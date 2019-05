Lietuvos pramonės rodikliai tebedžiugina, bet visoje Europoje optimizmo mažiau 

Šiemet nuo metų pradžios iki balandžio pabaigos Lietuvos pramonės produkcijos gamyba ir pardavimas buvo 6,8 proc. didesni, negu per tą patį praėjusių metų laikotarpiu, tačiau ekonomikos ekspertai neskuba prognozuoti tolesnio veržlaus augimo.

Statistikos departamento duomenimis, balandį, palyginti su kovu, gamyba, nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos, sumažėjo 4,6 proc. (pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, smuktelėjo 0,3 proc., iki 1,9 mlrd. eurų).

Tačiau teigiama, jog nuo 2015 metų didžiausias pramonės gamybos smukimas per metus būdavo fiksuojamas būtent balandį, taigi esą šiemetis – ne išimtis.

Per balandžio mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo pagrindinių metalų gamybos produkcija – 18,2 proc. (nepašalinus – 19,3 proc.), variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos produkcija – 8,2 proc. (nepašalinus – 4,2 proc.), kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos produkcija – 6,7 proc.

Per keturis šių metų mėnesius, palyginti su praėjusių metų sausiu-balandžiu, palyginamosiomis kainomis, pramonės produkcijos gamyba ir pardavimai Lietuvoje padidėjo 6,8 proc., iki 7,6 mlrd. eurų. Nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos, metinis pramonės augimas buvo 7,1 proc., chemikalų ir chemijos produktų gamybos produkcija – 4 proc.

Kasybos ir karjerų eksploatavimo bei apdirbamosios gamybos produkcija per metus, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 7,9 proc., tik apdirbamosios gamybos produkcija – taip pat 7,9 proc., apdirbamosios gamybos, išskyrus rafinuotų naftos produktų gamybą, produkcija – 8,1 procento.

Labai sudėtinga įvertinti, kiek ilgai mūsų pramonė bus atspari lėtesniam ekonomikos augimui Vakarų Europoje – kol kas pramonės ir vartotojų lūkesčiai nerodo rimtesnio verslo ar gyventojų nerimo dėl finansinės padėties artimiausiu metu.

Dėl kritimo kaltina sezoniškumą

UAB „SME Fince“ patarėjas ekonomikai Aleksandras Izgorodinas tokią tendenciją sieja su sezoniškumu ir tuo, kad tai pirmas mėnuo po irgi tradiciškai sėkmingo pirmojo ketvirčio.

Ekonomisto teigimu, visada geriausia lyginti metinius rezultatus, o jie šiemet pavydėtinai geri.

„Vis dėlto neskubėčiau dabartinių pramonės gamybos rezultatų vertinti itin optimistiškai. Mat smarkiai lėtėja Vokietijos, Švedijos pramonės apsukos, o šios valstybės yra itin svarbios Lietuvos eksporto partnerės, – komentavo A. Izgorodinas. – Į jas eksportuojama daug Lietuvos pramonės gaminamų komponentų, skirtų Vokietijos ir Skandinavijos pramonei“. Lėtėjant pramonei, mažėja ir kitų prekių eksportas.

Ūkio plėtra gana lėta

Kaip atskleidė neseniai Stokholme paskelbta pasaulio ekonomikos apžvalga „Nordic Outlook“, nors pirmasis šių metų ketvirtis didžiausioms pasaulio valstybėms buvo sėkmingesnis, negu tikėtasi, ūkio plėtra vis tiek buvo gana lėta – pavyzdžiui, euro zonos BVP per metus paaugo tik 1,2 procento (2018 metų pirmąjį ketvirtį – 2,4 proc ).

Pasak šios SEB platintos apžvalgos, didieji centriniai bankai šių metų pradžioje davė aiškų ženklą, kad jie nebeketina didinti palūkanų normos, kol vyraus nežinia dėl tolesnės ekonomikos krypties, o infliacija bus nedidelė. Bet pramonininkų nuotaikos euro zonoje vis dar prastėja, o JAV ir Kinijos derybos dėl tarpusavio prekybos sąlygų stringa, todėl investuotojų nuotaikos gali staigiai pasikeisti.

Padidintos plėtros prognozės

„Pirmo metų ketvirčio Lietuvos ekonominiai rodikliai parodė, kad mūsų pramonės įmonės galėjo sėkmingai konkuruoti eksporto rinkose net ir sulėtėjus euro zonos ekonomikai. Be to, Lietuvos ūkio plėtrą skatino ir augusios realiosios gyventojų pajamos, kurias lėmė ne tik didesni įmonių mokami atlyginimai, mokesčių reformos pasekmės, bet ir vos didesnė negu 2 proc. metinė infliacija pirmą ketvirtį. Atsižvelgdami į paskelbtą pirmo ketvirčio BVP rezultatą, padidinome šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę nuo 2,9 iki 3,2 procento. Kartu pripažįstame, kad labai sudėtinga įvertinti, kiek ilgai mūsų pramonė bus atspari lėtesniam ekonomikos augimui Vakarų Europoje – kol kas pramonės ir vartotojų lūkesčiai nerodo rimtesnio verslo ar gyventojų nerimo dėl finansinės padėties artimiausiu metu. Tačiau esame linkę konservatyviau vertinti galimus išorės iššūkius ir jų didesnę įtaką mūsų ekonomikos plėtrai, ypač antrą metų pusmetį. Be to, sudėtinga prognozuoti, kokia bus sausų pavasario orų įtaka žemės ūkio derliui“, – anksčiau pranešime teigė SEB banko vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas.

SEB grupės ekonomistai taip pat pablogino euro zonos šių metų BVP augimo prognozę iki 1,1 proc., ir atkreipė dėmesį, kad, nors toks plėtros tempas yra kuklus, ir tarp šalių, ir tarp ekonomikos sektorių labai skiriasi pokyčių tempai. Pavyzdžiui, paslaugų sektorius euro zonoje laikosi gerai, tačiau pramonininkų nuotaikos yra niūrios. Vokietijoje verslininkų lūkesčiai yra nukritę iki 2011–2012 metų lygio, kai siautėjo euro zonos skolų krizė, bet Ispanijos ekonomika, priešingai, toliau sparčiai auga ir praėjusiais metais buvo pirma euro zonoje pagal užimtų žmonių skaičiaus padidėjimą.

