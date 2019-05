Kokiai klasei save priskiria lietuviai? Vidurinei, žemesniajai vidurinei ar aukštesniajai vidurinei 

Daugiau nei pusė apklaustų Lietuvos gyventojų save priskiria viduriniajai klasei, tačiau dauguma svajoja apie 50–90 proc. didesnes pajamas.

Pagal Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) apibrėžimą, viduriniajai klasei priskiriami gyventojai, gaunantys nuo 75 proc. iki 200 proc. vidutinių (medianos) šalies pajamų. Lietuvoje tai atitiktų ganėtinai plati amplitudė – nuo 760 iki 2028 eurų iki mokesčių, arba nuo maždaug 400 eurų „į rankas“.

Panašios pajamos gal iš dalies ir tenkintų ekonomiškai silpnų šalies regionų gyventojus, kad jie galėtų save priskirti viduriniajai klasei, bet menkai tikėtina, kad tokie optimistai būtų didžiųjų Lietuvos mietų gyventojai. Kita vertus, kaip spaudos konferencijoje pripažino tyrimą pristatę „Swedbank“ banko analitikai, analizuojant tyrimą nebuvo nagrinėti pjūviai pagal apklausos dalyvių geografinę gyvenamą vietą, šeimos narių skaičių ir smulkesnius aspektus.

Vidutinis portretas realesnis

Banko Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikietė nupiešė vidutinio vidurinės pajamų klasės gyventojo portretą. Jos teigimu, tai asmuo, gaunantis 1089–1980 eurų pajamų per mėnesį, kai atskaičiavus būtinąsias išlaidas, šeimai lieka vidutiniškai 784 eurai. Toks asmuo turi nuosavą būstą, 3–6 atlyginimų santaupas, gali atostogauti užsienyje

„Mūsų užsakytos apklausos rezultatai rodo, kad daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų save laiko šios klasės atstovais, ketvirtadalis save priskiria žemesniajai vidurinei, o 8 proc. – aukštesnei vidurinei klasėms. Vidurinei klasei save dažniau priskiria 25–46 metų respondentai“, – sakė J. Cvilikienė.

Apklausos, kurioje dalyvavo 1008 Lietuvos gyventojai, duomenimis, gyventojų, priskiriančių save viduriniajai klasei, per metus padaugėjo 23 punktais iki 58 proc., o prie skurstančiųjų – sumažėjo 8 punktais iki 7 procentų.

Pasak institituto vadovės, vidurinioji klasė apibrėžiama nevienodai, tačiau bene labiausiai paplitęs supratimas, kad tokie gyventojai be didelių sunkumų gali patenkinti savo būtinąsias reikmes. Be to, jie kas mėnesį gali atsidėti pinigų taupymui, investavimui arba šiek tiek daugiau skirti vartojimui.

„Beveik 90 proc. viduriniajai klasei save priskiriančių respondentų teigia, kad jiems visiškai pakanka pinigų svarbiausiems poreikiams. Tačiau norėdami įsigyti brangesnį pirkinį, du trečdaliai viduriniosios klasės atstovų teigia turintys taupyti“, – komentavo J. Cvilikienė.

Pasak jos, net ir laikydami save viduriniosios klasės atstovais, Lietuvos gyventojai nėra patenkinti savo pajamomis ir tikėtųsi, kad jos ateityje didės bent 60 proc., o mažesnes pajamas gaunantys gyventojai norėtų 90 proc. didesnių pajamų. Didesnes pajamas gaunantys viduriniosios klasės atstovai norėtų didesnio nei 50 proc. pajamų didėjimo. Savo pajamomis patenkinti tik 7 proc. viduriniąją klase save laikančių Lietuvos respondentų.

„Swedbank“ ekonomistai viduriniąją klasę skirsto į tris grupes: žemesnę, vidutinę ir aukštesnę.

Gyvenimu patenkintų mažiau

„Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis, lygindamas Lietuvos viduriniąją klasę su kitų Baltijos bei kitų ES valstybių valstybių bei viduriniosiomis klasėmis, atkreipė dėmesį į didesnius skirtumus. „Tikrai ne visi Lietuvos viduriniosios klasės atstovai Lietuvoje jaučiasi gerai. „Eurobarometer“ duomenimis, Lietuvoje 79 proc. viduriniosios klasės atstovų yra patenkinti savo gyvenimu, kai, pavyzdžiui, Estijoje, tokių yra 93 procentai. Be to, tik 61 proc. Lietuvos vidutinės virurinės klasės atstovų yra visiškai patenkinti savo darbu, palyginti su 70 proc. Latvijoje ir 65 proc. Estijoje“, – teigė jis. Menkiau negu kaimyninėse šalyse savo darbu patenkinti ir žemesnės, ir aukštesnės atstovai – atitinkamai 37 proc. ir 70 proc., palyginti su 49 ir 93 proc. Latvijoje bei 53 proc. ir 76 proc. Estijoje.

Ne tik pajamos

N. Mačiulio teigimu, viduriniąją klasę apibūdina ne tik pajamos ir turimas turtas, bet ir gyvenimo būdas. „Didesnė dalis Lietuvos vidurinės klasės atstovų lankosi kultūros renginiuose, tačiau pagal fizinį aktyvumą, kuris yra būdingesnis viduriniajai klasei, išsiskiriame blogąja prasme. 39 proc. viduriniosios klasės atstovų Lietuvoje visai nesportuoja, kai Švedijoje nesportuojančių yra tik 15 procentų. Panašu, kad neretai Lietuvos viduriniajai klasei trūksta ne tik pinigų ir laisvo laiko, bet ir kitokio požiūrio bei prioritetų“, – svarsto jis.

Skolinasi būtiniems atributams

Pasak N. Mačiulio, EBPO duomenimis, Lietuvos gyventojai yra vieni mažiausiai besiskolinančių Europos Sąjungoje. Antai 2017 metais Lietuvoje gyventojų skolos ir pajamų santykis buvo 36,2 proc. – vos didesnis nei Latvijoje ir Vengrijoje (5 procentai). Estijoje šis santykis siekia apie 70 procentų. Daugiau nei dvigubai daugiau skolinasi nei gauna pajamų Danijos, Nyderlandų ir Norvegijos gyventojai.

Lietuvos gyventojai daugiausia skolinasi būstui ir automobiliui įsigyti. „Eurostat“ duomenimis, 2017 metais 90 proc. Lietuvos, kaip ir Slovakijos, gyventojų gyveno nuosavame būste. Didesnė dalis buvo tik Kroatijoje(91 proc.) ir Rumunijoje (97 proc.). Mažiausia – Švedijoje (43 proc.), Vokietijoje (51 poc. Ir Austrijoje (55 proc.).

„Kadaise Bogotos meras yra vaizdingai pasakęs, jog turtinga valstybė yra ta, kurioje milijonieriai važinėja viešuoju transportu. Neturtingose valstybėse – siekiama įsigyti nuosavą automobilį, – kalbėjo N. Mačiulis. – Lietuviai automobilį vis dar laiko privalomu atributu net ir tada, kai tai senas automobilis.“

Lietuvoje 64 proc. automobilių sudaro pagaminti prieš 10–20 metų. „Eurostat“ duomenimis, 2016 metais tūkstančiui Lietuvos gyventojų teko 456 automobilių, bet per porą metų ši dalis didėjo.

Pagrindiniai mokesčių mokėtojai

Naujausio EBPO tyrimo duomenimis, Lietuvoje, kaip ir daugumoje ES valstybių, didžiausią mokesčių dalį sumoka vidurinioji klasė. „Džiaugiamės, kad vidurinioji klasė Lietuvoje išaugo, tačiau ji yra viena mažiausių tarp organizacijai priklausančių valstybių. Lietuvoje vidutines pajamas gaunantys gyventojai sumoka beveik 57 proc. visų pajamų mokesčių. EBPO vidurkis yra 64 proc. Bet vidurinioji klasėje Lietuvoje yra gerokai skurdesnė nei vidutiniškai EBPO, todėl ir mokesčių sumoka mažiau“, – teigė N. Mačiulis.

Žemiausias pajamas gaunantys žmonės sumoka apie 6 proc. visų mokesčių, kai EBPO vidurkis yra 7 procentai. Aukštesnes pajamas, didesnes nei 2 tūkst. algą, sumoka 37 proc. pajamų mokesčių, o EBPO vidurkis yra 28,5 procento.

„Žvelgiant į EBPO statistiką, prioritetas Lietuvoje turėtų būti viduriniosios klasės gyventojų stiprinimas ne didesnių pajamų gyventojų skurdinimo sąskaita, daugiau mažesnių pajamų gyventojų ištraukiant į viduriniąją klasę.

„Prioritetas turėtų išlikti viduriniosios klasės stiprinimas. Ne turtingosios klasės skurdinimo sąskaita, o dar daugiau ištraukiant iš tų mažesnių pajamų gyventojų į viduriniąją klasę“, – sakė ekonomistas.

Pasak jo, tam pasitarnauti galėtų mažesni darbo mokesčiai, investicijos į regionus ir švietimo tobulinimas.

