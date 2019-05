Kas antras į banką užsuka bent kartą per mėnesį 

Lietuvos komerciniams bankams šalyje mažinant savo padalinių skaičių ir stengiantis kuo daugiau paslaugų perkelti į internetą, net kas antras (50 proc.) šalies gyventojas banke dėl grynųjų pinigų operacijų apsilanko mažiausiai kartą per mėnesį.

„Spinter tyrimų“ duomenimis, 28 proc. šalies gyventojų, nešini grynaisiais pinigais, į banko padalinį atvyksta maždaug kartą per mėnesį, 16 proc. – rečiau kaip kartą per savaitę, o 6 proc. – kartą per savaitę ir dažniau.

„Žmonės bankų padaliniuose lankosi norėdami išsigryninti pinigų iš savo sąskaitos arba jais papildyti sąskaitą, sumokėti mokesčius, keisti valiutą. Apklausos rezultatai patvirtina prielaidą, kad žmonių elgesys ir įprotis disponuoti grynaisiais pinigais yra labai stiprus ir greitai iš esmės pasikeisti negali“, – pranešime spaudai konstatuoja Medicinos banko Komercijos departamento direktorius Julius Ivaška.