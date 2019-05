Pensijai sukauptas lėšas grąžinti „Sodrai“? Kai kam neverta nė skaičiuoti 

Daugeliui gyventojų, iki šiol dalyvavusių pensijų kaupimo sistemoje, neverta nė svarstyti alternatyvos nutraukti kaupimą ir visą sukauptą lėšų sumą grąžinti „Sodrai“, nors tokiu atveju jie gautų truputį didesnę senatvės pensiją.

Tai atskleidė Lietuvos aktuarų draugijos parengta skaičiuoklė.

„Pastebėjome, kad daug gyventojų dėl pensijų kaupimo priima emocijomis pagrįstus sprendimus, todėl norime suteikti žmonėms galimybę įvertinti savo racionalumą, – sako Evaldas Valeiša, skaičiuoklės idėjos autorius ir ilgametis Lietuvos aktuarų draugijos valdybos narys. – Susiskaičiuoti, ar verta grąžinti antrosios pakopos fonduose sukauptas lėšas „Sodrai“, rekomenduotina, kaip parodė mūsų analizė, vyresnėms nei 40 metų moterims ir vyresniems nei 50 metų vyrams.“

Tačiau ne visiems jiems bus palankesnis pasirinkimas grąžinti sukauptą sumą „Sodrai“, o ne palikti lėšas fonduose. Kita vertus, ir jaunesniems žmonėms aktuarai pataria pasitikrinti, koks sprendimas būtų racionalus, nes kiekvieno situacija individuali.

„Aktuarai yra ateities įvykių finansinių pasekmių modeliavimo ir su rizika susijusių duomenų analizės profesionalai. Įdėjome nemažai darbo ir žinių, tad manome, kad skaičiuoklė gali padėti žmonėms priimti skaičiais pagrįstą, racionalų sprendimą: arba grąžinti „Sodrai“ antrojoje pensijų pakopoje sukauptas savo lėšas, arba ne. Tai atsakingas žingsnis, nes kelio atgal jau nebus, todėl reikia atsižvelgti ir į skaičius, ir į asmenines nuostatas bei prioritetus“, – teigia dr. Eugenija Bieliauskienė, Lietuvos aktuarų draugijos pirmininkė.

Dalyvauti, atsisakyti ar vėl kaupti?

Susiskaičiuoti, ar verta grąžinti antrosios pensijų pakopos fonduose sukauptas lėšas „Sodrai“, rekomenduotina vyresnėms nei 40 metų moterims ir vyresniems kaip 50 metų vyrams.

Gyventojai, kurie pensijų kaupimo sistemoje dalyvavo iki šių metų, prarado tam tikras teises į senatvės pensiją, mat dalis „Sodros“ įmokų buvo nukreipiama į pensijų fondus. Dabar jiems suteikiama galimybė toliau taupyti senatvei arba atsisakyti to.

Asmuo, norintis nutraukti kaupimą, gali rinktis iš dviejų alternatyvų: palikti lėšas pensijų fonde arba visą jų sumą pervesti „Sodrai“ ir atkurti prarastas teises į dalį senatvės pensijos.

Aktuarai įžvelgia ir trečią alternatyvą. Ji kai kuriems gali būti naudinga. Tai – nutraukti kaupimą, pervesti lėšas „Sodrai“ ir taip pasididinti senatvės pensiją, o paskui pradėti kaupti iš naujo.

Šis pasirinkimo variantas kol kas nebuvo išsamiai nagrinėtas. Taip atkuriami prarasti „Sodros“ pensijų apskaitos vienetai, be to, jų skiriama papildomai, jeigu lėšų grąžinama daugiau, nei įmokų pervedė „Sodra“. Sulaukus pensinio amžiaus dėl to būtų mokama didesnė senatvės pensija.

Nuo 2019 metų, toliau kaupiant antrojoje pakopoje, galima pasinaudoti valstybės paskata, o dalyvių „Sodros“ pensija nebemažinama.

Atsakymas – skaičiuoklės rezultatai

Lietuvos aktuarų draugijos sukurta skaičiuoklė www.aktuarai.lt/pensiju-reforma-2019/grizimo-skaiciuokle/ racionaliai įvertina, ar apsimoka grąžinti antrojoje pakopoje sukauptas lėšas „Sodrai“.

Abi alternatyvos (pervesti sutaupytas lėšas „Sodrai“ ar palikti fonde) vertinamos atsižvelgiant į tikimybę sulaukti pensinio amžiaus, gauti visas išmokas, įskaitant ir paveldimas sumas, prognozuojant būsimos „Sodros“ pensijos didėjimą ir antrosios pakopos fondų investicinę grąžą.

Visos būsimos išmokos vertinamos pagal dabartine vertę (diskontuojamos). Skaičiuoklės prielaidos yra suderintos su „Sodros“ prognozuojamos pensijos skaičiuoklėje naudojamomis prielaidomis.

Rezultatai parodė, kad sukauptas lėšas naudingiau grąžinti moterims nei vyrams. Tai lemia moterų gyvenimo trukmė, kuri yra gerokai ilgesnė nei vyrų, ir „Sodros“ pensijos indeksavimas.

Skaičiuoklės rezultatas nurodo ir antrosios pakopos išmokų, ir „Sodros“ pensijos išmokų vertę. Jeigu gauta „Sodros“ išmokų vertė yra didesnė už antrosios pakopos pensijų fondų išmokų vertę, tai rodo, kad racionaliau grąžinti sukauptas lėšas „Sodrai“, ir priešingai.

Naudingiau vyresniems asmenims

„Siekdami įvertinti tendencijas, kokiais atvejais naudingiau pervesti lėšas „Sodrai“, išnagrinėjome nuasmenintus „Sodros“ pateiktus duomenis. Rezultatai parodė, kad sukauptus pinigus labiau apsimoka grąžinti moterims nei vyrams. Tai lemia moterų gyvenimo trukmė, kuri yra gerokai ilgesnė nei vyrų, ir „Sodros“ pensijos indeksavimas (kadangi iš antrosios pakopos fonduose sutaupytų lėšų mokami anuitetai, planuojama, jog pensija būtų vienodo dydžio visą laikotarpį). Vyrams dalyvavimas antrosios pensijų pakopos sistemoje turi didesnę vertę nei moterims dėl tikimybės, kad jų sukauptas turtas bus paveldėtas. Rezultatai taip pat rodo, jog grąžinti sukauptas lėšas „Sodrai“ naudingiau vyresniems asmenims“, – analizuoja E. Valeiša.

Skaičiuoklės duomenys atspindi objektyvų požiūrį į išmokų vertę grąžinus sukauptas lėšas „Sodrai“ ir negrąžinus, tačiau ne mažiau svarbūs faktoriai sprendimui priimti yra ir žmogaus situacija, požiūris bei lūkesčiai. Todėl rekomenduojama atsižvelgti ir į asmenines aplinkybes.

„Svarbu žinoti, kad skaičiuoklė pateikia prognozę, o ne suteikia garantiją. Bet mes pasitelkėme visas savo žinias ir patirtį stengdamiesi kuo objektyviau įvertinti gyventojų pasirinkimo pasekmes. Ne taip lengva jas įvertinti ne profesionalui“, – priduria aktuaras.

Sukaupusiesiems didesnes sumas

Aktuarai įžvelgia ir trečią alternatyvą, ji kai kuriems kaupimo dalyviams gali būti naudinga – nutraukti kaupimą, pervesti lėšas „Sodrai“ ir taip pasididinti senatvės pensiją, o tada pradėti kaupti iš naujo.

„Lietuvos žinios“ jau anksčiau rašė, kad apsvarstyti, ar verta antrosios pakopos pensijų fonduose sukauptas sumas grąžinti „Sodrai“, ir kiek tam skirti, naudinga net tiems, kurių fondų sąskaitose sukauptos didesnės sumos. Juk, kaip nurodo naujasis Pensijų kaupimo įstatymas, lėšos pensijų kaupimo dalyviams, sulaukusiems pensinio amžiaus, nuo 2020 metų bus išmokamos keliais būdais. Sukaupusiesiems iki 3 tūkst. eurų fondų valdytojai pinigus sumokės iš karto, o tiems, kurie yra sutaupę 3–10 tūkst. eurų, – pagal sudarytą grafiką.

Gyventojai, turintys fonduose daugiau kaip 10 tūkst. eurų, privalės sudaryti pensijų anuiteto sutartis su anuitetų valdytoja paskirta „Sodra“. Tie, kurie yra sukaupę daugiau kaip 60 tūkst. eurų, visus pinigus, viršijančius šią sumą, irgi gaus iš karto.

Anuitetui bus galima skirti ne mažiau kaip 15 proc. sukauptų lėšų. Kita dalis liks pensijų fonde, bet negalės būti išmokama kaupėjui, o tik – paveldėtojams. Jei anuitetui bus skirta visa sukaupta suma, papildomas išmokas prie pensijos „Sodra“ mokės arba nustatytą laiką, jei sudaryta atidėto anuiteto sutartis, arba iki kaupėjo gyvenimo pabaigos, bet negalės būti paveldima, jei nebus išmokėta visa anuitetui skirta suma.

