Būstai daline apdaila pirkėjo akies nebetraukia 

Vis daugiau naujos statybos būstų, reaguojant į pirkėjų poreikius, parduodami visiškai užbaigus apdailą – ši tendencija keliasi į ekonominį ir vidutinį būsto rinkos segmentą. Prognozuojama, kad po dešimtmečio iš dalies įrengti būstai bus retenybė, nes jau šiandien Vakarų ekspertai kraipo galvas, matydami statybvietę, kuri, istoriškai susiklosčius, Lietuvoje vadinama „daline apdaila“.

Per pastaruosius metus būsto įrengimo tendencijos ir pirkėjų nuostatos gerokai pasikeitė. Patirtis rodo, kad, įsirengdami būstą patys, žmonės sugaišta daug laiko, tačiau nebūtinai darbai atliekami pigiau ir kokybiškiau.

Susidomėjimas auga

„Ober-Haus“ generalinis direktorius Remigijus Pleteras patvirtino, kad susidomėjimas visiškai įrengtu būstu yra nuolat augantis ir tendencijos, kurios buvo prieš dešimt metų ir yra dabar, labai skiriasi. Anksčiau būsto pirkėjai manydavo, kad pačiam galima pasidaryti pigiau, ir bankai lengviau skolindavo tiek būstui įsigyti, tiek jam įrengti, o dabar, anot pašnekovo, skelbimų portaluose reklamuojamas butas, kuriam atlikta visa apdaila, sulaukia daugiau peržiūrų ir susidomėjimo nei iš dalies įrengtas būstas. Vis plečiasi kategorija žmonių, kurie ieško visiškai įrengto būsto.

Anot jo, įrengiant ekonominės ir vidutinės klasės būstus sparčiai einama visiškos apdailos link – ši tendencija labiausiai pastebima šalies sostinėje.

Tuo metu prabangūs būstai dar paprastai siūlomi atlikus dalinę apdailą. Tam, anot jo, yra kelios priežastys. Pirmiausia – nuosavų lėšų būstui įsirengti klausimas. Kai perkamas visiškai įrengtas būstas, reikia pasistatyti tik keletą minkštųjų baldų, kuriuos galima įsigyti palyginti pigiai. Vadinasi, nereikia turėti vidutiniškai 15 proc. būsto vertės nuosavų lėšų, nereikia imti brangių vartojimo paskolų. Taip pat optimizuojamas laikas ir neeikvojama energija. Be to, ateina suvokimas, kad įsirengiant savarankiškai nebūtinai sutaupoma lėšų.

Patirtis rodo, kad, įsirengdami būstą patys, žmonės sugaišta daug laiko, tačiau nebūtinai darbai atliekami pigiau ir kokybiškiau.

„Kartais asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą, apsvaigę nuo užsakymų kiekio ir susidomėjimo jų paslaugomis, nurodo tokias kainas, kad įmonė tuos darbus gali atlikti gerokai pigiau. Be to, kai suderama su fiziniu asmeniu, jis, blogai atlikęs darbus, gali tiesiog išnykti, o įmonė paprastai, nors irgi ne visada, suteikia garantinį aptarnavimą. Taigi klausimai sprendžiami lengviau. Be to, kai statytojas įrenginėja šimtą butų, galite įsivaizduoti jo derybines galias įsigyjant grindų dangą, plyteles, dažus ir visas kitas medžiagas“, – pasakojo R. Pleteras.

„Inreal“ grupės pardavimo projektų vadovė Ieva Šikšnytė-Brazienė taip pat teigė, kad dar prieš 2–3 metus būstai, kuriems atlikta visiška apdaila, buvo įprastas dalykas kurortuose, antrųjų namų segmente. O šiuo metu vis daugiau tokių butų parduodama ir miestuose. Ypač Vilniuje, kur daugumoje gyvenamųjų projektų bent 20 proc. butų siūlomi visiškai užbaigus apdailą. Daugiausia – vidutinės klasės projektuose.

Pašnekovė įvardijo panašias to priežastis. „Prestižinis segmentas yra itin individualizuotas, o ekonominis – „darantis pats“. Kita vertus, pastebime, kad tendencija aktyviai keliasi ir į ekonominės klasės būsto projektus. Tai vyksta dėl keleto priežasčių. Viena jų – pirkėjų nenoras skirti savo laiko būstui įsirengti. Pirkėjai nenori tapti dažytojais, plytelių klijuotojais arba darbų prižiūrėtojais, t. y. užsiimti veikla, kuri nėra jų specialybė. Toks požiūris ypač būdingas jauniems žmonėms. Kitas svarbus aspektas – banko finansavimas. Perkant visiškai įrengtą butą bankas paskolą suteikia visai sumai, todėl nebereikia mąstyti, iš kur gauti pinigų jam įrengti, imti dar vieną paskolą, užsakinėti papildomus vertinimus, kas kiek kainuoja“, – pasakojo I. Šikšnytė-Brazienė.

Pašnekovų manymu, po dešimtmečio apie dalinę apdailą kalbėsime visiškai kitaip – kaip apie retenybę. Mat, pavyzdžiui, Taline, jau vyrauja visiškai įrengti būstai. „Vakarų ekspertai tai vertina gana keistai – kaip gali būti apdaila, bet nevisiška? Iš tiesų, dalinė apdaila yra labai kukli, žodis „apdaila“ vargu ar tinka – toks būstas yra veikiau statybvietė: tinkas, kyšantys laidai, purvas, dulkės, patalpos yra tik paruoštos apdailai“, – sakė R. Pleteras.

I. Šikšnytės-Brazienės pastebėjimu, dalinę apdailą dažniausiai renkasi žmonės, kurie tikisi sutaupyti įrengdami būstą pigesnėmis medžiagomis ar atlikdami darbus patys. Kita tokių pirkėjų grupė pageidauja individualių įrengimo sprendimų, kurių plėtotojai ne visada imasi įgyvendinti. Tačiau visais atvejais esą labai svarbu juos daryti kuo anksčiau, nes delsiant pakeitimų kaina išauga arba jie tampa visai neįmanomi.

Reikalauja atidumo ir planavimo

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Rewo“ specialistų teigimu, būsto sutvarkymo poreikis kartais gali skirtis taip smarkiai, kad neapdairiai pasirinkus teks kaip reikiant paploninti piniginę, sugaišti daugiau laiko ir skirti kur kas daugiau energijos.

Specialistų vertinimu, svarbiausias ir brangiausias apdailos darbas, kuris toli gražu ne visada įeina į dalinės apdailos paketą, bet kurį būtina įvertinti, – šildymo sistemos įrengimas. Jei tai nebus padaryta, teks panaudoti didžiausią būstui įrengti skirtų lėšų dalį.

„Svarbiausias dalykas, į ką reikia atkreipti dėmesį ir tiksliai išsiaiškinti, – ar NT plėtotojas pasirūpins šildymo sistema. Šildymo sistemos įrengimas ne tik brangus, bet ir labai ištęsia kitus darbus. Namuose radus, pavyzdžiui, tik įvadą dujiniam šildymui, jums patiems teks rūpintis katilo įsigijimu, grindinio šildymo išvedžiojimu ar radiatorių montavimu. Net jei katilas ir bus pakabintas, įsitikinkite, kad jis paruoštas naudoti – deja, tenka girdėti, kad visokių situacijų pasitaiko“, – sakė „Rewo“ statybos projektų vadovas Vidmantas Gramauskas.

Norint įsirengti būstą taip, kad liktų galvoti tik apie baldus ir buitinę techniką, reikia maždaug 300 eurų vienam kv. metrui.

Jo teigimu, su įrengta modernia, veikiančia šildymo sistema parduodamas būstas ne tik pareikalaus mažiau investicijų, bet ir leis greičiau įsikurti. Statybos projektų vadovas rekomendavo įvertinti ir bendrą pasirinktos šildymo sistemos ekonomiškumą, mat ilgalaikėje perspektyvoje nuo to priklausys, kiek kainuos būsto išlaikymas.

„Būsto vertę, jo kainą visada būtina vertinti kompleksiškai ir suvokti, kad svarbiau ne tai, kiek būstas jums kainuoja dabar, bet ir tai, kiek jo išlaikymas ir priežiūra kainuos ateityje. Namo statybai naudotos medžiagos bei pasirinkta šildymo sistema šiame kontekste yra itin svarbi dedamoji“, – įsitikinęs specialistas.

Antrasis svarbus dalinės apdailos dėmuo, anot jo, yra pertvaros bei grindys. Būtina išsiaiškinti, kokios jos, bei įvertinti, kiek papildomos apdailos prireiks.

„Žinokite, kad vidinės pertvaros savaime nėra privalomas dalinės apdailos elementas. Dalis statytojų jų neįrengia motyvuodami tuo, kad pirkėjas pats galės tai padaryti savo nuožiūra. Tačiau tai ne visada yra teisinga: įsigyjamo būsto plotas be pertvarų yra didesnis, o pirkėjas, sumokėjęs už didesnį plotą ir įsirengęs pertvaras, galiausiai turi mažiau gyvenamojo ploto“, – aiškino V. Gramauskas.

Specialisto teigimu, jei pertvaros įrengtos, svarbu įvertinti jų tipą ir numatyti, kiek dar investicijų joms gali prireikti. „Vidinės pertvaros skiriasi pagal medžiagas bei įrengimo technologijas. Tarkime, jos gali būti mūrinės, dėl to dažniausiai netinkuotos ir sunkiai „pasiduodančios“ tolesniems elektros instaliacijos išvedžiojimo darbams. Jei pertvaros iš gipso kartono su vata, jos greičiausiai jau bus paruoštos dažyti, pasižymės gera garso izoliacija“, – kalbėjo V. Gramauskas.

Vis daugiau gyventojų linkę į įsigytą būstą įsikraustyti greitai, vengiant ilgai trunkančio būsto įrengimo. / "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Neįvertina kainos

Anot specialisto, žvelgdami į pirkti ketinamo būsto brėžinius bei apžiūrėdami jį tiesiogiai pirkėjai tikrai ne visada sugeba tinkamai įvertinti visus finansinius aspektus.

„Esame apskaičiavę, kad norint įsirengti būstą taip, kad liktų galvoti tik apie baldus ir buitinę techniką, reikia maždaug 300 eurų vienam kv. metrui. Tuo tarpu jeigu planuojate įsigyti būstą, kuris yra visiškai be apdailos – šildymo sistemos, pertvarų, ištinkuotų sienų, išbetonuotų grindų, išvedžiotų inžinerinių sistemų ir kitų svarbių darbų – finansų poreikis padidėja maždaug trečdaliu, o kvadratinio metro įrengimo kaina pasiekia ir 400 eurų. Tai yra labai svarbus argumentas renkantis iš dviejų skirtingo įrengimo būstų, kurių plotas ir kaina yra panaši“, – įsitikinęs V. Gramauskas.

Priklausomai nuo to, ko nori ir kokiu biudžetu disponuoja pirkėjas, kiekvienas dalinės apdailos variantas gali būti priimtinas. Tačiau bet kuriuo atveju svarbu įvertinti, ar norima įsikelti greitai, ar kaip tik turima laiko bei finansinių rezervų palaukti ir būstą įsirengti pagal savo norus. Apgalvojus, kokį apdailos paketą rinktis, įsikūrimo laiką galima sutrumpinti kone perpus.

„Įsigyjant būstą į jį persikelti gyventi dažniausiai norima kuo greičiau, tačiau realiai darbai gali užtrukti ir 4–5 mėnesius. Tai reiškia, kad tuo metu ne tik finansuosite naują būstą, tačiau lygiagrečiai teks išlaikyti ir esamą, o tai – papildomos išlaidos. Svarbu įvertinti net ir metų laiką. Jei tai pavasaris, vasara ar ankstyvas ruduo, tikėtina, kad meistrų užimtumas bus didelis, o kainos – aukštesnės. Daugiau šansų, kad norimus meistrus galėsite pasisamdyti ir jų paslaugos pigiau kainuos būtent žiemą“, – priminė specialistas.

