Buvusiam Visagino atominės elektrinės vadovui – rimta bauda 

Buvęs bendrovės Visagino atominės elektrinė (VAE) vadovas Rimantas Vaitkus, dabar vadovaujantis bendrovei „Vilniaus baldai“, pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Teismas jam skyrė 300 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio, arba 11 298 eurų baudą.

Vilniaus miesto apylinkės teismas, pusantrų metų nagrinėjęs bylą, gegužės 3 dieną pripažino, kad R. Vaitkus be konkurso ir be papildomos viešinimo sutarties nurodė apmokėti paslaugas, viršijančias sutarties sumą. Tokiu būdu sumokėjus daugiau kaip 905 tūkst. eurų, valstybei padaryta didelė žala, pranešė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

Tyrimo metu nustatyta, jog R. Vaitkus teikė pirmenybę vienam tiekėjui, tačiau tam pasipriešino už viešuosius pirkimus atsakingi VAE darbuotojai, atsisakę pasirašyti sąskaitas faktūras ir darbų priėmimo aktus.

R. Vaitkus BNS teigė nepripažįstantis savo kaltės, bet nuo išsamesnių komentarų susilaikė. Jis teigė svarstantis galimybę skųsti teismo sprendimą.

Prokurorai nustatė, kad R. Vaitkus be konkurso pratęsė viešinimo sutartį su agentūra „Viešųjų ryšių partneriai“ (dabar „Fabula ir partneriai“).

Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Vilma Vidugirienė anksčiau BNS sakė, kad VAE iš konkursą laimėjusios įmonės „Viešųjų ryšių partneriai“ pradžioje pirko 0,35 mln. eurų vertės paslaugų, tačiau vėliau be konkurso jų nupirko dar už 0,9 mln. eurų.

Anot jos, viešasis pirkimas buvo privalomas tokiai įstaigai kaip Visagino atominė elektrinė. Be to, dar nesibaigus pagrindinei sutarčiai, įmonės valdyba suteikė papildomą finansavimą – be konkurso ir be sutarties paslaugos buvo teikiamos toliau.

Portalas delfi.lt anksčiau skelbė, kad tyrimo metu nustatyta, jog R. Vaitkus teikė pirmenybę vienam tiekėjui, tačiau tam pasipriešino už viešuosius pirkimus atsakingi VAE darbuotojai, atsisakę pasirašyti sąskaitas faktūras ir darbų priėmimo aktus. Todėl, anot prokurorės, juos pasirašė bei finansininkei nurodė sumokėti pinigus pats R. Vaitkus.

Generalinė prokuratūra ikiteisiminį tyrimą dėl VAE konkursų pradėjo dar 2013 sausį.

R. Vaitkus VAE vadovavo nuo 2011 metų spalio iki 2014 metų gegužės. Iki darbo VAE jis trejus metus dirbo energetikos įmonėse: 2008–2009 metais vadovavo RST, 2009 metais – „Leo LT“, 2010 metais – VST.

Nuo 1999 metų iki 2001 metų R. Vaitkus buvo ūkio viceministras, atsakingas už branduolinę energetiką, po to 7 metus vadovavo informacinių technologijų bendrovei „IBM Lietuva“.

2017 metais gegužę agentūrą „Fabula ir partneriai“ netiesiogiai kontroliavo jos valdybos pirmininkas Mykolas Katkus, turėjęs 51,6 proc. įmonės akcininkės bendrovės „The Book“ akcijų, Žydrūno Gaudiešiaus įmonė „Cool investment“ turėjo 38,5 proc., Antano ir Linos Danių bendrovė „Kaštonų kalva“ – 9,9 proc. akcijų.

Praėjusių metų lapkritį Ž. Gaudiešiaus atstovaujama „The Book“ valdė 85 proc., Mindaugas Ardišauskas – 10 proc., Lina Šliogerienė – 5 proc. bendrovės akcijų.

Nuosprendis nėra galutinis, jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

Reklama