Plastikinės pakuotės baubas: nesuvaldo atliekų tvarkymo – kaltina gamintojus 

Plastikinės pakuotės gamintojai jaučia augantį spaudimą iš ES ir Lietuvos institucijų dėl plastikinės pakuotės ribojimo. Lietuvos pakuotojų asociacijoje (LPA) manoma, kad ažiotažas keliamas norint nukreipti dėmesį nuo tikrosios problemos – nesuvaldyto atliekų tvarkymo, kuris tapo katastrofa, kai kiniečiai liovėsi iš Europos priimti šias atliekas.

„Mano nuomone, ES ir Lietuvos institucijų atsakingi pareigūnai bando pridengti savo neveiklumą, nes per dešimtmečius taip ir nebuvo sukurta efektingai veikianti atliekų rūšiavimo ir perdirbimo infrastruktūra. Šiuo metu madinga tapo žiedinės ekonomikos sąvoka, tačiau jai – daugiau kaip 40 metų, o Lietuvoje statomos atliekų deginimo gamyklos. Be to, šalies miškų kirtimo plotas didinamas 6 proc., o kirtimų tūris – 15 proc., kertami seni miškai, medžiai saugomose teritorijose. Labai abejoju, kad plastikinės pakuotės gamintojų ir importuotojų puolimas pagerins ekologinę situaciją Lietuvoje“, – sakė LPA prezidentas Valdas Matulis.