Kaliningrade prasidėjo bandymas „salos“ režimu 

Kaliningrado srityje trečiadienį prasidėjo suplanuotas 3 dienų izoliuoto elektros sistemos darbo bandymas. Jis pradėtas keliomis dienomis anksčiau nei skelbta. Lietuva teigia stebinti bandymą.

„Nord Pool“ sistemoje paskelbtame Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ pranešime nurodoma, kad nuo gegužės 22 iki 25 dienos prekybos pralaidumai tarp Lietuvos ir Kaliningrado bus nuliniai.

„Litgrid“ atstovė Jurga Eivatė BNS trečiadienį sakė, kad bendrovė stebi procesą.

Panašių bandymų Kaliningrade būta ir praeityje.

Pernai gruodį pranešta, kad bandymas Kaliningrade vyks gegužės 24–26 dienomis – dviem savaitėms anksčiau nei birželį planuotas analogiškas testas Baltijos šalyse.

Tačiau šį vasarį Estijos ir Latvijos operatoriai, motyvuodami, kad bandymas Kaliningrado srityje įvyks anksčiau, nusprendė testą atidėti neribotam laikui. „Litgrid“ pareiškė, kad bus ieškoma naujos bandymo datos.

Baltijos šalių bandymas salos režimu būtinas Lietuvai, Latvijai ir Estijai sinchronizuojant savo tinklus su žemynine Europa.

Praėjusį savaitgalį Lietuvoje sėkmingai atliktas dalies elektros sistemos ir generatorių bandymas.

Numatyta, kad sinchronizavimas su žemynine Europa vyks per jau veikiančią jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos „LitPol Link“ ir per naują jūrinį kabelį tarp šių valstybių. Be to, bus pastatyti 9 sinchroniniai kompensatoriai – kiekvienoje šalyje po 3.

