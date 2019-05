Pirmasis kriptovaliutų žetonų platinimas Lietuvoje – nesėkmingas 

Lietuvos finansinių technologijų įmonė „Paysera“ atšaukė vertybinių popierių požymių turinčių kriptovaliutų žetonų platinimą ir pripažino, kad pirmasis „blynas“ Lietuvoje buvo nesėkmingas.

„Paysera“ kriptovaliutų žetonų platinimą vykdė per tokenizuotų vertybinių popierių platinimo platformą „Desico“, kurią įsteigė tarpusavio skolinimo platformos „Finbee“ įkūrėjai. Su vertybinių popierių pasiūlymu buvo galima susipažinti nuo šių metų balandžio 30 d., pardavimas prasidėjo gegužės 7 d., tačiau gegužės 22‑ąją buvo nutrauktas.

Pradiniai sutelktinio finansavimo projekto tikslai buvo pritraukti 2,5 mln. Eur iš daugiau kaip 3 tūkst. investuotojų. Tačiau per investicinį laikotarpį buvo pritraukta tik 577 tūkst. Eur iš 444 investuotojų.

Lietuvos bankas vienoje žiniasklaidos priemonėje informavo, kad vertybinius popierius leidžia ne pati „Paysera“, o specialiai investavimo projektui įkurta įmonė „Paysera Investments“. Panašu, kad ši žinia išgąsdino potencialius investuotojus.

„Tenka pripažinti, kad pirmasis Lietuvoje kriptovaliutų žetonų platinimas buvo nesėkmingas ir visų „Payseros“ įmonių grupės akcininkų sprendimu turime pasinaudoti vertybinių popierių platinimo dokumente numatyta teise atšaukti platinimą nepasiekus užsibrėžto minimalaus tikslo“, – pranešime spaudai sakė specialiai investavimo projektui įkurtos įmonės „Paysera Investments“ vadovas, pagrindinis „Payseros“ įmonių grupės akcininkas Kostas Noreika.

Taip pat spaudos pranešime pažymima, kad visiems investavusiems pinigai bus grąžinti.

Ketverių metų investavimo patirtį per sutelktinio finansavimo platformas turintis Arnas Juškevičius paskutinėmis platinimo dienomis įsigijęs kriptovaliutų žetonų už 7,5 tūkst. eurų, šio savo sprendimo nesėkme nelaiko.

„Esu išbandęs įvairius investavimo būdus ir šiuo metu likęs prie kriptovaliutų, kurios vėl turėtų atsigauti, ir investavimo per „FinBee“. Investuotą sumą į žetonus atgausiu, tik tiek, kad per tas kelias dienas pinigai neuždirbo pinigų. Tačiau daug liūdniau yra dėl to, kad šis projektas nepavyko. Tai naujas dalykas ir būtų buvę labai įdomu stebėti, kaip viskas vyksta, todėl laukiu kitų panašių projektų“, ‑ sakė A. Juškevičius.

Paklaustas, kas, jo nuomone, lėmė, kad pirmasis Lietuvoje kriptovaliutų žetonų platinimas buvo nesėkmingas, A. Juškevičius „Lietuvos žinių“ portalui sakė: „Lietuvos bankas vienoje žiniasklaidos priemonėje informavo, kad vertybinius popierius leidžia ne pati „Paysera“, o specialiai investavimo projektui įkurta įmonė „Paysera Investments“. Panašu, kad ši žinia išgąsdino potencialius investuotojus. Projektas naujas ne tik Lietuvoje, bet ir apskritai pasaulyje, investuotojai buvo ir šiaip atsargūs, o paskleista žinia įnešė dar daugiau atsargumo“.

