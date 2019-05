Ketvirtoji pramonės revoliucija: nedarbas gresia vadybininkams ir juristams 

Vokietijoje labai populiarios bandelės. Debesų kompiuterija ir daiktų internetas, sujungę bandelių kepyklas, logistikos paslaugas, malūnus ir fermas, auginančias grūdus, leido toje grandinėje apie tris kartus sumažinti apyvartinių lėšų, reikalingų verslui plėtoti. Dėl lankstesnės gamybos ir pristatymo dešimtimis kartų sumažėjo išmetamų bandelių. Beveik neliko grandinėje vadybininkų, kurie rūpintųsi užsakymais. Per vieną ciklą apie 20 proc. pakilo pridėtinė verslo vertė.

Pastaruoju metu vis daugiau kalbama apie ketvirtąją pramonės revoliuciją, neatsiejamą nuo naujų mokslo idėjų ir aukštųjų technologijų. Lietuvos mokslų akademijoje inicijuotoje diskusijoje „Kaip fizikai turėtų reaguoti į revoliuciją „Pramonė 4.0“ pranešimą „Kas slepiasi po lozungu „Pramonė 4.0“?“ skaitė Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros vedėjas prof. Vytautas Bučinskas.

Masinės pramonės produktas

Kaip pabrėžė pranešėjas, „Pramonė 4.0“ yra Vokietijos vyriausybės sukurta strategija. Principų, pagrįstų technine raida, taikymas pramonėje ir daugiausia – masinių gaminių pramonėje. Platforma „Pramonė 4.0“ yra būtent masinės pramonės produktas.

2011 metais Hanoverio mugėje pristatyti šios platformos principai sulaukė atsako ir kitose pasaulio šalyse. Be to, ši iniciatyva nėra vienintelė. Pasak prof. V. Bučinsko, tokia iniciatyva buvo kilusi ir JAV, net Meksikoje ir Indijoje. Skirtingų šaltinių duomenimis, iš viso buvo registruota nuo šešių iki devynių tokių iniciatyvų. Tačiau Lietuvą pasiekė beveik išimtinai „Pramonės 4.0“ koncepcija.

Šaldytuvas, prijungtas prie interneto, pas mus dar retenybė, tačiau metalo pjovimo pramonėje jau įprastos prie interneto prijungtos CNC staklės.

Apeinant žmogų

„Kai tik atsirado galimybė, platformoje naudojamos tarpusavio jungtys. Jau gerai visiems žinomas terminas „daiktų internetas“. Šiuolaikinės gamybos mašinos turi atitinkamą aparatūrą – procesorių bei programinę įrangą – ir gali teikti savo apkrovimą kitai mašinai, įrenginiui ar žmogui. Gali teikti savo darbo krūvį, kuris jai yra numatytas, savo darbo režimą, gedimus, diagnostinius parametrus tiesiogiai kitam įrenginiui apeinant žmogų“, – pasakojo VGTU Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros vedėjas.

Prieš 15 metų to visai nebuvo. Prieš 10 metų atsirado kaip užuomazgos. Dabar – jau kaip standartinė būsena. Pavyzdžiui, šaldytuvas, prijungtas prie interneto, pas mus dar retenybė, tačiau metalo pjovimo pramonėje jau įprastos prie interneto prijungtos CNC staklės.

Kitas „Pramonės 4.0“ principas – informacijos skaidrumas. Duomenys, kuriuos teikia įrenginiai, yra prieinami pagal hierarchiją išduotus leidimus. Jie leidžia tiesiogiai saugoti didelį duomenų srautą.

Pasak prof. V. Bučinsko, informacijos skaidrumas padeda iš, atrodytų, nereikšmingų dalykų, pavyzdžiui, bendro įrenginių veikimo, numatyti technologines pertraukas ir kada įrenginiai, ypač gana nutolę, blogai sinchronizuojami. Be šio principo tiesiog neįmanoma „Pramonė 4.0“.

„Siemens“ sostinėje Erlangene viena gamyklų, visiškai prijungtų prie kompiuterijos debesies, kas dvi sekundes tiesiogiai į jį įrašo kiekvieno įrenginio technologinius procesus. Informacijos kiekis yra milžiniškas. Bet jis būtų visiškai beprasmis, jei nebūtų galimybių vėliau gerai išanalizuoti ir matyti, kas dedasi.

Pranešėjo pateiktas paprasčiausias pavyzdys – robotas žoliapjovė. Kaip įrenginys vienas pats jis nieko gudraus neturi, bet jei jo veikimas registruojamas per informacijos skaidrumo sistemą, tiekiamą į debesį, galima matyti, kiek liko žolės nupjauti, kada ją nupjaus ir kada atsilaisvinęs įrenginys galės važiuoti kitur.

Kol kas dar sunkiai įgyvendinamas, pasak prof. V. Bučinsko, decentralizuotų sprendimų principas, kai, pavyzdžiui, įjungti ar išjungti įrenginį, paleisti vieną ar kitą programą, užsakyti komponentų, pradėti vieną ar kitą procedūrą perleidžiama spręsti žemam lygiui ir dažnai automatizuotai atlikti. Žmogaus įsikišimas numatytas tik tada, kai reikalinga autorizacija.

Didžiausi iššūkiai

Pranešėjas pasakojo, kad, pavyzdžiui, „Siemens" sostinėje Erlangene viena gamyklų, visiškai prijungtų prie kompiuterijos debesies, kas dvi sekundes tiesiogiai į jį įrašo kiekvieno įrenginio technologinius procesus. Informacijos kiekis yra milžiniškas. Bet jis būtų visiškai beprasmis, jei nebūtų galimybių vėliau gerai išanalizuoti ir matyti, kas dedasi. Iš informacijos srauto ištraukiama labai daug išvadų. Dabar atpigusi srauto analizė leidžia ypatingai sinchronizuoti, pavyzdžiui, atsiradus brokui iš karto matyti gamybos grandinėje, kas yra jo šaltinis.

Tarp pagrindinių iššūkių, pradėjus diegti „Pramonės 4.0" platformą, prof. V. Bučinskas pirmiausia nurodė informacinių technologijų saugą.

Tarp pagrindinių iššūkių, pradėjus diegti „Pramonės 4.0“ platformą, prof. V. Bučinskas pirmiausia nurodė informacinių technologijų saugą. Pramonės sukauptą neatskleidžiamą informaciją pavyksta dekoduoti per masinius jutiklių duomenis, t.y. matyti, kas nuo ko priklauso, kada kokie sprendimai priimami. Ir negeri žmonės iš to srauto, naudodami to paties debesies įrankius, ištraukia kokią nors specialią informaciją. Ypač daug technologinių procesų dešifravimo dalykų – brangių ir gana stipriai saugomų – yra elektronikos pramonėje.

Galimybė sudaryti vientisą gamybos grandinę ir ją sinchronizuoti su skirtingais gamybos komponentais labai pakėlė reikalavimus žmonėms, kurie prižiūri gamybą. Dėl personalo, ypač galinčio priimti sudėtingus sprendimus, stokos daugelis gamyklų iki šiol negali įdiegti visų „Pramonės 4.0“ principų.Kitas iššūkis – mašinų komunikacija turi būti patikima, kad nenutrūktų visa grandinė. Šioje srityje daug dirbama ir pasiekimai dideli. Nutrūkus elektros tiekimui, mašina greitai atkuria savo veiklą, išsaugo buvusius parametrus.

Galimybė sudaryti vientisą gamybos grandinę ir ją sinchronizuoti su skirtingais gamybos komponentais labai pakėlė reikalavimus žmonėms, kurie prižiūri gamybą. Dėl personalo, ypač galinčio priimti sudėtingus sprendimus, stokos daugelis gamyklų, kaip nurodė mokslininkas, iki šiol negali įdiegti visų „Pramonės 4.0“ principų. Nors jie naudingi, yra ir investicijų, stabdžiu tapo bendras supratimas ir personalo išsilavinimas.

Dar vienas iššūkis – kur saugoti duomenis. Pavyzdžiui, „Boeing“ dirba maždaug su 50 tūkst. tiekėjų, europinės aviacijos gamintojas – maždaug su 100 tūkst., įskaitant lygiagrečiuosius. Visi bando pasidėti duomenis pas save ir atsiranda formaliai nesprendžiama problema, kas atsakingas, kad viskas būtų išsaugota, ir kiek kiekvienam reikia saugoti. Atsakymo, kaip tą problemą išspręsti, nėra. Visi bando ieškoti savų sprendimų.

Nebebus reikalingi

„Savininkų inercija ir pokyčių baimė nėra technologinis dalykas, bet problema gana didelė, nes ne visi savininkai mato naudą, o pokyčių baimė, ko gero, yra būdinga visiems, – sakė prof. V. Bučinskas. – Ką reikės atleisti įdiegus „Pramonės 4.0“ platformą? Ne technologus ir ne darbininkus, o vadybininkus, ypač žemutinės ir vidutinės grandies vadybininkus. Jiems kyla pati didžiausia grėsmė. Taip pat ir juristams. Pereinama prie elektroninės teisės, kai visi veiksmai yra aprašyti ir standartizuoti. Visi probleminiai atvejai – vėlavimas, darbo neatlikimas – įvertinti, drausti, ir viskas atliekama tiesiogiai be žmogaus įsikišimo.“

Tačiau mokslininkas pabrėžė taisyklių, standartų ir sertifikatų trūkumą.

Tačiau mokslininkas pabrėžė taisyklių, standartų ir sertifikatų trūkumą. Ypač dėl to, kad Europos Sąjungos lygiu dar daug kas nepadaryta. Pavyzdžiui, dėl elektroninės sutarties, kai mašina tiekia mašinai, Vokietijos viduje viskas išspręsta, bet net tarp Vokietijos ir Lietuvos (toje srityje dirba nemažai mūsų pramonės) yra problemų. Tai reiškia, kad tiekimo ir kokybės klausimais, kurie yra elektroninės juridinės sistemos dalis, dar reikia nemažai nuveikti. Juristai to nenori daryti. Supranta: jei viskas atsiduria elektroninėje erdvėje ir sprendimai nepriklauso nuo teismo, ką jie veiks?

Duomenys pagal pareikalavimą

Duomenų rinkimas ir perdavimas debesų kompiuterijoje – sparčiai plėtojama sritis. Todėl reikia, pasak prof. V. Bučinsko, ir didelių interneto perdavimo pločių, ir net specialiųjų tinklų. Naujas debesų kompiuterijos modelis – duomenys pagal pareikalavimą, kai pateikiami ne kaip visas srautas, bet kaip įrankio padarytas pjūvis pareikalavimo metu. Anksčiau nebuvo tokių galimybių.

Lietuvoje, pavyzdžiui, „Maximos“ grupė yra įsidiegusi šį modelį ir mato, kiek jiems uždirba vienas euras, priklausomai nuo įvairių veiksnių realiu laiku. Analizuodami tuos duomenis, žino, ką daryti ir ko nedaryti.

„Pramonė dabar siunčia duomenis visą laiką, kai gamykla dirba, o savo naudą pasiima matydama kompiuteryje sinchronizacijos, užsakymų reikalus, kapitalo kaštus ir visa kita realiu laiku, kai užklausia, – aiškino mokslininkas. –

Gana daug nulinio ir pirmo laipsnio dirbtinio intelekto taikomųjų sistemų dirba turinio ir konteksto srityje, kai analizei naudojamas didelės masės duomenų santykis su konkrečiu vienu duomeniu. Pavyzdžiui, „Vilniaus balduose“, kaip pasakojo pranešėjas, septyni aštuoni gaisrai per dieną yra įprastas dalykas – užsidega labai išdžiovintos medžio dulkės, įsielektrinusios į metalinį ortakį. Tačiau įmonė turi specialius įrenginius gaisrui gesinti ir nelaiko tai avarija. Tačiau jei atsitinka taip gaminant tik vienos rūšies gaminius arba naudojant tik tam tikros rūšies medieną, tik per tam tikros rūšies technologinį procesą, objektyvus būdas tai įvertinti – atlikti turinio ir konteksto analizę.

Lietuvos mokslų akademijoje inicijuota diskusija "Kaip fizikai turėtų reaguoti į revoliuciją „Pramonė 4.0“ / Alinos Ožič nuotrauka

Nauji verslo modeliai

„Procesų tėkmė ir jų kokybė perkelta nuo žmogaus pečių. Įrenginys turi savo sukauptą duomenų bazę, ji net deklaruojama, kad kiti įrenginiai galėtų matyti ir, gavę užsakymą, ką nors gamintų. Taip pat užtikrinami deklaruoti kokybės parametrai. Ne vadybininko žodis lemia, kas gaus užsakymą – tiesiog kas bus laisvas ar kas turės pigesnį pristatymo režimą“, – sakė prof. V. Bučinskas.

Atsiranda nauji verslo modeliai, kai žmogus gamina neturėdamas nieko. Užsako vieniems suprojektuoti, kitiems – pateikti žaliavas, pagaminti, tretiems – parduoti. Pavyzdžiui, yra fabrikas Saragosoje, gaminantis automobilius: „Ford Galaxy“, „Volkswagen Sharan“, „Nissan Terrano“ ir „Seat“. Turi savininkus, kurie nepriklauso nė vienai grupei ir gamina kažkam kitam, o jo tiekėjai – fabrikai, kurie kryžmai susiję.

„Modelis, kai, pavyzdžiui, „Nissan“ turėjo savo gamyklas ir jos gamino tik „Nissan“ automobilius, atsiradus „Pramonei 4.0“, ima keistis. Gaminama tai, kam turima laisvų įrenginių ir ką galima pagaminti“, – pabrėžė pranešėjas.

