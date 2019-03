Emigravusios lietuvės puošiasi nupiginta prabanga 

Pastaraisiais metais itin šoktelėjus pramogų ir paslaugų kainoms, tai itin pasijautė ir mados mylėtojoms. Drabužių kainos kilo didžiausiuose prekybos centruose, jų pardavimo kainą kėlė ir „seconhand“ parduotuvės. Tačiau emigravusios lietuvės nuo tautiečių saugo vieną paslaptį – kaip atrodyti stilingai, dėvėti garsius prekės ženklus ir… dar sutaupyti!

Neretai turbūt būsite pastebėję, kad dažnai grįžę emigrantai puošiasi išties garsiais prekės ženklais: „Guess“, „Ralph Lauren“, „Michael Kors“, „Versace“, „Levis“, „Diesel“ ir kt. Ir, nors pilnos Anglijos lietuvių grupės, kurios siūlo garsių prekės ženklų padirbinius, jų puošmenos nebūtinai nukopijuotos nuo originalų.

Emigrantės išties gali džiaugtis prabanga ir vardiniais madingais drabužiais, kartais nutylėdamos, kad ši mada – gerokai nupiginta.

Per visą Jungtinę Karalystę išsibarsčiusios drabužių ir namų prekių parduotuvės „Tkmaxx“ gaubią vieną paslaptį – kodėl garsūs prekės ženklai, kurie originaliose parduotuvėse kainuoja šimtus, čia gali siekti vos dviženklę sumą? Kalbama, kad tai – senos kolekcijos ar sandėlių likučiai, kurių neverta laikyti ateičiai.

Kiekviena moteris žino, kad nėra nieko laikinesnio už „paskutinį mados šauksmą“.

Vienas didžiausių mados skandalų kilo dar prieš dvejus metus, kai JK mados namai „Burberry“ sunaikino neparduotus savo gaminius už beveik 29 milijonus svarų. Tai net kelerius metus mados namams buvo įprastu rodikliu. Juk kam gali būti įdomi pasenusi mada. Tačiau po kilusio skandalo prekės ženklas prisipažino, kad labai gailisi ir todėl, esą, ieško būdų, kaip kitaip išparduoti kolekcijas, jų nesunaikinant.

Prieš daugiau nei du dešimtmečius JK mieste Bristolyje atsirado pirmoji amerikiečių „Tkmaxx“ parduotuvė, kuri prieš kiek daugiau nei dešimtmetį per visą karalystę pridygo it grybų po lietaus. Galimai, dauguma garsių prekės ženklų, bandydami prisidėti prie mažesnės taršos ir kilusių skandalų dėl kolekcijų naikinimo, drabužių likučius perparduoda per išparduotuves.

Populiariausio Anglijos lietuvių naujienų portalo Anglija.today žurnalistė apsilankė vienoje „Tkmaxx“ parduotuvių ir peržvelgė, ar išties už gerokai mažesnę kainą galima įsigyti net ir garsiausių prekės ženklų.

Gerai paieškojus ir arčiau centrinės Londono dalies, kur atsižvelgiama į turistų ir mados mylėtojų srautą, asortimentas slypi gerokai platesnis. Galima rasti nuo to paties „Burberry“, „Stella McCartney“, „Victoria Beckham“ ir kitų mados namų senų kolekcijų drabužių.

„Michael Kors“ geltona nėriniuota suknelė, kuri išties panaši parduodama ir oficialiame prekės ženklo puslapyje, kainuoja vos 50 svarų. O tai yra net 200 pigiau, nei originali suknelės kaina.

Vos už 40 svarų galima įsigyti ir Kembridžo kunigaikštienės Catherine Middleton pamėgto prekės ženklo „Hobbs“ švarkelį, kurio originali kaina siekia apie 180 svarų.

Šį sezoną populiarios burgundinės spalvos „Radley“ rankinė kainuoja 90 svarų ir pirkėjai leistų sutaupyti beveik 100 svarų nuo originalios kainos.

„Victoria Beckham“ akinių rėmeliai taip pat gali gerokai nustebinti. Dažniausiai jų kaina svyruoja nuo apytikriai 300 svarų ir daugiau, oficialioje svetainėje per išpardavimą juos galima nugriebti ir už 170–200 svarų, o štai „Tkmaxx“ juos siūlo už 50 svarų.

Tai – vieni iš nedaugelio pavydžių, kaip galima lengvai įsigyti garsių prekės ženklų drabužių ar aksesuarų. Todėl tai puiki proga ir lietuvėms, kurios visuomet mėgsta būti pasitempusios ir stilingos.

Apsilankius dvejose „Tkmaxx“ parduotuvėse – centriniame Londone ir Rytų Londone – buvo galima pasijausti tarsi grįžus į gimtinę. Kas kelintas pirkėjas – lietuvis, kuris nepergyvena dėl sugaišto laiko ieškant savo dydžio ar norimo prekės ženklo prekės.

Kaip nekeista, pakėlus drabužį, pirmiausias į galvą šovęs klausimas – o koks jo „brendas“.

