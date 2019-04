Svarbiausia Lietuvos eksporto ir importo partnerė – Rusija 

Lietuvos eksportas šių metų sausio-vasario mėnesiais siekė 4,533 mlrd. eurų, importas – 4,886 mlrd. eurų, arba atitinkamai 8,9 proc. ir 5,4 proc. daugiau nei per du 2018-ųjų mėnesius. Svarbiausios Lietuvos eksporto ir importo partnerės šiemet – Rusija, Lenkija ir Vokietija.

Lietuvos užsienio prekybos deficitas šiemet sudarė 352,5 mln. eurų ir buvo 25,2 proc. mažesnis nei prieš metus (471,3 mln. eurų), negalutinius duomenis pranešė Statistikos departamentas.

Be mineralinių produktų, eksportas per metus padidėjo 11,5 proc., importas – 6,6 procento. Vien lietuviškos kilmės prekių eksportas išaugo 8,3 proc., iki 2,808 mlrd. eurų, o be mineralinių produktų – 12,9 procento.