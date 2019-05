LŽ archyvas. Negavę paslaugos broliai sukūrė ją patys 

Sparčiai augančio startuolio „ZitiCity“ sumanytojai, vilniečiai broliai Vytautas ir Laimonas Noreikos, neapsikentę laukti, kol kurjeris per porą dienų pristatys internetu užsakytas prekes, nutarė imti reikalą į savo rankas: jų sukurta programėlė suteikia galimybę norimą daiktą gauti vos per 45 minutes, ilgiausiai – per valandą.

Brolių sukurtas startuolis „ZitiCity“ neseniai laimėjo verslo akceleratoriumi vadinamą pagalbą jaunam verslui, tad trečiasis komandos narys Karolis Januškas šiuo metu yra Taline, kur bendrauja su įvairių sričių mentoriais, padedančiais jauniems žmonėms auginti verslą, suteikiančiais tam reikalingų žinių.

Nusibodo lėtas pristatymas