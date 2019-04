Išmanieji skaitikliai – nauja kultūra 

Išmanioji elektros energijos apskaita „apsimoka“ taip pat, kaip „apsimoka“ rinktis kompiuterį, o ne rašomąją mašinėlę. Finansiškai – grynas nuostolis, bet abiem atvejais finansinis vertinimas neatspindi perėjimo prie naujos vartojimo kultūros ir atsiveriančių nenumatytų galimybių. Taip diskusiją apie išmaniuosius skaitiklius komentuoja energetikos ekspertai.

Kiekvienas namuose turime elektros energijos apskaitos skaitiklį. Galbūt metas jį pakeisti išmaniuoju įrenginiu? O gal priešingai – išmanioji energijos apskaita tėra lėšų švaistymas? To klausėme Lietuvos atsinaujinančių išteklių konfederacijos prezidento Martyno Nagevičiaus ir Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) valdybos nario bei Paslaugų tarnybos vadovo Renaldo Radvilos.

Neturime pasirinkimo

– Ar išmanieji skaitikliai tikrai yra būtinybė? Ar čia esama erdvės diskusijai?

Martynas Nagevičius (toliau M. N.): – Stebint, kur link suka pasaulio, Europos ir Lietuvos energetika, akivaizdžiai matyti auganti skaitmenizacija ir išmanumas. Tuo pat metu didėja ir vartotojų svarba. Anksčiau būdavo vienas didelis energijos gamintojas ir daug vartotojų, kuriems tekdavo apmokėti gamintojo pateikiamas sąskaitas. Šiandien vartotojai turi daug daugiau galimybių rinktis. Jie gali rinktis energijos tiekėją, patys gaminti (pvz., saulės elektrinėse) energiją ir ja prekiauti. Išmanieji elektros energijos apskaitos skaitikliai yra šios naujos sistemos dalis.

– Kaip jie prisideda prie vartotojo lankstumo?

M. N.: – Išmanusis skaitiklis registruoja elektros suvartojimą kiekvienu laiko momentu. Jei tiksliai nežinai savo elektros energijos suvartojimo masto, negali veiksmingai veikti rinkoje. Kuo toliau, tuo daugiau vartotojų pereina prie valandinės ar net trumpesnių laikotarpių prekybos. Laikai, kai būdavo tik du tarifai – dieninis ir naktinis, palengva traukiasi. Šiuolaikiniai vartotojai už elektrą moka tiek, kiek ji tuo metu kainuoja rinkoje. Pavyzdžiui, 9 val. ryto ir 11 val. ryto vienos kilovatvalandės kaina gali būti visiškai skirtinga.

Renaldas Radvila: „Sekame kitų Europos Sąjungos šalių pavyzdžiu. Tik Lietuvoje ir Čekijoje dar neįdiegta išmanioji elektros energijos apskaita.

– Ar išmanusis skaitiklis – vartotojų pasirinkimas? Ar esame laisvi rinktis – norime ar nenorime tokios tikslios energijos suvartojimo apskaitos?

Renaldas Radvila (toliau R. R.): – Numatyta, kad bus pakeisti visų elektros vartotojų skaitikliai. Tokiu atveju gaunama didžiausia nauda.

– Vadinasi, neturime pasirinkimo?

R. R.: – Iš esmės – ne.

– Kodėl?

R. R.: – Remiamės Seimo 2018 metais patvirtinta Energetinės nepriklausomybės strategija ir ES direktyvomis, kuriose teigiama, kad esant teigiamai kaštų ir naudos analizei turi būti diegiama išmanioji apskaita. Tai – teisinis pagrindas, juo remdamiesi siekiame naudos, apie kurią čia jau buvo kalbėta, vartotojui. Sekame kitų ES šalių pavyzdžiu. Tik Lietuvoje ir Čekijoje dar neįdiegta išmanioji elektros energijos apskaita. Kitos valstybės narės tai jau padarė. Kai kurios, pavyzdžiui, Italija, jau pasiekė antrąjį etapą – pirmuosius įdiegtus skaitiklius keičia naujos kartos įrenginiais.

Vartotojai sutaupys nedaug

– Dar turėsime grįžti prie klausimo apie kaštų ir naudos analizę: ji teigiama ar neigiama? Tačiau prieš tai dar norėčiau paklausti, kokios naudos turės vartotojas?

R. R.: – Išmanus tinklas labai svarbus tinklo operatoriui. Visi tinklo elementai gali būti kontroliuojami iš vienos dispečerinės. Daug greičiau surenkama informacija apie gedimus, avarijų atveju vartotojai trumpesnį laiką paliekami be elektros. Be to, investicijos tampa efektyvesnės ir kryptingesnės, paprasčiau aptikti vagystes.

M. N.: – Mūsų operatorius – monopolininkas. Jei operatoriaus kaštai mažėja, tai naudinga visiems, nes kaina taip pat sumažėja.

– Ar tikrai?

M. N.: – Taip. Juk Kainų komisija operatoriaus kainas kasmet nustato atsižvelgdama į siektinus rezultatus. Kuo efektyviau veikia operatorius, tuo mažesnė bendra kaina.

R. R.: – Esama ir kitokios naudos. Visų pirma vartotojas turi galimybę stebėti, kiek elektros energijos jis suvartoja per dieną ir net 15 minučių perspektyvoje. Matant šiuos duomenis galima keisti savo elgseną.

– Kiek sutaupyti gali žmogus, tai stebėdamas?

R. R.: – Mūsų vertinimu, vidutiniškai – apie 6 proc. suvartojamos elektros energijos.

M. N.: – Neturėtume kalbėti vien apie tai, kaip suvartoti mažiau elektros energijos. Atsiranda ir kita galimybė – ją vartoti tuo metu, kai elektra pigesnė. Daugiausia energijos suvartojančius prietaisus galima programuoti, kad jie įsijungtų tuo metu, kai elektra pigiausia. Jau yra sukurtos specialios programos, kurios leidžia tokiu būdu taupyti.

R. R.: – Dar viena galimybė atsiranda tiekėjams. Jie gali pasiūlyti vartotojams geriausiai jų poreikius tenkinančius planus. Net vartotojui nekeičiant savo įpročių tiekėjas galėtų pasiūlyti planą, kuris leistų sutaupyti galutinę mokamą pinigų sumą. Jei šiandien turime dviejų ar keturių tarifų planus, tai galėtų būti pasirenkami šešių ar septynių tarifų variantai. Situacija turėtų priminti mobiliojo ryšio rinką, kur vartotojai jau įpratę naudotis konkrečiai jiems tinkamiausiais planais.

– Vis dėlto apie kokią pinigų sumą per mėnesį čia kalbame kaip apie taupymą?

R. R.: – 6 proc. nuo per mėnesį apmokamos sąskaitos. Jei žmogus vidutiniškai moka, tarkime, 50 eurų per mėnesį, jis galėtų sutaupyti apie 3 eurus.

M. N.: – Ir dar labai svarbu pasirinkti tinkamą planą. Būtų galima rinktis: mažiau mokėti už kilovatvalandes, o daugiau – už galią. Tačiau nežinodami, kiek galios sunaudojame, tokio varianto negalėsime rinktis. Išmanusis skaitiklis fiksuoja, kiek maksimaliai elektros energijos suvartojama tam tikru laiko momentu.

– Tačiau sutinkate, kad tai nedidelis taupymas?

M. N.: – Kalbant apie atskirus vartotojus, susidaro nedidelė pinigų suma, bet vienam vartotojui ir išmanusis skaitiklis nėra brangus. O skaičiuojant visiems 1,6 mln. vartotojų – tai didelės pinigų sumos.

Kiek tyrimų – tiek išvadų

– Kiek turės mokėti vienas vartotojas už išmanųjį elektros skaitiklį? To, kiek suprantu, kol kas nežinome?

R. R.: – Šiuo metu vyksta pirkimo procedūros, tad galutinės kainos dar nežinome. Turime tik kitų ES valstybių duomenis. Jie rodo, kad, priklausomai nuo funkcionalumo, vienas išmanusis skaitiklis gali kainuoti nuo 60 iki 130 eurų.

– Tokią kainą turės mokėti vartotojas?

R. R.: – Vartotojams nereikės mokėti jokių papildomų mokesčių. Nebus taip, kad prie mėnesio sąskaitos bus pridėta 60 ar 130 eurų. Investicijos derinamos su reguliuotoju – Valstybine kainų ir energetikos komisija, ir ta pinigų suma bus įtraukta į tarifą.

M. N.: – Sutaupymai šiek tiek mažina sąskaitą, o ESO investicijos gali tą sąskaitą šiek tiek padidinti.

– O kiek padidės ta sąskaita?

R. R.: – Preliminariais skaičiavimais, per visą projekto laikotarpį tai sudarytų 0,02 cento už kilovatvalandę. Tačiau tai nėra galutinis vertinimas. Investicijos didina tarifą, bet yra kitų veiksnių, darančių jam įtaką, o kai kurie veiksniai tarifą mažina.

Martynas Nagevičius. / Daumanto Kryžiaus nuotrauka

– Taigi dėl asmeninių sąskaitų už elektrą neturėtume jaudintis. Diskutuojame tik apie tai, kaip bus panaudoti bendri mūsų – elektros vartotojų – pinigai. Grįžkime prie kaštų ir naudos analizės. ES direktyva rekomenduoja išmaniąją apskaitą esant teigiamai kaštų ir naudos analizei. Tačiau 2012 metais atlikta analizė buvo neigiama?

R. R.: – Taip. Atliktos dvi kaštų ir naudos analizės. Pirmoji – 2012-aisiais, ji buvo neigiama. Tokiu atveju analizė kartojama po ketverių metų. Todėl 2017 metais vėl buvo analizuoti kaštai ir nauda. Pasikeitus situacijai, įvertintos naujos dedamosios. Be to, jau buvo galima apžvelgti kitų ES valstybių patirtį. Todėl buvo gautas teigiamas rezultatas.

– Ar galėtume paprasčiau paaiškinti, kas pasikeitė?

R. R.: – Vienas svarbiausių elementų – vartotojų taupymas. Tiek kitų ES šalių informacija, tiek mūsų pačių 2016 metais atliktas bandyminis tyrimas parodė, kad taupymas – aiškiai apčiuopiamas veiksnys.

Kompiuteris taip pat „neapsimokėjo“

– Ar negali būti taip, kad analizė buvo kitaip atlikta, todėl gauti kitokie rezultatai? Galbūt dabar galėtume atlikti dar vieną analizę ir vėl gauti neigiamą išvadą?

M. N.: – Žinoma, kad kiekvienos analizės rezultatai priklauso nuo pasirinktų prielaidų. Visada palaikau skaičiavimą ir vertinimą, bet šiuo atveju jis nebūtinai padeda. Dabar čia elgiamės panašiai kaip kokiais 1990 metais, kai skaičiavome, per kiek laiko atsipirks kompiuteris. Vadovaudamasis vien praeities vartojimo įspūdžiais imi skaičiuoti, kad vietoj keturių sekretorių reikės tik dviejų, nes kompiuteriu jos greičiau surinks tekstus, dar sutaupysi popieriaus ir spausdinimo mašinėlės juostelių.

Martynas Nagevičius: „Daugiausia energijos suvartojančius prietaisus galima programuoti, kad jie įsijungtų tuo metu, kai elektra pigiausia.“

Tačiau kompiuteris pakeičia visą vartojimo kultūrą. Taip pat ir išmanieji elektros apskaitos skaitikliai ateityje bus visiškai kitos vartojimo kultūros dalis.

– Gal tai ir yra tikrasis ESO sprendimų pagrindas: prisitaikymas prie technologinių pokyčių ir besiformuojančios naujos vartojimo kultūros?

R. R.: – Taip. Galima nauda tiekėjams, naujų planų pasiūlymas, prisiderinimas prie asmeninių vartotojų įpročių – visa tai yra labiau numanoma, nei turi konkrečią finansinę išraišką. Tačiau tai – akivaizdus technologinis progresas.

– Galbūt tai ir pasakykime vartotojams: metas spausdinimo mašinėlę keisti į kompiuterį? Juk tai labiau įtikina nei kaštų ir naudos analizė.

R. R.: – Artimiausiu metu skelbsime daugiau informacijos apie skaitiklius ir su jais susijusią naudą. Specialiai tam kuriame interneto svetainę. Norime, kad žmonės ir visuomenė turėtų daug daugiau informacijos.

– Kada žmonės galės džiaugtis ta nauda? Koks išmaniųjų elektros energijos apskaitos skaitiklių diegimo grafikas numatomas?

R. R: – Diegimą numatoma pradėti 2020-ųjų pabaigoje, o baigti – 2023 metais.

Reklama