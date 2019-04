Ačiū, kad žiūrėjote: dėmesio rinka, ekonomika ir kaina 

Kadaise diena prasidėdavo su aušra, o baigdavosi su saulėlydžiu, prieš miegą būdavo užgesinama ugnis, užpučiama žvakė. Dabar diena irgi baigiasi atsisveikinimu su šviesa – užverčiamas nešiojamasis kompiuteris, užgęsta telefono ekranas. Visada tai įvyksta vėliau, negu tikėjomės, einame miegoti pavargę, tvinkčiojančiais smilkiniais, nepatenkinti ir suirzę, kad nemokame valdyti savo laiko. Atsikeliame irgi su šviesa, telefono ekrane blyksint žadintuvui, mirgant naujiems pranešimams – mūsų dėmesio jau laukia žinios, draugai, šeima ir niekniekiai. Nerimą kelia ne tai, ką išmanieji aparatai verčia mus daryti, o greičiau tai, ką būtume darę, jei apskritai nebūtume paėmę jų į rankas.

Diagnozė neaiški, įpročiai keičiasi lėtai. Tiesa, naudotis telefonu prie vakarienės stalo arba per susitikimą jau nebemandagu. Jei besikalbant su kuo nors rankoje atsiduria telefonas, norisi atsiprašyti. Dienotvarkėje atsiranda suplanuotas laikas be telefono, truputis gyvenimo be ekrano. Nežinau, ar tai padeda. Elgtis sąmoningai sunku, nes visi nori mūsų dėmesio, net kai einame gatve, važiuojame viešuoju transportu. Dėmesio ekonomika mus pasiveja ir griebia už skvernų, net kai užveriame kompiuterius, užrakiname telefonus. Ne tik animacinio serialo „Futurama“ pagrindinį herojų, bet ir mus reklamos persekioja net sapnuose.

Naujoji valiuta yra vartotojų dėmesys, varantis ekonomikos ratus, – tai laikas, neatlygintinai praleidžiamas, įnikus į programėles, portalus ir socialinius tinklus, kurie pergrūsti reklamų ir patogių galimybių įsigyti tai, ko ieškome.