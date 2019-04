Plastikas nebūtinai didesnis blogis nei popierius 

Nors pastaruoju metu plastikas vis labiau demonizuojamas – internete gausu reportažų apie plastiko atliekų klodus jūrų pakrantėse ir vandenynų gyventojus, žūstančius nuo didelio plastiko kiekio organizme, įvairūs tyrimai rodo, kad neigiamas plastiko poveikis aplinkai ne visuomet yra didesnis nei natūralių jo pakaitalų.

Kova su plastiku įgavo pagreitį: didėjant baimei, kad nesiimant priemonių po trisdešimties metų jūrose bus daugiau plastiko negu žuvų, nuo 2021-ųjų Europos Sąjungoje (ES) bus nutraukta prekyba vienkartiniais plastikiniais indais ir įrankiais, balionų lazdelėmis, šiaudeliais ir ausų krapštukais, taip pat iš polistireninio putplasčio pagamintomis maisto ir gėrimų pakuotėmis bei indais. Į šį sąrašą pateko ir okso-degraduojančio plastiko gaminiai.Taip didele balsų dauguma kovo pabaigoje nutarė Europos Parlamentas (EP).

Bus draudžiama prekiauti vienkartiniais plastikiniais daiktais, alternatyvos jiems esą lengvai prieinamos. EP teigimu, šie daiktai naudojami trumpai, bet išmetus nesuyra ne vieną dešimtmetį. Plastikinės šiukšlės sudaro apie 80 proc. jūrose randamų atliekų. Plastiko dalelių randama vėžlių, ruonių, paukščių, žuvų bei vėžiagyvių organizmuose – taip jos patenka ir į žmonių maistą.

EP ir Taryba sutarė įpareigoti valstybes iki 2029-ųjų pasiekti, kad būtų surenkama 90 proc. plastikinės taros, taip pat iki 2025-ųjų užtikrinti, jog būtų perdirbama bent 25 proc. jos, o iki 2030-ųjų pasiekti 30 proc. perdirbimo lygį.

Nors kova su plastiku šiandien yra tapusi populiari, esama ir kritiškai ją vertinančių ekspertų. Jie pabrėžia, kad plastikinių pakuočių atsisakymas padidina maisto atliekų problemą, o maišelių gaminimas iš natūralių medžiagų nebūtinai yra mažiau kenksmingas aplinkai.

Popieriaus kaina

LINPRA prezidiumo narys, Plastiko ir gumos pramonės komiteto pirmininkas Rimantas Damanskis sako, kad visuomenė turi mažai žinių apie žiedinę ekonomiką ir taršą apskritai. Tai iškreipia realios situacijos suvokimą. „Dabar vis rodome banginį Indijos vandenyne su plastikiniu maišeliu, bet iš tikrųjų žiūrint į 10-ies ar 15-os pagrindinių šalių teršėjų sąrašą Europos nepamatysime – ji nesudaro nė 1 procento. Problema vis dėlto glūdi ties Indija, Bangladešu, Pakistanu“, – teigė pašnekovas.

Lietuva, kalbant apie plastiko poveikio aplinkai mažinimą, taip pat, anot jo, tvarkosi neblogai. Polietileninių HDPE ir LDPE maišelių perdirbimo sistema veikia ganėtinai neblogai – perdirbamų atliekų, iš kurių gaminami prekybiniai maišeliai, šiukšlių maišai, pašnekovo teigimu, net trūksta. Tad daugiau dėmesio veikiau reikėtų skirti šioms atliekoms surinkti, rūšiuoti ir visuomenei šviesti.

Daugkartinio naudojimo maišelius, pagamintus iš ekologiškos medvilnės, reikėtų panaudoti 20 tūkst. kartų, kad šie pasiteisintų. O tai reiškia kasdienį apsipirkimą daugiau nei pusę amžiaus.

„Žiedinėje ekonomikoje plastikas tinkamiausias: jį surinkus užtenka kelių šimtų laipsnių temperatūros vėl paversti naudingu. Kiekvienas laipsnis yra kilovatas energijos, taigi kuo mažiau laipsnių, tuo mažiau išnaudotos energijos, tuo mažesnis poveikis gamtai. Bet plastikas dabar kažkodėl iš karto asocijuojasi su tarša – kitaip nei popierius, kuris yra „labai geras“. Bet nepamirškime, kad popierinis maišelis visų pirma gaunamas nukirtus medį, o jo vienai tonai perdirbti reikia dešimt kartų daugiau energijos, nes paversti jį popieriaus mase reikia tūkstančių laipsnių ir vandens, kurio užteršiama daugiau“, – aiškino R. Damanskis.

BBC neseniai skelbė, kad nėra bendros nuomonės, ar popieriniai maišeliai iš tiesų mažiau žalingi aplinkai nei plastikiniai.

Norint atsakyti į šį klausimą vertėtų prieš tai atsakyti į dar keletą: ne tik, kiek energijos sunaudojama gaminant skirtingos rūšies maišelius, bet ir ar jie tvirti, t. y. kiek kartų gali būti panaudoti, ar lengva juos perdirbti ir kaip greitai jie suskaidomi išmetus į aplinką.

Užsienio žiniasklaidos pateiktais duomenimis, 2011 metais Šiaurės Airijos asamblėja nustatė, kad popieriniam maišeliui pagaminti sunaudojama per keturis kartus daugiau energijos nei gaminant plastikinį maišelį. Popieriniai maišeliai gaminami iš medienos, o plastikiniai maišeliai, kaip teigiama tyrime, – iš naftos perdirbimo atliekų. Be to, popierinių maišelių gamybos procesas į aplinką išmeta didesnę koncentraciją nuodingų chemikalų.

Galiausiai popieriniai maišeliai daugiau sveria, o tai reiškia didesnius energijos išteklius. „Tiek popierinius maišelius, tiek plastikinius reikia surinkti. Dilema yra ta, kad plastikinis sveria apie 20 kartų mažiau nei popierinis. Vadinasi, reikėtų 20 kartų daugiau transporto, kuris degina degalus“, – pabrėžė R. Damanskis.

Su tekstiliniu maišeliu – 50 metų?

„Aišku, geriausias yra daugkartinis maišelis, kurį atsineši į parduotuvę ir naudoji tol, kol jis sudyla. Bet jų, kaip ir daugkartinių nosinaičių, jau nelabai norime, taip pat sunku įsivaizduoti, kad žmonės bus solidarūs ir atsineš į parduotuvę daugkartinio naudojimo tekstilinį maišelį. Todėl manau, kad realios priemonės visgi būtų ne drausti, o „įdarbinti“ maišelius taip, kad jie dalyvautų žiedinėje ekonomikoje“, – įsitikinęs R. Damanskis.

Danų atliktas tyrimas parodė, kad parduotuvėse parduodami tvirti, daugkartinio naudojimo maišeliai, greičiausiai pagaminti iš neaustinio polipropileno, aplinkai yra mažiau žalingi tik tuo atveju, jei vartotojas juos panaudoja bent 52 kartus.

Tuo tarpu daugkartinio naudojimo maišelius, pagamintus iš ekologiškos medvilnės, reikėtų panaudoti 20 tūkst. kartų, kad šie pasiteisintų. O tai reiškia kasdienį apsipirkimą daugiau nei pusę amžiaus.

Šiandien, kaip pasakojo R. Damanskis, daug kalbama apie maišelių sudėtyje esančius priedus, kurie skatina biodegradaciją, t. y. jei maišelis pakliūva į gamtą, jis visiškai suyra. Tai, anot pašnekovo, yra dar viena priemonė spręsti taršos problemą. Tuo tarpu idėją plastiką gaminti iš kukurūzų R. Damanskis vertino kritiškai.

Jo įsitikinimu, Žemės gyventojų skaičiui didėjant, dirbamą žemę naudojant ir nemaistiniams grūdams auginti, šios tikriausiai nepakaktų. Jis pabrėžė, kad technologijos, taip pat ir skirtos perdirbti plastikui, pirmyn žengia labai dideliais žingsniais. Greta mechaninio perdirbimo, kuris reikalauja rūšiuoti ir tvarkyti atliekas, kad šios būtų švarios, jau esama ir inovatyvių perdirbimo būdų. Pavyzdžiui, galimas cheminis perdirbimas, kai net užterštas plastikas gali būti išskaidytas iki polimerų. Tokios technologijos, anot pašnekovo, leis kelti vis mažiau reikalavimų atliekų surinkimo grandinei ir gauti vis kokybiškesnę medžiagą iš antrinio plastiko.

Prieš maisto atliekas

R. Damanskis pabrėžė, kad, kalbant apie šiukšles apskritai, pasaulyje pagal kiekį pirmą vietą užima maisto atliekos. Nors jos gamtoje suyra, bet pūdamos išskiria klimatą šildančias dujas, todėl šiandien esti problema, kaip sumažinti išmetamo maisto kiekį arba perdirbti šias atliekas į energiją ar dar ką nors.

„Antroje vietoje, kad ir kaip keista, yra tekstilė – drabužiai, kurie pagal tonažą užima didesnę dalį atliekų nei plastikas. Jis yra tik trečioje vietoje“, – sakė pašnekovas.

Kovos su plastiku oponentai ne veltui kelia klausimą, kas blogiau – 1,5 gramo sverianti plastikinė pakuotė ar nesuvartota ir išmesta daržovė?

Kaip rašė BBC, plastikinė pakuotė neleidžia produktams taip greitai sugesti, be to, ji padeda ilgiau išsilaikyti ne tik ant lentynų esantiems produktams, bet ir dar tik keliaujantiems į parduotuves. Maža to, pakuotė suteikia galimybę parduoti ir, pavyzdžiui, nuo šakelės nubyrėjusias pavienes vynuoges, kurios kitu atveju taip pat virstų maisto atliekomis.

Maždaug prieš dešimtmetį Jungtinės Karalystės prekybos tinklai atliko eksperimentą, kuomet visi vaisiai ir daržovės buvo išimti iš plastikinės pakuotės; nustatyta, kad maisto atliekų apimtis padvigubėjo.

KOMENTARAS

Prekybininkai jaučia spaudimą

Nors diskusijos dėl plastiko poveikio aplinkai nėra pasibaigusios, prekybininkai taip pat jaučia spaudimą atsisakyti plastiko.

„Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene atstovė Giedrė Buivydienė dienraščiui „Lietuvos žinios“ sakė, kad prekybos tinklas suprantąs, kokią žalą aplinkai daro masinis plastiko naudojimas, todėl įmonėje yra priimta plastiko mažinimo strategija.

Be kitų veiksmų, „Rimi“ strategijoje numatyta 2020 metais iš prekybos išimti vienkartinius plastiko gaminius, tokius kaip vienkartiniai puodeliai, lėkštės, stalo įrankiai, šiaudeliai ir medvilniniai ausų krapštukai. Jie bus pagaminti iš popieriaus ar kitokios biologinės medžiagos, kuri nekelia pavojaus tapti plastiko šiukšlėmis vandenynuose.

Taip pat iki 2022 metų visi „ICA“, valdančios „Rimi“ prekybos tinklą, privačios etiketės produktai bus supakuoti į tinkamą perdirbti ar daugkartinio naudojimo pakuotę. O iki 2030 metų jau visos „Rimi“ privačios etiketės pakuotės bus pagamintos iš perdirbtų ar atsinaujinančių medžiagų.

„Bendradarbiaujame ir su tiekėjais, kad produktams pakuoti būtų naudojamos tvarios bei perdirbamos medžiagos, ieškome inovatyvių perdirbto plastiko bei atsinaujinančių medžiagų panaudojimo būdų, kad naudojamos pakuotės darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, būtų perdirbamos, pakartotinai panaudojamos ir, žinoma, o tas taip pat yra labai svarbu, – būtų užtikrintas parduodamų produktų saugumas“, – aiškino G. Buivydienė.

Siekiant mažinti plastiko maišelių naudojimą, anot jos, įgyvendinamos įvairios iniciatyvos. Pernai įmonė pradėjo prekiauti daugkartiniais maišeliais vaisiams ir daržovėms. Juos galima skalbti ir naudoti daug kartų.

Popieriniai „Rimi“ pirkinių maišeliai yra pagaminti iš perdirbto popieriaus, juos taip pat siūloma pirkėjams kaip aplinkai nekenksmingą alternatyvą. Gaminant raudonus „Rimi“ plastiko maišelius taip pat naudojamos iš dalies perdirbtos medžiagos.

