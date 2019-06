5 dažniausi klausimai „Regitrai“ 

Apie 1,25 mln. – tiek lengvųjų automobilių šiuo metu važinėja šalies keliais. Tad ir esamiems, ir būsimiems jų savininkams reikia žinoti tam tikrus dalykus apie jų registraciją, sakoma „Regitros“ pranešime spaudai. Tam praversti gali „Regitros“ atsakymai į 5 dažniausiai užduodamus klausimus apie transporto priemonių registraciją. Į juos atsako Veiklos departamento direktorius Darius Jurgutis.

1. Per kiek laiko reikia perregistruoti įsigytą transporto priemonę?

D. Jurgutis: Per gyvenimą turbūt pakeičiame ne vieną automobilį, todėl kiekvienam vairuotojui reikėtų žinoti, iš kokių etapų susideda Lietuvoje registruotos transporto priemonės perleidimas kitam savininkui. Iš esmės jų yra du. Pirmiausia buvęs automobilio savininkas per 15 kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos turi pranešti „Regitrai“ apie jo pardavimą. Na, o tik tuomet automobilį įsigijęs asmuo per 10 dienų gali jį įregistruoti savo vardu.