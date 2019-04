Statybų BIM – kad nereikėtų išradinėti rato 

Statybų sektoriaus pokyčiai pastaruosius penketą metų suteikia joms naują kvėpavimą, keičia jų spartą ir kokybę, tobulina projektavimo, technologinių sprendimų grandis. Dar ne visuotinai, bet vis plačiau pažangiausių rinkos dalyvių pripažįstamų ir naudojamų pokyčių vardas – BIM.

Per metus iškylantis naujas muziejus, vos keli mėnesiai viešbučio, biuro, prekybos tinklų ir kitos paskirties pastatų statyboms – toks šiuolaikinių statybų tempas stebina daugelį. Specialistai sako, kad pagreitį statyboms suteikė ne tik auganti paklausa, bet ir itin sparčiai tobulinamos bei kuriamos technologijos, skaitmeninimas, inovacijos ir modernios medžiagos

Pasiūlymas per kelias minutes

„Viena labiausiai pasikeitusių sričių – projektavimas. Trimatė grafika ir projektavimo programos leidžia itin tiksliai suprojektuoti pastatus, juos stumdyti erdvėje ir lengvai transformuoti. Kompiuteryje galima „pastatyti“ ištisus rajonus ir perstatinėti juos tol, kol bus rastas tinkamiausias sprendimas“, – sako Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) prezidentas Dalius Gedvilas.

Už vaizdinius skaitmeninių statybų laimėjimus kur kas svarbesni konkretūs technologiniai sprendimai.

Trimatis 3D projektas yra labai tikslus, leidžia be nukrypimų apskaičiuoti medžiagų poreikį ir darbų tikslumą jau kompiuterinėmis simuliacijomis. Naudojamos kompiuterinės programos suteikia galimybę tiksliai numatyti, kokios bus šildymo sąnaudos pasukus pastatą viena ar kita pasaulio kryptimi, padidinus ar sumažinus jo langus.

Šiandien jau galima užsakovui per kelias minutes, o ne per kelias tyrimų savaites pateikti projektinį sprendimą, kur tiksliai apskaičiuotos būsimo pastato eksploatavimo sąnaudos.

Šmaikštu, bet rimta

Jau mažai kam atrodo juokinga ar legvabūdiška BIM sąvoka, kaip ji skambėjo 2012 metais, kai buvo pradėta vartoti Lietuvoje, prie skaitmeninio pastatų projektavimo ištakų. Tai statybų informacinio modeliavimo sistema tarptautine santrumpa Building Information Modeling – skaitmeninis pastatų modeliavimas, kuri daugiau kaip dešimtmetį žinoma ir jau plačiai taikoma išsivysčiusiose pasaulio valstybėse, kuriose be BIM technologijų nepradedamas projektuoti nė paprasčiausias statinys.

BIM esmė: atsižvelgiant į aplinką – reljefą, saulę, dominuojančius vėjus ir kitas detales, – projektuoti statinius, visą ne tik jų, bet ir kvartalų optimalią infrastruktūrą, atsižvelgiant netgi į demografines tendencijas. Projektuoti trimate sistema iki smulkiausių detalių, parenkant optimalias statybos medžiagas, konstrukcijas. Netgi durų varstymo kryptys ir vyriai tokiuose projektuose numatomi.

Panašu į fantastinį filmą, bet tai jau virsta realybe ir Lietuvoje. Vos per penketą metų.

Trimatis projektavimas leidžia spręsti kompleksines infrastruktūros problemas, prie kurių dar sukamos galvos ištisus metus. Pavyzdžiui, atlikti sudėtingas transporto ir pėsčiųjų srautų, oro sąlygų simuliacijas. Po kiekvienos didesnės liūties didžiųjų miestų vairuotojai skundžiasi vandens užlietomis ir neišvažiuojamomis gatvėmis, o to neliktų vien protingai suprojektavus nuotekų sistemas. „Galima parodyti, kas nutiktų per liūtį, kur kauptųsi lietaus vanduo priklausomai nuo landšafto, ir kartu siūlyti išeitis, kaip galima to išvengti, kaip padėtis keistųsi pritaikius vienus ar kitus inžinerinius sprendimus. Galimybės beveik neribotos. Galima pamatyti, kaip keisis transporto srautai vienoje ar kitoje vietoje pastačius naują pastatą ir pagal tai suprojektavus privažiuojamuosius kelius, kad būtų kuo mažesnės spūstys“, – pasakoja LSA vadovas.

Yra apskaičiuota, kad įdiegus skaitmeninės statybos modelį nekilnojamojo turto projektai atpinga maždaug trečdaliu. To galima pasiekti išvengus projekto sprendimų dubliavimo, kuris leidžia keleriopai sumažti laiko ir lėšų sąnaudas bei visiškai sumažinti klaidų riziką.

Jau pradedama kaupti skaitmeninė statybų informacija apie pastatų konstrukcijas, paslėptus mazgus ir kitas detales. Be to nebūtų įmanomos BIM projektavimo technologijos, nes jos yra grindžiamos ne asmenine, o kolektyvine projektuotojų patirtimi.

Pagal BIM technologijas yra parengti šešių Lietuvos miestų projektai, kuriuose atsispindi ir optimalus šių miestų užstatymo tobulinimas su visa infrastruktūra, inžinerinėmis komunikacijomis. Skaitmeninis Vilniaus tobulinimo projektas demonstruojamas parodoje RESTA 2019.

Skaitmeninis ligoninės projekto maketas. / geospatialworld.net nuotrauka

Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos vykdomasis direktorius Marius Vaivada teigia, kad jau senokai BIM sąvoka nėra nesuvokiama Lietuvos statybos sektoriaus dalyviams, tačiau didelė projektuotojų dalis dar apsiriboja kompiuterinėmis projektavimo programomis, kurios buvo didelė revoliucija projektus perkeliant nuo popierinių brėžinių į kompiuterius.

„BIM – kokybiškai platus šuolis. Manau, ši technologija įsitvirtins per keletą metų, o paskui, matyt, kalbėsime jau apie kitus dalykus, kurie neįsivaizduojami neįdiegus BIM“, – sako jis.

M. Vaivados teigimu, Lietuvoje esama projektų, kurių rengimo ištakose suburiamos įvairių sričių – landšafto, energetikos ir kitų – specialistų komandos. „Iš tikrųjų tai nepigi projektavimo technologija, nes brangi ir programinė įranga, ir kainuoja apmokyti specialistus, kurie geba dirbti komandoje. Tačiau tokios investicijos grąža neabejotina jau vien dėl to, kad statybos užsakovas, kuriam reikės eksploatuoti pastatą, žino visą informaciją apie visas statinio detales, medžiagas, jų kilmę, sertifikatus, statybos rangovus.

„Tokius dalykus, pažvelgus į projektą, parengtą pagal BIM technologijas, galima nustatyti per 2 minutes“, – sako D. Gedvilas.

M. Vaivados teigimu, šiandien Lietuvoje dar nėra visuotinio reikalavimo, kad būtų projektuojama pagal BIM standartus. Reikėtų ir tarptautinių duomenų bankų, kad netektų visko kurti iš naujo. Lietuvoje tie, kurie projektuoja pagal BIM technologijas, patys kuriasi duomenų bankus, bet tai ir brangu, ir laikui imlu. Todėl ir kalbama, kad tokie duomenų bankai turi būti kuriami globaliu tarpvalstybiniu mastu, standartizuoti. Išsivysčiusios pasaulio valstybės tokius duomenų bankus turi ir jų duomenimis dalijasi.

Pasak jo, Aplinkos ministerijoje yra sukurta darbo grupė Bim.lt, kuri sprendžia politinius technologijos diegimo klausimus, o VšĮ „Skaitmeninė statyba“, kuriai vadovauja D. Gedvilas, užsiima projektų skaitmeninimo praktika ir siekia, kad projektai pagal BIM technologijas būtų rengiami kuo lengviau ir paprasčiau.

Pasigenda valstybės dėmesio

BIM projekto vizualizacija. / microdesk.com nuotrauka

D. Gedvilas apgailestauja, kad beveik visus projektus pagal BIM dabar užsako privatūs statybų užsakovai, o valstybei to tarsi dar nereikia. „Visas sostinės Konstitucijos prospektas pastatytas pagal privačių nekilnojamojo turto valdytojų užsakytus BIM projektus, o valstybės užsakytų ten nėra. Valstybės institucijos prospekte patalpas nuomojasi“, – teigia D. Gedvilas.

M. Vaivados nuomone, BIM technologijoms įsitvirtinti valstybės mastu Lietuvoje dabar neįmanoma dėl galiojančio viešųjų pirkimų, kurie privalomi valstybės institucijoms, principo prekių ir paslaugų teikėją rinktis pagal žemiausią kainą, nereikalaujant aukščiausių projektavimo kokybės parametrų, nors būtent nuo to priklauso ir būsimų statinių kokybė.

Pasak D. Gedvilo, BIM – sudėtingas procesas, tačiau kas iš statybų užsakovų šias technologijas išbandė, atgal jau negrįžta. „Dar daug kas valstybės institucijose mano, kad tai pinigų išmetimas. Privatiems nekilnojamojo turto valdytojams, verslui, taip neatrodo“, – tvirtina jis. Kauno technologijos universitetas jau išleido tris skaitmeninio projektavimo magistrų laidas. „Apmaudu, kad valstybei jų paslaugų nereikia“, – teigia VšĮ „Skaitmeninė statyba“ vadovas.

Pasak jo, visi užsienio investuotojai, ketinantys ką nors statyti, pirmiausia reikalauja, kad būtų projektuojama ir statoma pagal BIM technologijas.

M. Vaivada valstybės požiūrį iš dalies pateisina tuo, kad iš tiesų BIM yra didžiulis ir staigus projektavimo kokybės šuolis. Reikia daugybės įstatymų aktų, kad projektavimas atitiktų visus reikalavimus, o tai turėtų reglamentuoti ir viešųjų pirkimų klausimus. „Tai nėra mažas darbas. Todėl reikia laiko, kad procesas įsivažiuotų“, – sako projektuotojų asociacijos direktorius.

