Pluoštinių kanapių renesansas – ne tik pasėlių laukuose 

Mokslininkai ir verslininkai prognozuoja: šiemet Lietuvoje, palyginti su praėjusiais metais, bus auginamas dvigubai didesnis pluoštinių kanapių plotas. Vis dėlto retas drįsta teigti, jog tai yra šių techninių augalų renesansas, nes jį stabdo lėtai besikeičiantis žmonių požiūris ir nepalankūs teisės aktai. Bet Kėdainių LEZ oficialiai atidarytas modernus kanapių stiebelių apdorojimo fabrikas – rimtas impulsas rinkai.

Neseniai įregistruotos Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos (KAPVIA) vadovas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko specialistas dr. Rimantas Čiūtas įsitikinęs, kad šiemet šalies pasėlių žemėlapyje pluoštinės kanapės užims dvigubai didesnį plotą nei pernai. „Šis eksponentinis augimas, besiorientuojantis į Vakarų rinkų dinamiką, išsilaikys dar 4–5 metus“, – tvirtino mokslininkas.

KAPVIA valdybos pirmininkas Nerijus Slesariūnas taip pat mano, kad pagal šiemet parduotą pluoštinių kanapių sėklų kiekį šių augalų plotai turėtų būti rekordiniai. „Tačiau tai nėra toks kanapių renesansas, kurį mes norėtume matyti. Kliūtys proveržiui įvairios: lėtai besikeičiantis žmonių požiūris, nepalankūs teisės aktai ir kita“, – sakė N. Slesariūnas.

Jam pritarė ir verslininkas, bendrovės „Kanapiniai namai“ direktorius Rimvydas Smalakys. „Auginimas – dar ne viskas, turi atsirasti ryšys tarp ūkininkų ir verslininkų. Turi būti perdirbimas, atgyti tekstilė, be to, tai – puiki statybinė medžiaga. Taip pat reikia leisti mokslininkams dirbti“, – kalbėjo R. Smalakys.

Plotai plečiasi

Kėdainių LEZ atidarytas modernus kanapių stiebelių apdorojimo fabrikas „Natūralus pluoštas“. / Bendrovės nuotrauka

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, pernai deklaruota 3921 ha pluoštinių kanapių, arba 1442 ha daugiau nei 2017 metais. Didžiausi pluoštinių kanapių plotai pernai auginti Šakių rajone – 859 ha (2017 m. – 142 ha). Dar sparčiau plotus didino antroje vietoje esantis Jonavos rajonas. Jei 2017-aisiais čia deklaruota tik 26 ha šių techninių augalų, tai pernai – 460 hektarai. Panevėžio rajone užpernai jos augintos 366 ha, o pernai – 442 hektaruose.

Proveržis šių augalų auginime anksčiau buvo siejamas ir su produkcijos perdirbimo atsiradimu. Kauno rajone, Voškonių kaime, treti metai veikia ekologiškų pluoštinių kanapių sėklų perdirbimo gamykla, o koncernui „Icor“ priklausanti inžinerinių produktų ir sprendimų bendrovė „Axis Industries“ investavo 8,2 mln. eurų ir penktadienį, balandžio 26 dieną, oficialiai Kėdainių LEZ atidarė modernų kanapių stiebelių apdorojimo fabriką „Natūralus pluoštas“. Investuota ir į pluoštinių kanapių derliaus nuėmimo techniką. Bendrovė už 1,5 mln. eurų įsigijo 4 specializuotus kombainus ir 6 specialias pjovykles, kurias suprojektavo ir pagamino Lietuvos gamintojai.

Kėdainių LEZ atidarytas modernus kanapių stiebelių apdorojimo fabrikas „Natūralus pluoštas“. / Bendrovės nuotrauka

Šiuo metu gamykla pajėgi perdirbti 30 tūkst. tonų kanapių stiebelių per metus, iš kurių galima pagaminti 10 tūkst. tonų kanapių pluošto. Išplėtus fabriko pajėgumus, šį rodiklį ketinama auginti iki 20 tūkst. tonų kanapių pluošto per metus. Be kanapių pluošto, fabrike bus gaminami spaliai ir biokuro granulės.

Iš spalių gaminamas aukščiausios klasės kraikas gyvūnams, namų statyboje naudojami ekologiški sienų blokeliai, izoliacinės medžiagos. Pirmuosius 60 tonų spalių „Natūralus pluoštas“ jau pardavė Lietuvoje ir Lenkijoje – būtent ekologiškų namų statybai.

Lietuvoje gaminamas kanapių aliejus, sėklų baltymai bei kiti produktai, o kanapių augintojai neblogai uždirba užsienio pirkėjams parduodami džiovintus kanapių žiedynus, iš kurių išgaunamas CBD, tačiau tokia veikla yra už įstatymo ribų.

„Savo produkcijos pavyzdžių esame išsiuntę į svarbiausias pasaulio rinkas, daugiau nei 100 potencialių pirkėjų, kurių tolimiausias – Kinijoje. Geros žinios mus jau pasiekė iš JAV ir Kinijos, čia laukiama bandomosios partijos tolimesniam bendradarbiavimui“, – sakė „Natūralus pluoštas“ generalinis direktorius Raimondas Petreikis.

fotkes/thumb/77930_GAR02226.jpg / Bendrovės nuotrauka

Atranda vis naujų panaudojimo sričių

Pasaulyje vykdomi mokslo tyrimai atskleidžia vis naujas kanapių panaudojimo sritis. Kanapėse randama daugiau kaip 480 įvairių medžiagų, iš kurių daugiau nei 100 – kanabinoidai. Iš šių plačiausiai naudojamas kanabidiolis (CBD), kuris, skirtingai nei THC (tetrahidrokanabinolis), neturi psichotropinio poveikio. Farmacijos, kosmetikos, maisto, pašarų, tekstilės ir daugelis kitų pramonės šakų iš naujo „atranda“ kanapių produktų vertę. Naujovių diegimas lemia kokybiškos kanapių žaliavos paklausos bumą.

Kėdainių LEZ atidarytas modernus kanapių stiebelių apdorojimo fabrikas „Natūralus pluoštas“. / nuotrauka

„Pavyzdžiui, JAV Kongresui 2018 metų gruodžio 20 dieną priėmus žemės ūkį 5 metus reglamentuojantį įstatymą, pasirodė nemažai mokslu grindžiamų prognozių, žadančių šioje šalyje kanapių verslui puikią ateitį. Teigiama, kad vien kanabinoidų gamybos verslas JAV per 15 metų išaugs 100 kartų ir 2032 metais pasieks 20 milijardų JAV dolerių apyvartą. Tai, žinoma, – tik prognozės, kurios gali nepasiteisinti, tačiau visur yra milžiniškas sujudimas“, – sakė KAPVIA vadovas R. Čiūtas.

N. Slesariūno teigimu, rinkos gigantai „Coca Cola“ ir „Marlboro“ jau pradėjo kurti produktus su kanabidioliu. Šioje srityje didžiulė plėtra vyksta net tik JAV, bet ir Kanadoje, taip pat Kinijoje.

Siekia legalizuoti visą augalą

Kėdainių LEZ atidarytas modernus kanapių stiebelių apdorojimo fabrikas „Natūralus pluoštas“. / Bendrovės nuotrauka

Tačiau Lietuvoje, pasak R. Čiūto, proveržio gali ir nebūti dėl teisinio reguliavimo. „Todėl ir kalbame apie naują Pluoštinių kanapių įstatymo redakciją. Mūsų požiūris sutampa su Donaldo Trumpo pasirašytu teisės aktu, kurio esmė: visa kanapė yra legali, visi legalaus augalo perdirbimo būdai yra legalūs, o visi pagaminti produktai, jei juose THC neviršija leistinos normos (ji JAV yra pusantro karto didesnė negu Lietuvoje), yra legalūs. Jei visi šie dalykai „nusėstų“ naujoje įstatymo redakcijoje, Lietuva taptų viena iš pirmaujančių šalių. Jau ir dabar Europoje pagal auginamą pluoštinių kanapių plotą esame treti, mus lenkia tik Prancūzija ir Estija. Pasauliui Lietuva yra labai vertinga kaip žaliavos augintoja. Mūsų šalyje išaugintos kanapės pasižymi itin aukštos kokybės vertingais kanabinoidais“, – tvirtino mokslininkas.

Tačiau jis pabrėžė: pridėtinę vertę kuria perdirbimas ir galutinio produkto gamyba. Esant tokiam bumui, tai gali būti net šokoladukai su CDB. Svarbu yra tik išmokti jį išgauti ir įterpti. Lietuviai jau turi šių augalų perdirbimo ir produktų gamybos patirties, o produkcija – paklausą užsienyje, tačiau gamyba yra vystoma kitose šalyse.

Rimantas Čiūtas teigia, kad Lietuvoje išaugintos kanapės pasižymi itin aukštos kokybės vertingais kanabinoidais. / Vilmos Kasperavičienės nuotrauka

Mūsų šalyje gaminamas kanapių aliejus, sėklų baltymai bei kiti produktai. Lietuvos kanapių augintojai ir verslininkai neblogai uždirba ir užsienio pirkėjams parduodami džiovintus kanapių žiedynus, iš kurių išgaunamas CBD. Tačiau iki šiol tokia veikla yra už įstatymo ribų, kitaip tariant, nelegali, nes kanapėse esančios biologiškai vertingos medžiagos kanabidioliai ir jų produktai pas mus draudžiami.

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Linas Vingras komentare „Lietuvos žinioms“ pabrėžė: šiuo metu galiojantis Pluoštinių kanapių įstatymas leidžia pluoštines kanapes auginti tik sėkloms, pluoštui ir sodininkystei. Kitas antžemines pluoštinių kanapių dalis ir jų produktus tiekti Lietuvos rinkai draudžiama. Šiuo metu yra pateikti du įstatymo pakeitimo projektai, numatantys galimybę leisti kanapių augalus naudoti ir kitiems tikslams.

„Taip būtų sudaryta galimybė ūkininkams realizuoti save naujose žemės ūkio verslo nišose ir pateikti vartotojui galimybę pasirinkti įvairių papildomų produktų iš pluoštinių kanapių – kosmetikos priemonių, maisto gaminių ir panašiai“, – teigė L. Vingras.

Ūkio sąlygomis galima iš kanapių išgauti baltymus ir aliejų, gaminti įvairius pašarus, taip pat ūkininkai gali imtis pirminio kanapių pluošto apdorojimo, o gamybos atliekas – spalius naudoti kaip priemonę gerinti dirvą, pakulas kartu su spaliais panaudoti pastatų apšiltinimo ir statybos medžiagų gamybai.

fotkes/thumb/77930_77930_KANAPIU_PLUOSTAS.jpg / nuotrauka

KAPVIA yra suskaičiavusi, kad 5 ha pluoštinių kanapių, auginant jų žiedynus vaistažolėms, generuotų 25 tūkst. eurų ir daugiau, ypač jei žiedynai būtų skinami rankomis. Toks žiedynų surinkimas sukurtų naujų darbo vietų , o šių augalų auginimas galėtų net išgelbėti nykstantį kaimą.

Pasak ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto, dėl plataus panaudojimo galimybių ir fitosanitarinio poveikio pluoštinės kanapės yra puikus pasirinkimas sėjomainoje, tačiau teiginys, kad šių augalų auginimas galėtų išgelbėti nykstantį kaimą, yra niekuo nepagrįstas.

Sunkiai skinasi kelią

Prieš kelerius metus N. Slesariūnas buvo rodomas kaip verslumo pavyzdys. Sukūręs natūralių produktų liniją iš lietuviško ūkio kanapių, linų sėmenų, juodųjų ridikų ir kitų augalų, savo veiklą jis išplėtojo iki nuosavos laboratorijos ir parduotuvės Kaune. Lietuvišką produkciją graibstė Lenkijos, Olandijos, JAV vartotojai. „Šiandien bendrovės „Florance sense“ jau nebėra, teko uždaryti ir parduotuvę, dėl teisinės bazės Lietuva prarado didžiules investicijas, nes buvo atsisakyta plėsti kanapių perdirbimą ir produktų iš jų gamybą“, – situacijos į vatą nevyniojo N. Slesariūnas.

Esama padėtimi nepatenkintas ir „Kanapiniai namai“ direktorius, nors šiai bendrovei sekasi geriau. „Yra susidomėjimas kanapiniais namais. Konsultuotis žada atvykti sveiku būstu susidomėjęs kaunietis. Namą iš kanapių pasistatė ir šių augalų augintojas iš Marijampolės rajono Nerijus Riauba“, – vardijo R. Smalakys. Jo vadovaujama bendrovė kartu su VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkais siūlo betono su kanapių spaliais technologiją naudoti žemės ūkio gamybiniams pastatų statyboje. „Kanapės – puiki žaliava biokurui, bet gal pirma apšiltinkime kanapėmis namus, o tik paskui jas deginkime“, – sakė pašnekovas. Kad statybų srityje kanapės įgautų proveržį, jo teigimu, gaminius iš šio augalo valstybė turėtų remti ir propaguoti.

