Išrinkti patraukliausi Lietuvos darbdaviai 

Per metus, praėjusius nuo pernykščių patraukliausio darbdavio rinkimų, įvyko nemažai pokyčių. Pakeistas Darbo kodeksas, atlyginimų skaičiavimo tvarka. Lietuvos ekonomika dar stipriau ūgtelėjo aukštyn, sausra darbo rinkoje tapo dar stipresnė, o kai kurie neseniai buvę itin patrauklūs darbdaviai išbarstė savo darbuotojus ir populiarumą.

„Kaip liudija pokalbiai su šiųmetinio „Patraukliausio Lietuvos darbdavio“ dešimtuko atstovais, Lietuvos darbo rinkoje kiekybę vis labiau keičia kokybės paieškos. Nematome sprogstamo personalo didinimo, tačiau daug daugiau pastangų dedama tobulinant esamų darbuotojų įgūdžius ir patirtis, taip pat pritraukiant dar geresnius specialistus, siūlant jiems ne tik gerą atlyginimą, patrauklų socialinį paketą, tačiau ir profesinio bei asmeninio tobulėjimo galimybes bei įdomius, „kabinančius“ iššūkius, – pranešime spaudai sako „Patraukliausią Lietuvos darbdavį“ jau kelintus metus renkančio specialistų paieškos portalo CVMarket.lt atstovė Raimonda Tatarėlytė.

Samdo vis daugiau

Pasak pranešimo, pirmąją vietą dešimtuke užimanti bendrovė „Telia Lietuva“ (įmonių grupėje dirba 2865 darbuotojai, o vidutinio atlyginimo 2018 m. mediana didžiausioje grupės įmonėje siekė 1628,03 EUR) planuoja šiemet iki 500 specialistų išauginti „Telia Global Services Lithuania“ paslaugų centro komandą Vilniuje.

Antroje vietoje esantis „SEB bankas“ (1726 darbuotojai, 1750,35 EUR) ketina plėstis regionuose: jau išplėtė konsultacijų centro padalinį, sukurdamas 30 naujų darbo vietų. Panašią plėtrą greitu metu yra numatę ir Utenoje.

Trečias likęs „Booking.com Customer Service Center (Lithuania)“ (390, 1441,07 EUR) šiemet jau pasamdė per 150 darbuotojų ir dar turi didžiulį potencialą augti. Anot jo vadovo Salvatore Simbula, naujos darbo vietos kuriamos nuolat.

Ketvirtoje vietoje likusi vienintelė biotechnologijų sektoriui atstovaujanti įmonė „Thermo Fisher Scientific Baltics“ pernai sukūrė daugiau kaip 100 darbo vietų (920, 1382,86 EUR) ir šiemet planuoja panašią plėtrą.

2019-aisiais į TOP10 įsiveržusi ir penktą vietą užėmusi „Tele2“ (604, 1491,98 EUR) nuolat ieško naujų darbuotojų, bet didelės plėtros neplanuoja. Šeštoje vietoje įsikūręs „Swedbank“ (2653, 1776,77 EUR) taip pat teigia, kad tikrai įdarbins naujų žmonių, nes naujų darbo vietų visada atsiranda. Septintas dešimtuke – „Western Union Processing Lithuania“ (1970, 1441,84 EUR) jau dabar yra didžiausias kompanijos padalinys pasaulyje, tačiau ir šiemet turi planų pasamdyti keliasdešimt naujų specialistų.

Toliau – lietuviško kapitalo kompanija „Apranga Group“ (1483, 807,47 EUR) šiemet pradėjusi naujus ambicingus projektus – tokius kaip interneto prekybos platforma „Soulz“ – kuriai kurti ir palaikyti jau sukurtos ir dar bus kuriamos naujos darbo vietos. Kaip ir kasmet įmonė planuoja gausinti personalą parduotuvėse. Šiemet devinta likusi bendrovė „Felit“ (543, 1062,84 EUR), atstovaujanti prekybos ženklui „IKEA“, plečia prekių užsakymo ir atsiėmimo vietas Kaune bei Klaipėdoje. Naujų darbuotojų prireiks ir paslaugų verslo klientams, e-komercijos srityse.

Dešimtuką užbaigianti mobilaus ryšio operatorė „Bitė Lietuva“ (621, 1680,30 EUR) ketina išlaikyti natūralų komandos augimą.

Kviečia į praktiką

Visi patraukliausi Lietuvos darbdaviai gali tapti darbo vieta. „Telia Lietuva“ kasmet priima apie 100 praktikantų į pačias įvairiausias pozicijas – nuo verslo iki IT. „SEB bankas“ jau antrus metus organizuoja „Jaunimo laboratoriją“. Šiemet iš 300 norinčių atrinkti 25 studentai, kurie dirbs įvairiose srityse: finansai, analitika ir kreditai, verslo bankininkystė, rinkodara, IT. „Booking.com“ Lietuvos padalinys neturi praktikantų programos, tačiau mielai priimtų dirbti į pastovias pozicijas šioje kompanijoje.

„Šios vasaros apmokamai praktikai galime pasiūlyti vietas rinkodaros, techninio klientų aptarnavimo, produktų ir žmogiškųjų išteklių skyriuose bei skambučių centre Kaune, – vardija „Tele2“ HR vadovė Baltijos šalims Ieva Daugėlienė, – taip pat turime šešis praktikantus „Big Data akademijoje“.

Šiuo metu vyksta registracija ir į „Swedbank“ vasaros praktikos programą „KickStart“. Banko atstovai prognozuoja, kad bus priimta apie 100 praktikantų. „Western Union“ praktikos programas rengia du kartus per metus. Priimami praktikantai į įvairiausius padalinius: žmogiškųjų resursų, atitikties teisės reikalavimams, mokėjimų, operacijų ir kt.

„Apranga Group“ kasmet praktiką atlieka apie 10 praktikantų. Įmonėje taip pat vykdoma jaunųjų talentų programa, kuria suteikiamos galimybės patirties mažmeninėje prekyboje pasisemti darbuotojų vaikams nuo 17 metų.

Vasara – darbų IKEA parduotuvėse įkarštis. Todėl atlikti praktiką čia labai realu. Be to, įmonė siekia, kad studentai dirbtų ar praktikuotųsi ne tik vasarą – siūlomas lankstų darbo grafikas, kuris suteikia galimybę derinti darbą su kitais asmeniniais įsipareigojimais. „Bitė“ jau dabar turi ir planuoja priimti praktikai į IT, rinkodaros, pardavimų ir klientų patirties komandas.

Kokie šansai po praktikos pasilikti dirbti pas patraukliausius Lietuvos darbdavius? Pernai „Bitės“ IT komandoje pradėjo nuolat dirbti keturi praktiką čia atlikę asmenys. „Swedbank“ teigimu, iš atlikusių praktiką paprastai įsidarbina apie trečdalis. Įmonėje „Thermo Fisher Scientific Baltics“, anot jos personalo direktorės Daivos Lubinskaitės-Trainauskienės, kasmet baigiamuosius studijų darbus rengia per 40 studentų, iš kurių didžioji dalis, po magistro studijų baigimo, pasilieka dirbti. „Western Union“ į praktikos programas priima apie 30 praktikantų, iš kurių apie pusė nusprendžia įsidarbinti nuolat. „Aprangoje“ pernai kas trečias atlikęs praktiką asmuo tapo nuolatiniu darbuotoju.

Renkant „Patraukliausią Lietuvos darbdavį 2019“ savo nuomonę išreiškė 2084 dirbantys asmenys, iš viso paminėti 379 Lietuvos veikiantys darbdaviai.

„Lietuvos žinių“ inf.

Reklama