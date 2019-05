Baltijos šalys ir Lenkija pasirašė susitarimą dėl sinchronizavimo 

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos nacionalinės reguliavimo institucijos pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizavimo su žemynine Europa. Derybos dėl tokio susitarimo nuostatų užtruko ilgiau nei penkerius metus.

Kaip pranešė Kainų komisija, tai svarbus žingsnis, kuris įtvirtina koordinuotą reguliuotojų požiūrį ir įsipareigojimus įgyvendinant projektą. Susitarimas leis užtikrinti sklandų projektų derinimą, įskaitant sprendimo priėmimą dėl tarpvalstybinių sąnaudų pasidalijimo. Tai esminis sinchronizacijos projekto įgyvendinimo dokumentas, pagal jį ir jame numatytas sąlyga sinchronizacija vyks iki 2025 metų.

Europos Komisija (EK) kovą skyrė finansavimą pirmajam sinchronizavimo etapui: trims Baltijos šalims iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. Connecting Europe Facility, CEF) iš viso skirta 323 mln. eurų, iš šios sumos 125 mln. eurų – Lietuvos elektros energetikos sistemai.

Lietuva, Latvija, Estija planuoja iki 2025 metų sinchronizuoti savo elektros sistemas su Europa. Trys šalys iki šiol veikia sinchroniniu režimu posovietinės energetinės sistemos vadinamajame BRELL žiede ir yra priklausomos nuo dispečerinės Maskvoje bei Rusijos elektros tinklo.

Numatyta, kad sinchronizavimas su žemynine Europa vyks per jau veikiančią jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos „LitPol Link“ ir per naują jūrinį kabelį tarp šių valstybių. Be to, bus pastatyti 9 sinchroniniai kompensatoriai – kiekvienoje šalyje po 3.

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ pranešė, kad gegužės 18–19 d. atliktas dalies Lietuvos elektros sistemos ir generatorių bandymas įvyko sklandžiai pagal iš anksto numatytą planą: sistema veikė patikimai. Pagal suplanuotą scenarijų į savarankiškas „salas“ buvo išskirta Kauno termofikacinė elektrinė, dalis Mažeikių elektrinės, Kauno HE, Kruonio HAE, Lietuvos elektrinės 9 blokas ir nuolatinės srovės keitikliai „Nord Balt“ ir „LitPol Link“. Šias zonas atjungus nuo BRELL sistemos išbandytos generatorių galimybės kartu su nuolatinės srovės keitikliais valdyti izoliuotos sistemos dalies dažnį. Likusi – didžioji dalis – Lietuvos energetikos sistemos tebefunkcionavo BRELL žiede, o išskirtosios dalys su ja sėkmingai sinchronizuotos.

