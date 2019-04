Europinis Mobilumo paketas: kas ištiks vežimų rinką? 

Balandžio pradžioje Europos Parlamentas (EP) balsavo už Mobilumo paketą, kurį sudaro vilkikų vairuotojų poilsio laiko, jų komandiravimo ir kabotažinių vežimų kitos Europos Sąjungos (ES) valstybės viduje taisyklių rinkinys. Vakarų Europos rinkoje dirbanti Rytų Europos įmonė turėtų periodiškai grąžinti transporto priemones į jų registracijos šalis. Taip pat būtų nustatyta, kad į kitą ES valstybę atvykę vairuotojai gautų ne mažesnę algą negu tie, kurie dirba toje šalyje.

Galutinį Mobilumo paketą toliau svarstys kitos kadencijos EP. Jis turės būti derinamas su Europos Komisija ir Europos Taryba.

Lietuvos susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėja Edita Banienė patvirtino, kad ši ministerija pozicijos nekeičia – dabartinis Mobilumo paketo projektas neatitinka visos Europos, ne tik konkrečios valstybės ar konkretaus verslo interesų.

„Anksčiau diskutavome apie tai, nuo kada komandiruoti visus vairuotojus, kad ir jiems būtų gerai, ir mūsų vežėjai galėtų konkuruoti su kitų šalių vežėjais, o dabar siūloma komandiruoti tik apie trečdalį visų ES vairuotojų. Be to, Mobilumo pakete atsirado reguliarus vilkiko grąžinimas namo – tiesioginis veiklos užsienyje ribojimas. Jo Europos Komisija kaip pernelyg didelės naštos verslui nesiūlė“, – teigė E. Banienė.

Mečislovas Atroškevičius: „Jei ES tame Mobilumo pakete, be vairuotojų algų suvienodinimo, nustatytų ir maždaug vienodą vežimo įkainį, – valio. Tik, deja, to neplanuojama.“

Galiausiai, pasak ministerijos atstovės, Mobilumo paketo projektas pakito taip, kad dėl to dar labiau padaugės tuščių mašinų važiavimų ir padidės transporto tarša aplinkai. „Taigi, vertinant tiek socialiniu, tiek verslo, tiek aplinkosaugos požiūriais, Mobilumo paketas neduos pageidaujamos naudos. Svarbu suprasti, kad tų tikslų, dėl kurių Mobilumo paketas ir buvo pasiūlytas, dabartinis projektas nepadės pasiekti, todėl jis neatitinka nei Lietuvos, nei Europos interesų“, – pabrėžė E. Banienė.

Profsąjungos palaiko iš dalies

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovas Ričardas Garuolis sakė, kad organizacija nepritaria Mobilumo pakete numatytam periodiškam transporto priemonės grąžinimui į jos registracijos šalį, nes tai yra perteklinis reikalavimas, prieštaraujantis laisvam prekių ir paslaugų judėjimo ES erdvėje principui.

„Kitas Mobilumo pakete numatytas naujoves profesinė sąjunga palaiko, ypač reikalavimą į kitą šalį atvykusiems vairuotojams mokėti ne mažesnį atlyginimą, nei gauna vietiniai vairuotojai, nes tai sukuria socialinį dempingą. Jau dabar Vokietija, Prancūzija ir kai kurios kitos ES valstybės yra įvedusios tvarką, kad užsienio vairuotojai privalo uždirbti ne mažiau negu jų vairuotojai, tačiau Lietuvos darbdaviai šiuos reikalavimus lengvai apeina. Tiesiog įduoda savo darbuotojams užsienio kalbomis parašytus raštus, neva jiems mokami „prancūziški“ ar „vokiški“ atlyginimai, nors iš tikrųjų Lietuvos vairuotojai gauna minimalų užmokestį“, – dėstė profsąjungos aktyvistas.

Pasak R. Garuolio, beveik visų taip dirbančių Lietuvos vairuotojų alga yra tik 30 proc. didesnė už minimalią, nes mokant mažesnį atlyginimą apmokestinami dienpinigiai. „Kadangi Lietuvos vairuotojai dažniausiai dirba vadinamosiomis kadencijomis, t. y. išvyksta į Vakarų Europą ir ten vežioja krovinius penkias-šešias savaites, o paskui grįžta į Lietuvą ir vienai ar dviem savaitėms išleidžiami nemokamų atostogas, realiai jie dirba dviem-trimis mėnesiais trumpiau nei kiti Lietuvos darbuotojai. Todėl ligos išmokos, pensijos šiems žmonėms iš tikrųjų skaičiuojamos nuo minimalaus atlyginimo. Kitas vairuotojų pajamas sudaro dienpinigiai, kuriuos teisingiau būtų vadinti įteisintais „vokeliais“, nes šie neapmokestinami, o darbdavys dar turi teisę juos perpus sumažinti. Taip sudaromos puikios sąlygos „šešėliui“ plisti, nes vairuotojai, ypač iš Ukrainos ir kitų trečiųjų šalių, verčiami pasirašyti, kad gavo nesumažintus dienpinigius. Darbdaviai tiesiog pasisavina likusią dalį dienpinigių, kurie buhalterijoje niekur neegzistuoja. Tokią tvarką daugelis Vakarų Europos šalių supranta kaip valstybės subsidijas transporto sektoriui. Kadangi panaši vairuotojų darbo apmokėjimo sistema taikoma ir kitose pokomunistinėse ES šalyse, senosios ES valstybės pradėjo kovoti su nesąžininga konkurencija ir, siekdamos įvesti tvarką bei suvienodinti darbo sąlygas transporto sektoriuje, parengė Mobilumo paketą“, – aiškino R. Garuolis.

Vežėjai: mus stumia iš rinkos

Žurnalisto kalbinti vežėjai sako, kad šiuo paketu tiesiog siekiama išstumti Rytų Europos įmones iš rinkos, ir nesutinka su viešai išsakomais teiginiais, esą jų verslas duoda per mažą ekonominę grąžą valstybei. Jų nuomone, tikrovės neatitinka tai, kad vežėjai, mokėdami vairuotojams minimalius atlyginimus, ir didesnę dalį pajamų išmokėdami per socialiniais mokesčiais neapmokestinamus dienpinigius, taip pat vietos gyventojus keisdami imigrantais, neva išsikovojo galimybę didinti įmonių savininkų turtus ir skurdinti vairuotojus bei viešojo biudžetinio sektoriaus darbuotojus – mokytojus, gydytojus ir kitus.

Pasak vežėjų, Lietuvoje vairuotojams mokamas atlyginimas taikant 1,3 koeficientą nuo minimalios algos, ko nėra aplinkinėse šalyse – Latvijoje, Estijoje ar Lenkijoje. Jie pripažįsta, kad likusi dalis uždarbio išmokama kaip dienpinigiai.

Asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Mečislovas Atroškevičius teigia, jog šios kalbos, kaip ir profsąjungų priekaištai, neturi pagrindo. „Aišku, gerai, kad net profsąjungos supranta, jog transporto priemonių grąžinimas į registracijos šalį yra perteklinis reikalavimas. O atsakydamas į tokius epitetus kaip „murzinas“ verslas ir pan., jau kurį laiką su taip šnekančiais žmonėmis kalbu jų pačių stiliumi. Sakau: jokių problemų – imkite išsimokėtinai kelias ar dešimt transporto priemonių, susirinkite draugus ir vienminčius, nustatykite kokį norite vežimo įkainį ir mėginkite. Patikėkite, daugelis vežėjų, kurie savo verslą užaugino nuo vieno ar kelių naudotų vilkikų, šiandien, jeigu kas jų paklaustų, ar dabar to imtųsi, atsakytų neigiamai. Pradžioje dažniausiai tai buvo šeimos verslas, o ne kokia nors privatizuota valstybės įmonė, kurioje jau viskas yra. Taip, galbūt mūsų verslo pridėtinė vertė ir nėra kosminė. Gal po kurio laiko dirbs dirbtinis intelektas ir vairuotojų reikės dar mažiau. Bet jei iki tol būsime išmesti iš rinkos, kas ir kokią iš to turės naudą?“ – klausė jis.

Anot M. Atroškevičiaus, labai retas užsakovas Vakaruose tiesiogiai samdo vežėją iš rytinių ES pakraščių. Užsakymai gaunami per tenykščius ekspeditorius, kurie pasiima nuo 20 iki 50 proc. daugiau kainos, mokamos Lietuvos vežėjui. „Ir mūsų slaugytojai, ir medikai, ir virėjai ten irgi samdomi dėl to, kad taip pigiau“, – tokia, „Linavos“ generalinio sekretoriaus matymu, yra rinkos realybė. O verslo pelningumas tarptautinių vežimų šakoje, pasak jo, siekia ne daugiau kaip 3 procentus.

„Reikia suprasti, kad didžiosios įmonės, gaudamos tokią pelno maržą, turi dirbti rinkoje labai intensyviai, greitai, darydamos didelę apyvartą. Jei Mobilumo paketu norima smogti tiems didiesiems mūsų turčiams, jie ir dabar gali per kelias dienas perregistruoti verslą kitur. Na, dings koks tūkstantis kitas darbo vietų – ne tik vairuotojams, bet ir infrastruktūros darbuotojams. Kas čia tokio, ar ne? Jei ES tame Mobilumo pakete, be algų suvienodinimo, nustatytų ir maždaug vienodą vežimo įkainį, – valio. Tik, deja, to neplanuojama. Dar galiu pasakyti, jog mes ne prieš svarstyti ir variantą, kad vairuotojai miegotų padoriuose moteliuose, o ne vilkikų kabinose. Bet dabar tiesiog nėra kur. Tegul bus pereinamasis laikotarpis, tegul pristato tų motelių, įrengia sunkvežimiams parkuoti tinkamų aikštelių prie kelių. Nes dabar tiesiog fizinių galimybių nėra. O modernios vilkikų kabinos, atitinkančios ES standartus, yra kur kas jaukesnės ir prabangesnės negu koks pigus, apmūsojęs motelis“, – nukirto M. Atroškevičius.

EP galutinį sprendimą dėl Mobilumo paketo priims jau išrinkus naujus deputatus gegužės 12 dieną.

