Elektros rinkos priežiūra: per žingsnį nuo tragedijos? 

Neseniai Lietuvoje nuskambėjo „paplonintų“ automobilių kelių ir „dvigubų standartų“ maisto produktuose skandalai. Šalies elektros technikos verslo atstovai perspėja, jog analogiška situacija yra ir statybų sektoriuje.

Manoma, jog per 30 proc. pastatų statybose naudojamų elektros instaliacijos kabelių neatitinka europinių standartų ir yra nesaugūs naudoti. Be to, elektros kabelių gamintojai į Vakarų Europą ir Skandinavijos šalis tiekia saugią ir kokybišką, o į Lietuvą – prastesnę produkciją.

Vieną dieną, kaip Paryžiuje, būsime priversti bejėgiškai stebėti ugnies liepsnose niokojamą neįkainojamą architektūros ir istorijos paveldą.