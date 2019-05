Registrų centrui gelbėti – naujos įstatymo pataisos 

Vyriausybė ir Susisiekimo ministerija prašo Seimo skubiai imtis priemonių, kad būtų griežčiau reglamentuota, kas yra valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, galinčios nuo šių metų pradžios neatlygintinai gauti duomenis iš valstybės registrų, nemokamai juose registruoti naujus duomenis.

Kaip teigiama ministerijos parengtų Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo pataisų aiškinamajame rašte, nuo šių metų pradžios išryškėjo dvi problemos, kurias būtina kuo skubiau spręsti

2019-ųjų sausį įsigaliojo 2017 metais priimtos minėto įstatymo pataisos. Jomis buvo siekiama užtikrinti, kad valstybės registruose esantys duomenys ir informacija būtų neatlygintinai gaunami ir naudojami viešiesiems valstybės bei savivaldybių valdymo uždaviniams spręsti, kad valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms būtų užtikrintas nemokamas duomenų registravimas valstybės registruose.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme neapibrėžta sąvoka „valstybės ir savivaldybių institucija ir įstaiga“, o kituose įstatymuose ji apibrėžiama skirtingai. Dėl to institucijos ir įstaigos skirtingai interpretuoja nustatytą teisinį reglamentavimą ir dažnai galbūt nepagrįstai siekia gauti duomenis bei registruoti objektus neatlygintinai.

Todėl Susisiekimo ministerija siūlo sąvoką „valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos“ traktuoti taip, kaip jį apibrėžiama Valstybės tarnybos įstatyme. Tai – atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės bei savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios yra finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir kurioms Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka suteikti viešojo administravimo įgaliojimai.

Registrų centro sąnaudoms už neatlygintiną duomenų teikimą ir registravimą padengti šiais metais skirta 4,577 mln. eurų, o kitiems metams valstybės biudžete tam suplanuota 3,038 mln. eurų.

Taip įstaigos, kurios nėra išlaikomos iš biudžeto ir nevykdo viešojo administravimo įgaliojimų, negalės gauti paslaugų neatlygintinai ir nepagrįstai didinti valstybės biudžeto lėšų poreikio. Valstybės biudžeto asignavimai, suplanuoti registro tvarkytojo – Registrų centro – sąnaudoms už neatlygintiną duomenų teikimą ir registravimą padengti, šiais metais sudaro 4,577 mln. eurų. Kitąmet iš valstybės biudžeto tam numatyta skirti 3,038 mln. eurų.

Registrų centras yra pagrindinių valstybės registrų (Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro, Lietuvos Respublikos adresų registro, Lietuvos Respublikos hipotekos registro), valstybės registrų (Turto arešto aktų registro, Įgaliojimų registro, Sutarčių registro, Vedybų sutarčių registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro, Testamentų registro) ir valstybės informacinių sistemų (Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos, Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos, Antstolių informacinės sistemos, informacinės sistemos „E. sąskaita“, Elektroninio dokumentų archyvo informacinės sistemos, Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos ir kt.) tvarkytojas, todėl jo teikiamos paslaugos labai svarbios siekiant užtikrinti visos valstybės tinkamą funkcijų įgyvendinimą.

Be to, problemų kelia ir tai, kad kompensuoti sąnaudas už suteiktų paslaugų teikimą galima tik vieną kartą per metus. Registro tvarkytojas per du mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos pateikia auditoriaus arba audito įmonės patikrintus duomenis apie ataskaitinio laikotarpio sąnaudas, paskui Vyriausybės įgaliota institucija per 30 darbo dienų įvertina registro tvarkytojo nurodytų neatlygintino duomenų teikimo sąnaudų, kurias prašoma atlyginti iš valstybės biudžeto lėšų, dydžio pagrįstumą ir pristato išvadą registro tvarkytojui.

Dėl to Registrų centro šiemet patirtos išlaidos būtų padengiamos tik 2020 metų antrąjį-trečiąjį ketvirtį. Toks teisinis reglamentavimas užkerta kelią iš dalies kompensuoti per kalendorinius metus susidarančias valstybės įmonės sąnaudas už jos suteiktas paslaugas, todėl ši susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu.

Įstatymo pataisas inicijavusi Susisiekimo ministerija ragina Seimą įstatymu nustatyti, kad valstybės biudžeto lėšos registro tvarkytojui jo prašymu gali būti išmokamos tiek vieną kartą, kompensuojant visas per praėjusius kalendorinius metus patirtas neatlygintino duomenų teikimo sąnaudas, tiek dalimis, kompensuojant dalį einamaisiais metais patirtų neatlygintino duomenų teikimo sąnaudų, o likusias padengiant tik patikrinus visų praėjusiais kalendoriniais metais patirtų neatlygintino duomenų teikimo sąnaudų pagrįstumą.

Susisiekimo ministerijos iniciatyvai keisti Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą jau pritarė Vyriausybė. „Norėtume, kad parengtos Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo pataisos Seime būtų svarstomos skubos tvarka. Manome, jog šis pasiūlymas atitinka Konstitucinio Teismo balandžio 16 dienos nutarime įvardytą kriterijų, kai įstatymų projektais būtina skubiai keisti galiojantį teisinį reguliavimą siekiant užtikrinti svarbius valstybės interesus – neatlygintiną duomenų teikimą ir objektų registravimą“, – teigė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

