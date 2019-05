Technologijos iki stebuklų 

Gegužės 15–17 dienomis vykusioje tarptautinėje technologijų parodoje „Balttechnika 2019“ daugiau kaip 100 dalyvių demonstravo inovatyvias technologijų naujoves, kurios stulbino sunkiai suvokiamomis gamybos technologijų galimybėmis ir piršo pagrindinę mintį – žmogaus rankų darbo bus vis mažiau.

Savo lazerinę techniką, dirbančius robotus pristatė kompanijos iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, Prancūzijos, Suomijos, Vokietjos, Švedijos ir Kinijos.

Stulbina tikslumas ir sparta

Didelio susidomėjimo parodoje sulaukė bendrovės „Kamiteka“ pirmą kartą Baltijos valstybėse pristatytos kompanijos „KiMLA“ lazerinio pjaustymo staklės, kurios stebėtinu greičiu pjausto iki 5 mm storio skardą. Kaip papasakojo „Kamitekos“ projektų vadovas Raimundas Volovas, lazeris, judantis linijinių motorų pagalba, gali išvystyti 230 metrų per minutę greitį ir 60 metrų per sekundę pagreitį. Tai reiškia, kad iki maksimalaus greičio lazeris įsibėgėja maždaug per 0,06 sekundės, o reikalinga detalė išpjaustoma per 1–2 sekundes. Tai visiškai nesulyginama su pačiomis našiausiomis elektrinėmis staklėmis.

Paprasčiausias simbolio ar teksto graviravimas lazeriu ant bet kokios medžiagos „Prient Technology Solutions“ bendrovės markiravimo staklytėmis, nustačius patį lėčiausią tempą, užtrunka iki 5 sekundžių ir juokais verčia juvelyrų pažadus užsakymą atlikti per kelias valandas ar netgi dienas.

Parodoje lazeriai, robotai mažai vietos paliko paprastesniems mechaniniams įrenginiams, visiškai palengvinantiems rankų darbą. Antai Lenkų kompanijos „Roer“ sukurtu sverto taisykle pagrįstu įrenginiu bet kokį įrankį ar mechanizmą, sveriantį iki 35 kilogramų, lengva viena ranka valdyti kaip sveriantį 0,5–1 kilogramą ir nelieti prakaito šlifuojant paviršius, prisukant ar atsukant varžtus, gręžiant.

Žingsneliais į robotizavimą

Globaliame gamybos robotizavimo pasaulyje Lietuva vos pastebima. Labiausiai robotizuota valstybe pasaulyje yra laikoma Pietų Korėja, kurios 10-čiai tūkst. gyventojų tenka daugiau 800 robotų. Europos lyderėje Vokietijoje – daugiau kaip 360 robotų. Lietuvoje – 12. Yra daug erdvės vytis.

ABB pardavimų vadovas Vladas Jablonskis konferencijoje „SMART gamyba“ teigė, kad perėjimas į gamybos automatizavimą ir robotizavimą iš pradžių būna skausmingas, nes visada neužtenka kompencijos tai įgyvendinti. Be to, visa įranga kada nors genda, todėl reikia ją laiku aptarnauti; tam irgi reikalingi specialistai. Tačiau paskui dėl gamybos robotizavimo nekyla abejonių, juolab kad visas procesas yra stebimas IT sistemose, ir vos bet kuriam mechanizmui sutrikus, iškart siunčiamas signalas į centrinį duomenų banką ir konkreti kliūtis nedelsiant nustatoma bei siunčiama pagalba. Tokia sistema 20 proc. sumažina gedimų ir neplanuotų gamybos sustojimų.

„Anksčiau manėme, kad robotų reikės tik automobilių pramonėje, didžiosiose gamybos įmonėse, bet vėliau pastebėjome, kad robotus galima naudoti labai plačiai net ir smulkiose gamybos įmonėse. Kai darbas yra monotoniškas, visada verta naudoti robotą. Tokia investicija, kai monotoniškas darbas užtrunka 8 valandas ar ilgiau, atsiperka jau po porą metų“, – teigė V. Jablonskis ir pailiustravo ABB gamyklos Heidelberge (Vokietija) pavyzdžiais. Robotizavus du cechus, kuriuose gaminama 6 tūkst. pavadinimų produkcija, darbui užtenka 11 žmonių. Analogišką produkciją gaminančią nerobotizuotoje gamykloje Vengrijoje darbuojasi daugiau kaip 200 žmonių.

Prelegentas pažymėjo, kad robotas darbą atlieka labai tiksliai, sparčiai ir be klaidų. Jam, skirtingai nei žmogui, nereikia nei švenčių dienų, nei atostogų.

Kas svarbiau

Fizinių ir technologijos mokslų centro inovacijų vadovas Karolis Stašys panagrinėjo, kas automatizuojant ir robotizuojant gamybą yra svarbiau – mokslas, technologija ar verslas, ir padarė išvadą, kad visi šie elementai yra vienodai svarbūs, bet juos reikia vienu metu derinti tarpusavyje.

Pasak jo, diegiant modernias technologijas, reikia įveikti devynis etapus, bet kai kuriuos galima peršokti, pavyzdžiui, jei analogiška siekiama technologija kur nors jau yra sukurta ir naudojama. Tokiu atveju jau nereikia jos išbandyti laboratoriškai, tačiau tenka padirbėti su tarptautinėmis paieškomis.

Ne visada aktualus ir devintasis, paskutinis, etapas, kuriame nustatomos idealios produkto savybės, nes iš tikrųjų idealaus produkto nei technologijos nebūna, kiekvieną reikia tobulinti.

Visa informacija

Pasak K. Stašio, pasaulio technologijos jau yra pasiekusios tokį lygį globaliu mastu, kad iškilus sunkiai gamybos technologijų problemai, jau galima susisiekti su bet kuria kompanija, kuri jau išsprendusi problemą.

Lietuvoje jau nėra sudėtinga ir ieškotis partnerio, kuris galėtų prisidėti prie inovacijų konkrečioje srityje kūrimo. Antai, kaip teigė prie Lietuvos inovacijų centro veikiančio informacinio tinklo „Enterprice Europe Network“ (EEN) vadovė Daiva Besagirskaitė, tinkle dirba daugiau kaip 3 tūkst. ekspertų iš daugiau nei 600 organizacijų daugiau nei 60-yje valstybių. Visos šios pajėgos padeda susirasti technologinių ir verslo partenrių.

Visos tinklo paslaugos įmonėms yra nemokamos, tarp jų ir dalykinės, teisinės konsultacijos, kai inovacijas kuriančioms įmonėms reikia sužinoti, pavyzdžiui, apie verslo sąlygas, steigimo reikalavimus, mokesčius ir panašius dalykus.

Įmonė, ieškančiai inovatyvių produktų, pavyzdžiui, darbo saugai, užtenka kreiptis į EEN, o ši pateiks tarptautinę užklausą. Internete yra ir viešai pasiekiama duomenų bazė, kurioje kasdien po keliasdešimt užklausų pateikia užsienio partneriai. Yra užklausų ir dėl verslo bentradarbiavimo, pavyzdžiui, kėdžių ar stalų gamybai, ir dėl technologinio bendradarbiavimo.

Galima siūlyti ir savo sukurtą unikalų technologinį sprendimą arba tokio ieškoti. Aptikus reikalingą technologinį sprendimą arba nusprendus, kad galima pasiūlyti sukurtą savo, užtenka pasikeisti kontaktais, o kiti bendradarbiavimo žingsniai jau paliekami EEN klientams.

