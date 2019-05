Karti ukrainiečių patirtis su Lietuvos darbdaviais 

Dar du Lietuvoje tolimųjų reisų vairuotojais įsidarbinę ukrainiečiai tikina buvę išnaudojami darbdavių – dirbę be normalaus poilsio, negavę atlyginimo. Lietuvos profesinių sąjungų aljansas dėl šių ir dar penkių darbuotojų iš Ukrainos išnaudojimo ruošiasi kreiptis į prokuratūrą. Vieno ukrainiečio, kuris teigia buvęs sumuštas darbdavio, istorija jau paviešinta praėjusią savaitę.

Nikolajus Skobilevas bei Aleksejus Kučmaga kelis mėnesius dirbo vilkikų vairuotojais skirtingose Kaune registruotose įmonėse, žurnalistams antradienį jie pasakojo kentę itin sunkias sąlygas, kol buvo atleisti.

„Man buvo pažadėta daug, bet galiausiai dirbau tik tris mėnesius. Už juos man sumokėjo tik 150 eurų. Kiekvieną mėnesį po 50 eurų išeidavo maistui, be to, teko apmokėti įvairias įmonės išlaidas – kelių mokestį, kurą. Pinigų tikrai nepakako, bet tai nieko nejaudino. Per tą laiką darbas buvo organizuojamas labai prastai, tad reikėjo nuolat pažeidinėti darbo teisę, nuolat skubant, nesilaikyti darbo ir poilsio režimo“, – aiškino N. Skobilevas.