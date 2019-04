Kas nutinka, kai šeimą išlaiko moteris? 

Moterys kovoje už lygias teises seniai laimėjo nemenkų pergalių: jos siekia karjeros, pačios nutaria, ar nori kurti ir su kuo šeimą. Trys dailiosios lyties atstovės, išlaikančios šeimas, psychologies.ru papasakojo apie savo pasirinkimą, o trys anonimais panorę likti vyrai ir psichologai tai pakomentavo.

1 istorija

Elana, 36 m. Universitete dėsto prancūzų kalbą, savaitgaliais ir laisvu nuo darbo metu moko šios kalbos programėlės „Skype“ pagalba. Jos pajamų užtenka išlaikyti trijų asmenų šeimai (moteris gyvena su dešimčia metų jaunesniu vyru ir iš pirmos santuokos turi 5-erių dukrą).

„Po skyrybų likusi viena su mažu vaiku maniau, kad daugiau netekėsiu. Tačiau po dvejų metų vienatvės supratau, kad noriu šeimos. Pažinčių tinklalapyje susipažinau su Irvinu ir po trijų savaičių romantiško susirašinėjimo nutarėme gyventi kartu.“

Irvinas su mama gyveno užmiestyje, tad Elana pasiūlė jam apsigyventi jos bute, padėti susirasti darbą, padėti finansiškai. Mainais norėjo tik meilės.

„Irvinas man padeda buityje, jie puikiai susidraugavo su mano dukrele, jis nuotoliniu būdu siekia aukštojo mokslo. Aš laiminga: turiu mylimą vyrą, įdomų darbą, o dukrelė turi tėvus. Nenoriu, kad Irvinas dirbtų. Kai jis namie, man ramiau“, – pasakojo moteris.

Vyro nuomonė

Šios poros santykiai kaip suaugusio ir vaiko. Jie nelygiaverčiai: Elana stengiasi išsaugoti antrąją santuoką, todėl mama yra ne tik dukrai, bet ir sutuoktiniui. O vyras sėdi namuose su mergaite, tačiau ne kaip tėvas-auklėtojas, bet greičiau kaip draugas ar vyresnis brolis. Galbūt jam tai ir patinka, nes yra dar ganėtinai infantilus. Tačiau vietoje Irvino aš ieškočiau žmonos, o ne motinos.

Psichologo nuomonė

Moteris čia vaidina mamytę ir tai jai teikia kontrolės iliuziją. O kas jeigu vyras ims dirbti ir ji tams nereikalinga? Kas jeigu darbe sutiks įdomesnių moterų? Santykiai, kurie remiasi perdėtu rūpesčiu, pasmerkti sustingti vietoje. Vyrui svarbu realizuoti save darbinėje veikoje, o moteris nori jaustis saugi. Šioje poroje to nėra.

2 istorija

Jelizaveta, 31 m. prisipažįsta, kad dirbti 12 valandų per parą jai itin sunku, tačiau pakeisti ji nieko negali, nes... pažadėjo vyrui.

„Prieš keturis mėnesius Antonui pasiūlė stažuotę vienoje didžiausių kompanijų Europoje. Žinojau, kaip jis to nori, todėl pažadėjau, kad pasirūpinsiu šeimos finansais. Taigi šiandien moku už buto nuomą, už kreditą, kurį paėmėme mašinai įsigyti, o kur dar kitos kasdienės išlaidos. Vyro algos kol kas užtenka tik smulkiems ir dažniausiai tik jo poreikiams tenkinti“, – pasakoja moteris.

Situaciją sunkina ir tai, kad sutuoktinis dar nežino, kas apmokės jo stažuotę. Vis dėlto Jelizaveta, nepaisant jos „non stop“ režimo, tiki ir palaiko vyrą. Nekelia jam skandalų.

Vyro nuomonė

Ir Jelizaveta, ir Antonas – šaunuoliai. Jeigu jie iš anksto susitarė, kas šiuo metu išlaiko šeimą, o kas užsiima profesiniu tobulėjimu, kad tai darytų ateityje, problemų kilti neturėtų.

Tik neaišku, kiek truks ta stažuotė – moteris gali ir neatlaikyti. Kaip vyras didžiuočiausi tokia žmona. O gavęs išsvajotąjį darbą nupirkčiau jai kelionę kur prie okeano, kad pailsėtų ir atsipalaiduotų.

Psichologo nuomonė

Antroji pora – puikus investicijų į šeimos ateitį pavyzdys. Jų santykiai turi potencialo. Įdomu, kas sulaiko moterį nuo prisipažinimo, kad jau pavargo? Greičiausiai ji iš tikrųjų myli vyrą ir todėl saugo jį nuo išgyvenimų.

Išsilaikyti valtyje jiems padėtų aiškios ribos: suvokimas to, kiek dar moteriai vienai teks vilkti finansinę naštą, kokios vyro perspektyvos gauti svajonių darbą, ar nėra rizikos, kad po stažuotės jis jo taip ir negaus.

3 istorija

Nadina, 60 m. Neseniai išėjo į pensiją, bet toliau dirba draudimo bendrovėje. Prieš metus susipažino su Viktoru ir pasikvietė gyventi kartu.

„Jis turi auksines rankas! Kai Viktoras persikraustė gyventi pas mane, mano name jau kelerius metu vyko niekaip neužbaigiamas remontas. Jis viską užbaigė, net aplinką sutvarkė, daug padeda sode. Be to, jis įdomus pašnekovas – sutinka mane po darbo ir mes valandų valandas galime kalbėtis virtuvėje“, – džiaugiasi Nadina.

Prieš susipažindamas su moterimi Viktoras dirbo statybose. Po žmonos mirties jis ėmė išgėrinėti, nevengdavo tai daryti ir darbe. Todėl dabar Nadina kategoriškai prieš, kad jis grįžtų į darbą, nes bijo, kad neatsinaujintų problemos su alkoholiu. Ji duoda vyrui kišenpinigių, moka už abiejų laisvalaikį, tačiau į poilsines keliones vyksta viena – juk kažkas turi prižiūrėti namus. „Myliu savo darbą, gaunu solidžią algą. Viktoras šiuo metu geriausias mano draugas, neįsivaizduoju, ką be jo daryčiau“, – prisipažįsta moteris.

Vyro nuomonė

Viktoras neblogai įsitaisė. Dažnai pensinio amžiaus moterys sutinka gyventi su bet kokiu vyru – svarbu tik kad negertų. Šioje poroje, mano nuomone, pareigų pasiskirstymas, normalus: moteris dirba kompanijoje, vyras – namuose. Aš irgi sutikčiau taip gyventi pensijoje.

Psichologo nuomonė

Šios poros santykiai gerai įsisąmoninti. Nieko blogo, jeigu jie abu partnerius tenkina. Tiesiog taip paskirstytos pareigos šeimoje. Nuo vaikystės mums kalta į galvą, kad moteris turi rūpintis namais, o vyras uždirbti pinigus. Nadina laiminga, kad gali tęsti darbą, o jos kompanionas – taip pavadinčiau Viktorą – patenkintas besirūpindamas jų bendra buitimi. Tokiomis sąlygomis šie santykiai turi perspektyvą.

