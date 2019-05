Kirtėjai streikuoti neplanuoja, bet masiškai bėga iš miško 

Miško darbų rangovai, rudenį atvirai kalbėję apie protesto akcijas, šiuo metu kirvių sudėti neketina. Didesne problema jie įvardija tai, kad netrukus nebebus kam dirbti miškuose – kai kurios miško darbų rangos paslaugas teikiančios bendrovės neteko pusės pjūklininkų, nes neišgali mokėti jų prašomo atlygio.

Prieš gerą pusmetį tarp miško kirtėjų aistros kunkuliavo dėl Valstybinės miškų urėdijos (VMU) nustatytų, rangovams išgyventi neleidžiančių ir nuostolius jų darbui programuojančių įkainių bei visiško nebendravimo.

„Šiuo metu esame nusiteikę taikiai ir nemanome, kad kokiais nors „kariniais veiksmais“ galima pasiekti abi puses tenkinančių susitarimų. Problema susiklostė istoriškai, ji nekilo vien dėl šios Vyriausybės sprendimų. Pastebime, kad mus bent jau girdi, VMU ir Aplinkos ministerija imasi veiksmų. Miško darbų rangovai – ne mokytojai, jie negali streikuoti, negali stabdyti darbų. O jie ir taip yra sustoję – saugomose teritorijose kirtimai draudžiami, nes peri paukščiukai, o kitas dalykas – niekas šiuo metu neperka medienos“, – sakė Miško darbų rangovų asociacijos (MDRA) vadovas Vidmantas Jusas.

Per pirmus tris 2019 metų mėnesius VMU pardavė 666 tūkst. kubinių metrų žaliavinės medienos, arba 23 proc. mažiau negu pernai metais per tą patį laikotarpį. / LŽ archyvo nuotrauka

Pjovėjų trūkumo krizė

Asociaciją ne mažiau neramina tai, kad daugeliui darbingų miško žmonių emigravus į užsienį ar į lengvesnius darbus miestuose, miškuose neliko kam dirbti rankiniais įrankiais atliekamų darbų. Medkirčių ir medvežių operatoriai rengiami tik formaliai ir į darbo rinką ateina neturėdami net elementarių praktinio darbo įgūdžių.

„Specialistų ruošimas ir šiaip yra problema Lietuvoje, o mūsų srityje ją gilina tai, kad profesija yra specifinė. Tokių specialistų reikia palyginti nedaug, o dvi miškininkus ruošiančios aukštosios mokyklos negali užtikrinti net VMU direktoriaus Mariaus Pulkauninko įvardinto reikiamo metinio specialistų skaičiaus – bent 90. Be to, nereikėtų pamiršti, kad tik pusė studentų nueina dirbti į šią sritį. Didžiausia bėda yra ta, kad įvykdžius valstybinių miškų valdymo pertvarką miškininkus rengusios įstaigos paliktos be praktinio mokymo bazės“, – tvirtino V. Jusas.

Pasak MDRA, vadovo, būtina sudaryti tokias sąlygas, kad miško pjovėjai „į rankas“ gautų 800 eurų. „Pernai keli šimtai pjūklininkų dėl mažų atlyginimų paliko įmones ir įsidarbino statybose miestuose arba emigravo. Šiemet kai kurios miško darbų rangos paslaugas teikiančios bendrovės neteko pusės pjūklininkų, nes rangovas neišgali mokėti jų prašomo atlygio. Rudenį išsigelbėjimu dar buvo privatūs miškai, kai buvo didesnės kirtimo apimtys ir geresni kirtimo įkainiai, o dabar prisidurti nėra iš kur“, – problemas vardijo pašnekovas.

Kritus miško darbų apimtims, uždarbiauti į užsienį išvažiuoja ir kai kurie rangovai. Įsigiję brangias kirtimo mašinas, nesant darbo, jie neturi iš ko mokėti paskolų.

Estai ir latviai jau kuris laikas kerta mašinomis, tad lietuviai taip pat priversti modernizuotis, atsisakyti rankų darbo medienos ruošoje, bet įsigyti techniką esant tokiai prastai situacijai rinkoje yra labai sudėtinga.

V. Juso žodžiais, ne tik darbo jėgos nutekėjimas yra didelis, nerimą kelia ir statistinis miško pjovėjo portretas. „Amžiaus diagramoje yra du kalniukai – ties 30 ir 50 metų. Tokio amžiaus yra dauguma šios srities darbuotojų. Manome, kad trisdešimtmečiai, esant tokiems atlyginimams ilgai neužsibus. Kitas klausimas: kiek laiko dirbti dar pajėgs penkiasdešimtmečiai?“ – retoriškai klausė asociacijos vadovas.

VMU: medienos pardavimas krito 23 procentus

VĮ Valstybinių miškų urėdija pranešė, kad per pirmus tris 2019 metų mėnesius pardavė 666 tūkst. kubinių metrų žaliavinės medienos, arba 23 proc. mažiau negu pernai metais per tą patį laikotarpį, kai žaliavinės medienos buvo parduota 870 tūkst. kubinių metrų.

Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, 2019-ųjų pirmąjį ketvirtį buvo gauta 10 proc. mažiau pardavimo ir paslaugų pajamų, jos sudarė 39,1 mln. eurų (pernai tuo pačiu metu – 43,2 mln. eurų).

Pasak VMU, žaliavinės medienos paklausa rinkoje nuo šių metų pražios sumažėjo, daugelyje Europos šalių, taip pat ir Lenkijoje bei Baltarusijoje, vykdoma daug sanitarinių kirtimų, kurie užpildė medienos rinką. „Todėl medienos pirkėjai nevykdo ilgalaikių ir pusmetinių sutarčių įsipareigojimų, žaliavinės medienos nuperka mažiau“, – pranešime teigė VMU direktorius Marius Pulkauninkas.

VĮ Valstybinių miškų urėdija daugiau negu 93 proc. žaliavinės medienos parduoda aukcionuose per Elektroninę medienos prekybos sistemą. Pirmąjį pusmetį buvo susiformavusi 56 eurų už kubinį metrą vidutinė žaliavinės medienos kaina.

Šiuo metu žaliavinės medienos kaina trumpalaikiuose aukcionuose vidutiniškai yra sumažėjusi 23 proc.; VMU per pirmąjį ketvirtį uždirbo 14,3 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno, arba 3 proc. mažiau negu pernai.

