavo, kad technologijų proveržis maisto industrijoje įvyks po trejų penkerių metų. Kaip ir savitarnos kasos, kurios kadaise prekybos tinkluose atsirado kaip eksperimentas, o dabar jau yra tapusios būtinybe, taip ir šiuo metu maisto industrijoje testuojami technologiniai sprendimai esą greitai taps populiarūs. Tiesa, kol kas matomos tik technologijų pritaikymo užuomazgos.

Šiuo metu, anot jo, dar nėra nusistovėjusi aiški kryptis, kur link ves technologiniai pokyčiai, nes galimų sprendimų spektras yra labai platus.

Didesnė pažanga matoma Vakarų Europoje, Skandinavijoje, JAV, kur korporacijos testuoja technologinius sprendimus, kuria prototipus. „Pas mus apie juos žinoma tik iš straipsnių – praktinių pavyzdžių Baltijos šalyse nėra, taigi suvokimas yra tik teorinis. Kai technologijos bus ištobulintos, įdiegtos Vakaruose, tada ir pas mus bus kopijuojamos gerosios praktikos“, – įsitikinęs pašnekovas.

Kaip vieną aktualiausių testuojamų sprendimų G. Bagušinskas įvardijo išmaniąsias pakuotes, nes maisto saugumo užtikrinimas yra vienas prioritetų. „Daug dirbama su davikliais, jutikliais, kurie reaguotų į, tarkim, gendančio maisto dujas. Pavyzdžiui, jei lentynoje produktas pradeda gesti, žalias rutuliukas ant pakuotės pasidaro raudonas. Tai yra testuojami sprendimai. Greitai jie jau turėtų būti pritaikomi masiškai“, – pasakojo jis.

Gamyboje Lietuvos maisto industrijos įmonės pirmiausia siekia sumažinti rankų darbo pakavimo procesuose, kurie labai imlūs darbo jėgai.

Lietuvoje taip pat pritaikomi sprendimai, užtikrinantys gedimų prevenciją: integruojami davikliai, fiksuojami tam tikrų įrenginių darbo režimai, sutrikimų istorija, siekiant kuo labiau iš anksto diagnozuoti gedimus ir sumažinti gamybos ciklo pertrūkimus.

Ateityje galima tikėtis orkaičių, kurios galės skaityti receptus ir automatiškai gaminti patiekalus, naudodamos papildytos realybės programas, galinčias atpažinti ingredientus.

Tiesa, Lietuvoje technologinių sprendimų pritaikymas, kaip pažymėjo G. Bagušinskas, yra šiek tiek komplikuotas, nes sektorius konkuruoja labai plačiu produktų pasirinkimu, o gamybos apimtis nedidelė. Kadangi skaitmenizuoti visų mišrios gamybos procesų neįmanoma, išliks rankų darbo. O pavyzdžiui, Lenkijoje, kurioje veikia specializuoti fabrikai, dideliais kiekiais gaminantys siauro pasirinkimo produktus, pasiektas aukštas automatizavimo lygis.

Be to, pašnekovo vertinimu, gamybos įmonės labiau domisi paruoštais sprendimais, nei juos kuria – tai IT įmonės bus inovatoriai, kurie technologijas išbandys gamybos įmonėse ir galės tobulinti sprendimus.

