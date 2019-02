Programavimo mokyklos vadovė: darbdaviai pasidarė labai lankstūs 

Futurologams nuolat prognozuojant naujų profesijų poreikį ir senų profesijų mirtį, vis didesnė dalis gyventojų supranta, kad mokymasis visą gyvenimą, o kartais ir profesijos keitimas – neišvengiama šiandienio pasaulio realybė. Programavimo mokyklos įkūrėja Julija Rimšelė tinklaraščiui Euroblogas.lt teigia, kad dabar – pats geriausias metas persikvalifikuoti tiems, kurie jau kurį laiką svajoja pradėti dirbti IT srityje.

Ji prieš daugiau nei trejus metus įkūrė „Vilnius Coding School“, kuri leidžia žmonėms pakeisti specialybę ir tapti informacinių technologijų (IT) srities specialistais.

Į „Vilnius Coding School“ mokymus dažniausiai renkasi jau darbo rinkoje patyrę gyventojai. Programavimo kalbas pažinti renkasi tie, kurie jau išbandė save skirtingose srityse ir nori išbandyti šiuo metu vieną iš perspektyviausių laikomą sritį.

J. Rimšelė skaičiuoja, kad apie pusė visų besimokančiųjų yra iš visiškai su IT nesusijusios srities ir neturi jokių programavimo pagrindų.

„Labai sąmoningai orientuojamės į jau suaugusius ir patyrusius gyventojus. Jaunimo praktiškai neturime. Dažniausiai mus renkasi tie, kurie jau yra baigę universitetą, išbandę vieną ar kitą darbą ir nusprendžia keisti specialybę“, – pasakojo pašnekovė.

Daugiau nei kodo rašymas

Julija Rimšelė teigia, kad šiuo metu yra pats geriausias metas persikvalifikuoti tiems, kurie galvoja apie IT sektorių./ nuotr. iš asm. albumo

„Esame pradedančiųjų mokykla, todėl čia ateina žmonės savęs išbandyti. Jie pasižiūri, ar galėtų dirbti šioje srityje, pabaigia kursus, o toliau arba mokosi savarankiškai, ar eina į praktiką ir dirba“, – pasakojo pašnekovė.

Kaip teigė J. Rimšelė, programavimo mokykla suteikia galimybę ne tik išmokti programavimo kalbos, bet ir pažiūrėti į IT sektorių plačiau: ne visi IT sektoriuje tik rašo kodus. Kartu su programavimo kalbomis mokiniai taip pat mokomi testavimo, IT projektų valdymo, duomenų analitikos.

Paprašyta įvardyti, kokios priežastys verčia lietuvius keisti savo profesiją ir pasinerti į IT sritį, mokyklos įkūrėja teigė, kad tai susiję tiek su ekonominėmis priežastimis, tiek su savęs realizacija.

„Dabar daug kalbama, kad kai kurių profesijų gali išvis nelikti, viskas juda į darbų automatizaciją. Todėl nebesimokyti ar nebesidomėti technologijomis jau yra atsilikimas. Manau, kad dalis žmonių taip rūpinasi savo ateitimi ir taip investuoja į save“, – svarstė pašnekovė.

Taip pat ji paminėjo, kad ne visi „Vilnius Coding School“ mokiniai atvyksta mokytis programavimo paslapčių vien tam, kad pradėtų dirbti programuotojais. Dalis tai daro, nes nori įgyti papildomų kompetencijų jau esamam darbui.

„Dažniausiai tokie žmonės yra tie, kurie supranta, kaip viskas greitai keičiasi ir jie nori žinoti, kas vyksta technologijų pasaulyje, ir, pavyzdžiui, ką jų turimi duomenys gali duoti įmonėje“, – pasakojo J. Rimšelė.

Dalis programuoti mokytis pradeda ir dėl to, kad turimos darbovietės nepatenkina jų finansinių lūkesčių.

„O IT srityje žmogui visada atsiras, ką veikti. Kuo toliau, tuo labiau trūksta šioje srityje žmonių. Be to, šiame sektoriuje nebūtina vien kodą rašyti. Yra labai daug skirtingų priėjimų prie IT srities“, – pokalbį tęsė pašnekovė.

Amžius mokytis programuoti nesustabdo

Programavimo mokyklos vadovė pasakojo, kad vyriausias jų mokinys – 60 metų moteris. Jį į programavimo programą užsirašė ne tam, kad įsidarbintų šioje srityje, bet turėjo tikslą susikurti interneto svetainę, kurioje galėtų prekiauti savo darbais.

„Viskas priklauso nuo žmogaus. Jei esi optimistas, pozityvus, tau viskas ir pasiseks. Ši moteris kursus sėkmingai baigė, – prisiminė J. Rimšelė. – Kalbant apie IT sritį, tai daugiau ne amžiaus, o nusiteikimo klausimas. Kartais susiduriame su tokiu pesimizmu, kai vyresnis žmogus būna įsitikinęs, kad nebegali. Tai jiems ir sutrukdo. Tie, kurie tiki, kad viską gali, pripažįsta, kad kartais reikia pagalbos, laimi. Viskas priklauso nuo to, kaip mes patys save palaikome, kaip save pristatome, kiek tikime savimi“.

Be programavimo kursų mokykla taip pat padeda savo mokiniams susirasti praktikos vietą ar darbą, kur žmogus galėtų pasitikrinti savo įgytas žinias ir suprasti, ar tikrai ši sritis yra jiems.

Pasak pašnekovės, vyriausias mokinys, kuris po kursų atsidūrė įmonėje, buvo 55 metų ir iki šiol sėkmingai joje dirba.

„Kai pradėjome veiklą prieš daugiau nei trejus metus, jautėme darbdavių baimę, atmetimo reakciją. Tačiau buvo svarbu ne amžius, o persikvalifikavimo klausimas. Darbdaviai bijojo, kad bus sunku susikalbėti su darbuotoju, kuris šioje virtuvėje nevirė anksčiau. Bet visa tai praeityje. Dabar viskas apsivertė. Jeigu kai kurios įmonės anksčiau prisibijojo tokių darbuotojų, dabar pačios mums skambina ir klausia, ar turime ką pasiūlyti“, – atviravo programavimo mokyklos įkūrėja.

Būtent dėl šių tendencijų J. Rimšelė tikino, kad norintiems pakeisti kvalifikaciją ir pasinerti į IT srities darbo rinką dabar yra pats palankiausias metas.

„Kadangi specialistų trūkumas yra toks didelis, tai natūraliai darbdaviai pasidarė labai lankstūs. Rinka verčia darbdavius tokiais būti, – kalbėjo verslininkė, – Todėl dabar yra labai geras metas persikvalifikuoti. Dabar darbdaviai tikrai ieško programuotojų ne tik tarp absolventų. Be to, jie mato, kad atėjęs į darbą žmogus iš kitos srities taip pat atsineša tam tikrų privalumų“.

Mokymasis kiekvieną dieną

Kalbėdama apie pokyčius IT srityje „Vilnius Coding School“ vadovė paminėjo, kad šis sektorius yra bene vienas imliausių mokymuisi. Todėl nusprendę dirbti šioje srityje, žmonės turi susitaikyti, kad mokytis teks kiekvieną dieną, o sustojus karjeros kelyje labai greitai gali būti vėl sunku į jį sugrįžti.

„Jei dirbi IT srityje, tai neišvengiamai mokaisi visą laiką. Jei tavo darbas programuoti kažkuria kalba, kiekvieną dieną turi išmokti kažką naujo“, – teigė tinklaraščio Euroblogas.lt pašnekovė.

Būtent net išėjus motinystės ar tėvystės atostogų tenka arba jų metu sekti naujienas, arba dėti daug pastangų sugrįžus į darbo vietą pasivyti: „Būtų klaidinga manyti, kad čia yra ta sritis, kur tiesiog dirbi ir niekada nebesimokai“.

IT srityje dirbantys specialistai taip pat turi suprasti, kad dabar populiarios kelių mėnesių ar metų atostogos taip pat pareikalaus daug pastangų vėl norint įsilieti į darbo rinką.

„Iškritus iš darbo rinkos metams ar dvejiems, teks labai daug pasivyti. O kai kurie sako, kad iš viso reikės mokytis iš naujo. Bet viskas įmanoma, todėl ir sakome, kad persikvalifikavimas IT srityje yra labai realus, nes net ir ilgamečiams IT specialistams kartais gali tekti mokytis lyg iš naujo“, – akcentavo programavimo mokyklos vadovė.

Ugnė Karaliūnaitė

