Sukčiai rengiasi atostogoms, bet ne savo 

Kelios istorijos, per pastaruosius mėnesius nutikusios vien mano pažįstamiems, labai panašios. Visi jie rengėsi kelionėms, užsisakinėjo nakvynę per booking.com ar airbnb.com, internetu pirko skrydžių bilietus, nuomojosi automobilius. Po tam tikro laiko iš jų banko kortelių sąskaitų bandyta pavogti nuo keliolikos centų iki kelių tūkstančių eurų.

Stresas, finansiniai praradimai, laiko gaišimas banke. Kas kaltas dėl tokių nemalonumų – bankas, neužtikrinantis elektroninės bankininkystės saugumo, ar apgyvendinimo paslaugų bei kitos paslaugų platformos? Vienareikšmio atsakymo nėra, bet kalčiausias neturėtų likti ir banko klientas.

Atostogos žlugo

Pinigų už lėktuvo bilietus, nepanaudotus dėl negarantuoto elektroninės bankininkystės saugumo, Vitalius Zaikauskas neatgavo. / Asmeninio archyvo nuotrauka

Kelionė gali baigtis nė neprasidėjusi. Tomis dienomis, kai turėjo keliauti po Jordaniją, pasaulio lietuvių laikraščio „Draugas“ korespondentas Vilniuje Vitalius Zaikauskas varstė „Swedbank“ duris Vilniuje.

„Lietuvos žinioms“ jis pasakojo, kad kelionei rengėsi iš anksto: nusipirko skrydžio bilietus, gruodžio viduryje per airbnb.com užsisakė nakvynę Amane. Išskristi turėjo kovo 1 dieną. „Likus porai dienų iki kelionės nutariau patikrinti savo elektroninės bankininkystės sąskaitą. Labai sutrikau pamatęs, kad airbnb buvo rezervavęs beveik 1900 eurų, o man bežiūrint atsirado ir antra – apie 1600 eurų – rezervacija, nors už nakvynę jau buvau sumokėjęs visą pinigų sumą – 70 eurų. Tuoj pat paskambinau į „Swedbank“, man buvo paaiškinta, kad banko kortelę užblokuos iš karto, bet man pačiam reikia kuo skubiau atbėgti į banką užpildyti įvykio deklaracijos“, – pasakojo Vitalius.

Tačiau dar tą patį vakarą istorija pasikartojo – nors kortelė jau buvo užblokuota, banko sąskaitoje vėl pasirodė įrašas, kad airbnb dar kartą bando nuskaičiuoti 100 eurų, kitą rytą – dar 60 eurų. Vyras vėl paskambino į banką, bet jį nuramino, kad pinigai nebus nuskaičiuoti.

Vitalius Zaikauskas: „Labai sutrikau pamatęs, kad „airbnb“ buvo rezervavęs beveik 1900 eurų, o man bežiūrint atsirado ir antra – apie 1600 eurų – rezervacija, nors už nakvynę jau buvau sumokėjęs visą pinigų sumą – 70 eurų.“

Per kelias dienas iš V. Zaikausko sąskaitos bandyta pasisavinti beveik 4 tūkst. eurų. „Patyriau baisų stresą, nes dar kovo 1-ąją, kai turėjau išskristi, ir kitą dieną vis dar buvo pranešama apie bandymus paimti pinigų iš mano sąskaitos. Be to, niekaip – nei nurodytu elektroninio pašto adresu, nei telefonu – nepavyko susisiekti su užsisakyto būsto šeimininku. Skrydžio dieną beviltiškai svarsčiau: banko kortelės neturiu (sena užblokuota, nauja dar nepagaminta), nakvynės vietos šeimininkas neatsiliepia. Kas belieka? Tik likti namie“, – tiek nemalonumų iki kelionės patyręs Vitalius nepanoro to patirti ir tolimoje šalyje. Tiesa, po kelių valandų airbnb.com būsto Amane savininkas atsirado, jis teisinosi neatsiliepęs, nes meldęsis.

Bankas grąžino tik draudimo mokestį

Per kelias dienas į V. Zaikausko banko sąskaitą buvo grąžinta visa bandyta pasisavinti suma, dar po kelių dienų jis gavo ir naują banko kortelę. Vis dėlto pasvarstęs jis nutarė kreiptis į banką dėl patirtos žalos kompensavimo. „Juk šis incidentas – ne mano neapdairumas ar kokia klaida. Bankas privalo užtikrinti jo išduotos kortelės saugumą. Tiesa, banke drausdamasis kelionę nebuvau pažymėjęs draudimo nuo neįvykusios kelionės, nes maniau, kad „Swedbank“ – solidus ir saugus bankas, o kelionė gali žlugti nebent dėl mano arba vežėjo kaltės“, – kalbėjo vilnietis.

Dar vienas patarimas: jei aptarnaujantis personalas nori jūsų kortelę išsinešti į kitą patalpą arba nori ja perbraukti per įrenginį, kurio nematote, – toks elgesys turėtų sukelti įtarimų. Turite matyti, kaip vyksta atsiskaitymo operacija.

Žinoma, didžiausi jo patirti nuostoliai – stresas, sugaištas laikas ir neįvykusi kelionė. Tačiau būta ir piniginių praradimų. Kelionės draudimas kainavo 18,83 euro, nuplaukė ir lėktuvo bilietai. Vyras stebėjosi, kad bankas neįsigilino į kliento situaciją: nors dėl banko neužtikrinto kortelės saugumo jis neturėjęs kitos išeities, kaip tik bankomate pasiimti grynųjų, buvo nuskaičiuota dar 1,04 euro už viršytą dienos limitą. Jis sako, kad tai, žinoma, smulkmena, bet parodo „Swedbank“ gobšumą ir požiūrį į klientą. Todėl jam buvo principo reikalas susigrąžinti ne dėl savo kaltės prarastus pinigus. Jis kreipėsi į banką, bet atgavo tik už kelionės draudimą ir viršytą dienos limitą sumokėtą sumą, o už lėktuvo bilietus, nepanaudotus dėl negarantuoto elektroninės bankininkystės saugumo, – ne.

Be kita ko, „Swedbank“ tokiu atveju bent jau „nebaudžia“ kliento mokesčiu už naują kortelę. O SEB klientas, nors nekaltas dėl to, kad jam tenka keisti kortelę, už naują sumoka 8,69 euro, tačiau jos galiojimo laikas lieka toks pat kaip senosios. SEB tikina, kad šiuo atveju tai buvusi banko darbuotojo klaida – kai sukčiai pavagia kliento kortelės duomenis, SEB bankas kortelę taip pat pergamina nemokamai. O jei klientas būtų patyręs nuostolių dėl neteisėtų operacijų mokėjimo kortele, kurių pats klientas neatliko, bankas juos taip pat kompensuotų.

Įprasta tvarka kortelė pagaminama per savaitę, o skubiai – tą pačią dieną, tad po dviejų dienų klientas gali ją pasiimti. Bet už skubumą SEB klientas sumokės maždaug trigubai brangiau. Tačiau jei kelionė čia pat, pasirinkimo jis neturi, nes juk be kortelės negausi nė išsinuomoto automobilio.

Mantas Zalatorius: „Praradęs kortelę ar netekęs jos sąskaitoje buvusių lėšų, klientas per artimiausias 24 valandas turi apie tai informuoti banką, o vėliau gali kreiptis dėl patirtų nuostolių kompensavimo.“

Po kelionės į Kiniją – bandymas apvogti

Patyręs keliautojas Robertas Pogorelis taip pat patyrė sukčių bandymą patuštinti jo banko sąskaitą. Pernai gruodžio 30 dieną iš jo sąskaitos „Swedbank“ bandyta pavogti 750 eurų. Jis apie tai pranešė bankui, o šis nedelsiant ėmėsi veiksmų. „Swedbank“ informavo, kad jo banko duomenų nutekėjimas gali būti susijęs su 2018 metų birželį darytu užsakymu booking.com tiklalapyje.

R. Pogorelis buvo užsisakęs viešbutį Kinijoje, Tiandzino provincijoje. Tai buvo specialus pasiūlymas, kuriam tarpininkavo Kinijos agentūra Trip.com. Booking.com patvirtino rezervaciją, bet įspėjo, kad viešbučio tarnautojai iki pat viešnagės išvakarių gali nežinoti apie mano atvykimą. „Kai atvykome į viešbutį, vadybininkas teigė, kad mūsų užsakymo nemato. Be to, esą buvo nurodyta neteisinga, per maža, kaina. Jis reikalavo sumokėti dvigubai“, – pasakojo keliautojas. Tą patį vakarą R. Pogorelis dar bandė susisiekti su booking.com, tačiau nesėkmingai. Kitą dieną jis sulaukė žinutės, kurioje atsiprašoma dėl nepavykusios rezervacijos. Vėliau jis atgavo ir 14 eurų, kuriuos buvo sumokėjęs iš anksto.

„Airbnb“ ir „booking“ savo kaltę neigia

Grįžęs iš Kinijos R. Pogorelis kelis kartus bandė su booking.com aiškintis, kas kaltas dėl patirtų nesklandumų, tačiau atsakymo nesulaukė, o galiausiai patyrė bandymą iššluoti jo sąskaitą. „Nesuprantu, kaip tokios geros reputacijos įmonė – booking.com – negali užtikrinti savo kliento kredito kortelės duomenų apsaugos, o paprasta rezervacija gali baigtis pasikėsinimu apvogti“, – booking.com vėl rašė R. Pogorelis. Tąsyk sulaukė atsiprašymo, bet booking.com tikino, kad rezervacijos metu pateikta kredito kortelės informacija saugiai persiunčiama partneriams viešbučiams. „Tik jie turi tuos duomenis. Tikimės, kad mūsų partneriai laikosi įstatymų valdydami šią informaciją“, – rašoma atsakyme.

Kelionę į Jordaniją praradęs V. Zaikauskas taip pat su airbnb.com aiškinosi, ar iš jų nenutekėjo jo banko kortelės duomenys. Vos kreipęsis, tuoj pat gavo atsakymą: būkite ramus, pradėsime tyrimą, informuosime apie rezultatus. Deja, jokios išvados apie tyrimo baigtį taip ir negavo. Situaciją dėl galimo duomenų nutekėjimo V. Zaikauskas aiškinosi ir privačiai, su airbnb.com Lietuvoje dirbančiais asmenimis. Šie dievagojosi, kad per airbnb.com kortelės duomenys negalėtų nutekėti. Vilnietis džiaugiasi, kad airbnb.com bent jau grąžino pinigus už paslaugą, kuria nepasinaudota ne dėl kliento kaltės.

Pataria turėti atskirą kortelę

Dar vienas specialisto patarimas: pirkimams internetu verta turėti atskirą kortelę. Jos sąskaitą reikėtų papildyti prieš atliekant mokėjimą ir tik tokia suma, kiek reikia konkrečiai prekei ar paslaugai įsigyti.

Dar dviem redakcijai žinomais atvejais apie sukčių bandymą pasinaudoti jų kortelėmis klientus informavo patys bankai. Pasak Lietuvos bankų asociacijos prezidento Manto Zalatoriaus, teisėsauga ir bankai nuolat kovoja su neteisėta sukčių veikla. „Kad būtų nustatyti neteisėti lėšų disponavimo šaltiniai, konkrečiam klientui nebūdingos transakcijos bankų blokuojamos ir tiriamos papildomai. Tačiau patariame klientams ir patiems imtis atsargumo priemonių. Pirmoji ir pagrindinė – saugoti savo banko kortelės duomenis ir stebėti savo atsiskaitymo operacijų istoriją, kad galėtumėte greitai užfiksuoti įtartinus pokyčius sąskaitoje. Neįvedinėkite kortelės duomenų, jei tai akivaizdžiai nebūtina, o apie įtartinus atvejus nedelsdami praneškite bankui ir teisėsaugos institucijoms“, – patarė M. Zalatorius. Dar vienas specialisto patarimas: pirkimams internetu verta turėti atskirą kortelę. Jos sąskaitą reikėtų papildyti prieš atliekant mokėjimą ir tik tokia suma, kiek reikia konkrečiai prekei ar paslaugai įsigyti.

Mantas Zalatorius. / lba.lt nuotrauka

Bankai atkreipia dėmesį, kad prieš prasidedant atostogų laikotarpiui piktavalių taikiklis atsukamas į viešbučių rezervavimo, kelionių planavimo, bilietų pirkimo sistemas. Dažna schema, kai iš pradžių sukčiai „patestuoja“ mažomis sumomis, o jei pavyksta, vagystės mastai didėja.

Sukčiautojai naudoja kelis būdus. Vienas jų – suklastoti siūlomą paslaugą (pavyzdžiui, nakvynės) oficialioje kelionių ar viešbučių užsakymų platformoje ir pasisavinti pinigus už rezervaciją, nesuteikus paslaugos. Didžiosios kelionių ar viešbučių užsakymo platformos reikalauja papildomų paslaugų teikėjų garantijų, apie sukčius praneša teisėsaugai, o tai leidžia užkirsti kelią vagystėms.

Kitas sukčių metodas – sukurti netikrą kelionių užsakymo platformą, panašią į jau gerai žinomą, ir bandyti prisivilioti klientus patraukliais pasiūlymais. Pasisavinus lėšas, „parduotuvė“ paprastai uždaroma, kad teisėsaugai būtų sudėtingiau susekti sukčius. Tad bankininkai siūlo įsidėmėti žinomos ir patikimos elektroninės paslaugų platformos pavyzdį, o susidomėjus kuria nors mažiau girdėta ieškoti neatitikimų ar įtartinų detalių, pavyzdžiui, neįtikimai didelių nuolaidų, klaidų tekstuose ir panašiai.

Prieš prasidedant atostogų laikotarpiui piktavalių taikiklis atsukamas į viešbučių rezervavimo, kelionių planavimo, bilietų pirkimo sistemas.

Riziką galima sumažinti, jei kelionėje turėsite kelias mokėjimo korteles ir jas laikysite atskirai, jei nesinaudosite nežinomų bankų bankomatais. Dar vienas patarimas: jei aptarnaujantis personalas nori jūsų kortelę išsinešti į kitą patalpą arba nori ja perbraukti per įrenginį, kurio nematote, – toks elgesys turėtų sukelti įtarimų. Turite matyti, kaip vyksta atsiskaitymo operacija.

Vis dėlto mokėjimo kortelės – vienas saugiausių atsiskaitymo būdų keliaujant, nes praradus kortelę ar supratus, kad ja pasinaudojo piktavaliai, dažniausiai galima išvengti nuostolių, o praradus grynuosius pinigus – nebe. „Praradęs kortelę ar netekęs jos sąskaitoje buvusių lėšų, klientas per artimiausias 24 valandas turi apie tai informuoti banką, o vėliau gali kreiptis dėl patirtų nuostolių kompensavimo. Kredito kortelių naudotojai, priklausomai nuo jos tipo, turi teisę pasinaudoti kelionės draudimu ir atgauti patirtas išlaidas už kelionės nesklandumus, prarastus daiktus ar patirtus sveikatos sutrikimus“, – aiškina Lietuvos bankų asociacijos prezidentas M. Zalatorius.

Reklama