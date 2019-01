Gal ir neverta mokėti už sniego valytuvą 

Šiemet Lietuvą dengianti storesnė nei įprasta pastaruosius keletą metų sniego paklotė be didesnio dėmesio palieka prekiautojus sniego valymo technika. Galimiems pirkėjams modernios priemonės per brangios, palyginti su sniego kastuvu, arba per menka kai kurių pasiūla.

„Logiška, kad kai pradeda želti žolė, daugiau nuperkama žoliapjovių, o kai daug sniego – didesnė sniego valytuvų paklausa. Jų pardavimo augimas būtų ryškesnis, jei turėtume pirkėjui daugiau ką pasiūlyti, bet kai visa Europa užsnigta, prekių nėra ir sandėliuose“, – „Lietuvos žinioms“ kalbėjo UAB „Husqvarna Lietuva“ pardavimų vadovas Julius Grimalauskas.

Sniego kastuvai daugybę metų buvo nepakeičiami. / Alionos Ožič nuotrauka

Anot jo, prekyboje šiuo metu yra 450–500 eurų kainuojančių buitinių benzininių sniego valytuvų, o komunalininkų naudojama rimtesnė technika jau išpirkta.

Panašiai sekasi ir „Stihl“ technikos prekiautojams. Pasak „Stihl“ gaminiais prekiaujančios UAB „Arvikta“ vadovo Artūro Juzėno, parduotuvėje šiuo metu sniego valytuvų nėra, bet pasibaigus po švenčių išpardavimui, apskritai į parduotuvę nelabai kas ir užsuka – „žmonės neturi pinigų, išsileido per šventes“.

Įvairesnių gamintojų ir pigesnių sniego valytuvų siūloma internetinėse parduotuvėse, bet ir jos neapgultos.

„Savivaldybės ir seniūnijos, matyt, jau apsirūpino smulkia sniego valymo technika anksčiau, o privatiems asmenims geros kokybės prietaisas, kurį naudoti teks nebūtinai ilgai, per brangus. Tikrai nėra tokio pardavimo, kad nespėtume krauti. Gatvių nevalo ir sniego kastuvų nelabai perka“, – svarsto interneto svetainės įrankiai.lt operatorės UAB „Verkter“ įrankių remonto skyriaus vadovas Dailius Budrys.

Kastuvais nemosuoja

Didesniame Lietuvos mieste jau mažai kur pamatysi kiemsargį su sniego kastuvu ar stumtuvu rankose. „Žmonės dabar nemėgsta sportuoti. Vis nori, kad būtų kitų išvalyta, smėliuku pabarstyta“, – ironizuoja D. Budrys.

Vis dėlto ir tokios „sporto“ priemonės sniegui valyti ne kiekvienam įkandamos. Antai „Ermitaže“, „Senukuose“ galima aptikti ir greitai sulinkstančių sniego kastuvų, ir stumtuvų, kainuojančių vos 10–20 eurų, bet rimtesnio įrankio pigiau kaip už 35–40 eurų išsirinkti nepavyks, o už tikrai kokybišką kastuvą teks pakloti 100–120 eurų.

Maždaug tiek internetinėje parduotuvėje kainuoja ir menkos galios elektrinis sniego valytuvas. Nors tokiu dirbti tikras vargas, vis tiek nepalyginsi su kastuvu.

Paprasčiausi elektriniai valytuvai kainuoja 100–200 eurų, o paprasčiausi benzininiai – 250–800 eurų, vidutiniškai – apie 500 eurų. Už profesionalų sniego valytuvą teks pakloti 1,2–2 tūkst. eurų ir daugiau.

Kaina – pagal parametrus

D. Budrys komentuoja, kad elektriniai sniego valytuvai įsigyjami daugiausia mažesniems plotams valyti – aplink garažą, aplink namą ir kai sniegas nuolat valomas. Didesniam darbui jie per silpni, be to, laidas kelis metrus tesiekia, reikia pailginti; kitam elektra naudojama tik paleisti variklį, o paskui darbui reikia benzino.

Apskritai, anot pašnekovo, jei prisninga ligi kelių, elektrinis ar ir benzininis silpnesnis valytuvas nepadės, reikia pasidarbuoti stvėrus kastuvą arba stumtuvą. Mat elektrinių arba benzininių valytuvų sraigtai įprastai būna iki 30–40 centimetrų aukščio ir greitai užsikemša arba nepasiekia žemės, todėl tektų pervažiuoti taką ne vieną kartą – tikras kankinimasis. Storesnį sluoksnį sniego nuvalo stipresni benzininiai valytuvai, bet tie kainuoja daugiau kaip tūkstantį eurų.

Anot D. Budrio, didesniam plotui ir gausiam sniegui reikia didelės galios valytuvo ir dviejų pakopų sraigtų – kad vienas užgriebtų sniegą, o kitas išpūstų į išmetimo vamzdį. Kuo toliau sniegas išmetamas, tuo valytuvas galingesnis ir brangesnis. Yra tokių, kurie sniegą išmeta už 10–15 metrų. Šie, be abejo, netinka šaligatviams valyti, kai netoliese vaikšto daugiau žmonių. Todėl kiemsargiai ir komunalininkai naudoja valytuvus, kurie sniegą nustumia į šoną.

Yra tokios technikos, kad tas pats sraigtas sniegą ir išmeta, bet toks su didesniu kiekiu sniego susidoroja sunkiai. Pasak specialisto, valytuvo kaina priklauso ir nuo jo darbinio pločio, aukščio, bet svarbiausia – kad būtų dviejų pakopų sraigtai.

Gatvėse ir miegamuosiuose rajonuose šaligatvius užvaldo motoriniai sniego valytuvai, bet jie didina oro taršą. / Alionos Ožič nuotrauka

Kasdien ir ne bet kokiu oru

Specialisto teigimu, ir elektrinius, ir benzininius valytuvus reikėtų naudoti kasdien, kad ant tako ar kiemo dangos nesusidarytų storesnis sniego sluoksnis. Jei pašalo, papustė, dar pasnigo ir ledas susidarė – tikrai bus sunku įveikti. „Kai sniegas šviežiai iškritęs, galima pažaisti ir su elektriniu ar benzininiu valytuvu, bet kai sniegas drėgnas, sraigtas juo aplimpa, užsikemša ir variklis stresuoja“, – teigia specialistas.

Jis pabrėžė, kad valytuvai skirti puriam šviežiam sniegui valyti.

Komunalininkai dažnai į gatves išvažiuoja ir traktoriukais. „Bet tai nieko gero – jeigu sėkmingai eidavai per sniegą, tai pervažiavus traktoriukui – jau eini ledu ir jeigu slydai, iškart – į traumatologijos skyrių. Gal tada verčiau iš viso takelių nevalyti, nes sniegas mažiau slidus negu ledas“, – svarsto D. Budrys ir pabrėžia, kad tai jo asmeninė nuomonė.

Valytuvų, kurie ne tik valytų, bet ir barstytų smėlį, nėra. Jie būtų per brangūs. Tai vienu metu daryti gali tik kelius valančios mašinos. Tiesa, gamintojai siūlo ir smėlio barstytuvų, bet tai atskira technikos kategorija, kuria mažai kas domisi.

