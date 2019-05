2018-ieji – vadovų keitimo metai 

Lietuvos versle direktoriai keičiasi kur kas dažniau nei valstybės vadovai, ir ne tik pasibaigus kadencijai. Tarp keitusių vadovą daugiausiai minimos itin stambios kompanijos, o taip pat įmonės su vidutine finansine „sveikata“.

2018-ieji metas savo vadus keitė garsios bendrovės „Maxima grupė“, „Vilniaus prekyba“, „Orlen Lietuva“, „Vilniaus vandenys“, prekybos centrus „IKI“ valdanti „Baltisches Haus“, „Norfos mažmena“, „Kauno energija“, „Lietuvos paštas“, „Lietuvos energija“, „Hanner“, „Vilniaus duona“, „Energijos skirstymo operatorius (ESO)“ ir daug kitų. Kai kurios didžiosios įmonės savo vadovus pernai keitė kelis kartus, o kai kurios jau ir šiemet.

Kokios priežastys

„Analizuodami sukauptus duomenis, vadovo pakeitimo priežasčių nevertinome, – pranešime spaudai cituojama įmonių rizikingumą vertinančios UAB „Creditreform Lietuva“ verslo analitikė Alina Bočkienė. – Priežasčių, kodėl keitėsi vienas ar kitas vadovas, gali būti daug. Svarbiausia iš jų yra tai prasti įmonės rezultatai arba direktoriaus prasižengimai, pavyzdžiui, korupcija. Tai pasitaiko ypač valstybės kapitalo įmonėse; antra, įmonės perėjimas į kitas rankas, kai nauji šeimininkai atsisako seno vadovo paslaugų; trečia, kartų kaita, kai nusprendusį pailsėti įmonės savininką-direktorių keičia samdytas asmuo, arba vietoje vadovo, išeinančio į pensiją, ateina naujas – jaunesnis.“

Priežasčių, kodėl keitėsi vienas ar kitas vadovas, gali būti daug. Svarbiausia iš jų yra tai prasti įmonės rezultatai arba direktoriaus prasižengimai, pavyzdžiui, korupcija.

Pastaruoju metu šis procesas Lietuvos įmonėse itin įsibėgėjo. Pastebima ir tendencija, kad vyrus ne tik vidurinės grandies, bet ir aukščiausiuose vadovaujančiuose postuose, vis aktyviau keičia moterys.

Direktorius gali keistis ir dėl to, kad pats palieka darbą, pavyzdžiui, perviliotas į kitą įmonę, arba kai akcininkams prireikia tam tikrų ypatingų įmonės valdymo gabumų, pavyzdžiui, suvaldyti spartų augimą, imtis nepopuliarių reformų ar maksimaliai apkarpyti įmonės išlaidas, atleisti darbuotojus. Atlikęs savo misiją, įmonės vairą toks specialistas perleidžia kitokio stiliaus vadovui. Valstybinio kapitalo įmonėse vadovai keičiasi ir dėl įvesto maksimalaus kadencijų skaičiaus. Ši kaita itin padažnėjo pastaruoju metu.

Anot „SME Finance“ patarėjo ekonomikai Aleksandro Izgorodino, šiuo metu Lietuvos verslui iškyla specifinių iššūkių, kuriems įveikti reikalingi specifinio pobūdžio vadovai. Tai daro įtaką ir vadovų kaitos tempams. Mat Lietuvos įmonės dabar gyvena ne tik augančių pajamų, bet ir sparčiai kylančių sąnaudų nuotaikomis. Pavyzdžiui, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per pastaruosius penkerius metus bendrosios ir administracinės sąnaudos versle išaugo penktadaliu. Tad įmonių savininkai aktyviau ieško tokių vadovų, kurie geba efektyviai suvaldyti augančias įmonių sąnaudas.

„Kitas specifinis iššūkis verslui – kasdienių administracinių procesų bei (pramonėje), gamybos funkcijų automatizavimas. Spartus įmonių sąnaudų augimas ir darbo jėgos stoka pastaruoju metu labai padidino automatizavimo poreikį Lietuvos versle, o siekiant šiuos aspektus tinkamai integruoti, reikalingi specifinio pobūdžio įmonių vadovai. Trečias svarbus aspektas – pastaruoju metu stipriai besikeičianti įmonių eksporto plėtros strategija.

Siekdamos įsitvirtinti užsienio rinkose, Lietuvos įmonės vis aktyviau investuoja užsienyje ir steigia padalinius. Šalies tiesioginių užsienio investicijų apimtys per pastaruosius penkerius metus išaugo 61 procentu. Siekiant tinkamai įgyvendinti šiuos naujoviškus eksporto plėtros planus, dažnai reikalingi jaunesnės kartos vadovai,“ – mano „SME Finance“ ekspertas.

Pokyčiams imliausios

Registrų centro duomenimis, pernai naują direktorių, generalinį direktorių ar prezidentą įregistravo apie 9 proc. įmonių, kurių metų apyvarta 2017 metais buvo 1 mln. eurų ar didesnė. Aktyviausia vadovų kaita 2018 metais ir šiemet fiksuota elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo sektoriuje, kur naują vairininką įgijo 18,7 proc. įmonių. Vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo kompanijose pasikeitė 18,4 proc. vadovų. Šiuose sektoriuose dominuoja būtent valstybinio kapitalo įmonės, tad sprendimas dėl vadovo keitimo ne visada priklauso tik nuo prastų vadovavimo rezultatų.

Nustatyta, kad daugiausia vadovų pakeitė viešbučių sektoriaus įmonės (14,3 proc.), šiek tiek nuo jų atsiliko finansinio tarpininkavimo kompanijos (12,5 proc.).

Trečioje vietoje pagal vadovų kaitą – nekilnojamojo turto sektorius, kuriame dominuoja privataus kapitalo įmonės. Iš čia veikiančių įmonių 18 proc. 2018-aisiais išmainė senus vadovus į naujus. Profesinės, mokslinės ir techninės veiklos sektoriuje tokių įmonių būta 14,5 proc. Nemažai direktorių pasikeitė apgyvendinimo ir maitinimo įmonėse (11,5 proc.), iš jų viešbučiuose – 12,3 procento. Pramonėje įmonių, keitusių vadovą, buvo 9,3 proc. (iš jų tekstilėje – 10,2 proc., maisto produktų gamyboje – 9,5 proc.), statyboje – 7 proc., prekyboje – 7,3 proc., o transporto ir saugojimo sektoriuje – 7,2 procento. IT ir ryšių kompanijos vadovybę atnaujino dažniau (7,6 proc. visų šio sektoriaus įmonių), finansų ir draudimo sektoriuje – 7,9 proc.

Prieš aštuonerius metus analizuojant įmones, kurių apyvarta viršijo 1 mln. litų, buvo nustatyta, kad daugiausia vadovų pakeitė viešbučių sektoriaus įmonės (14,3 proc.), šiek tiek nuo jų atsiliko finansinio tarpininkavimo kompanijos (12,5 proc.). Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sektoriuje 2010-aisiais naują valdžią gavo 11,7 proc. įmonių. Savo direktorius tuomet pakeitė 6,9 proc. statybos, 4,7 proc. prekybos, 4,2 proc. transporto įmonių.

Kodėl didesnės

„Gal neįprasta, kad daugiausiai vadovą keitusių įmonių yra tarp turėjusių didžiausią – per 100 mln. eurų – apyvartą (17,7 proc. visų), o mažiausiai (7,7 proc.) – tarp 2017 metais. gavusių 1–5 mln. eurų pajamas“, – dėsto A.Bočkienė. Ji aiškina, kad mažesnėms įmonėms dažnai vadovauja patys savininkai, o didesnėse bendrovėse prie vairo stovi samdytas direktorius. Kaip teigia personalo specialistai, šiais laikais akcininkai samdomiems vadovams kelia vis didesnius reikalavimus ir greičiau ryžtasi juos pakeisti. Be to, Lietuvoje trūksta aukščiausio lygio vadovų, tad jie ganėtinai aktyviai migruoja iš vienos įmonės į kitą. Pavyzdžiui, Dalius Misiūnas, išėjęs iš „Lietuvos energijos“, jau pakeitė ne vieną aukščiausią postą.“

Panašias tendencijas rodo ir įmonių rūšiavimas pagal personalą. Iš samdančių 250 ir daugiau darbuotojų vadovą 2018 metais keitė vos ne kas penkta (19,2 proc.), kai iš mažuose versluose su 1–9 darbuotojais pakeitusių bosą buvo tik 7,4 procento.

Įmonės sveikata ir vadovų kaita

Kad įmonės „galvos“ keitimas būna glaudžiais susijęs su įmonės finansine „sveikata“, rodo ir vadovą keitusių įmonių statistika pagal kredito reitingą. Iš „žalią“ kreditingumo įvertinimą 2018 metų pradžioje turėjusių įmonių vadovą pakeitė 8,5 procento. Iš įmonių, kurioms degė „geltona“ (kas reikštų „būtinas didesnis atsargumas“) kapitoną keitė 11 proc., o iš įmonių, kurioms degė „raudona“ („nerekomenduojama turėti verslo reikalų“) – vadovus keitė 10,1 procento. Akivaizdu, kad įmonės akcininkai sprendimus dėl vadovo stengiasi priimti, kol padėtis nėra itin prasta.

Dar akivaizdesnis buvo ryšys su vadovą keitusios įmonės skolomis „Sodrai“. Kadangi ši įstaiga turi didelių galių priverstinai išsiieškoti skolas, akivaizdu, kad šis rodiklis labiau veikia akcininkų sprendimą dėl vadovo keitimo. Iš 2018 metų pradžioje neturėjusių skolų įmonių vadovus keitė 9,1 procento. Daugiausiai (25 proc.) išmainiusių vieną direktorių į kitą turėjo aštuntai skolų „Sodrai“ klasei („augantys labai dideli įsiskolinimai“) priskirtos bendrovės, tačiau vadovus keitusių įmonių ima sparčiai gausėti jau nuo ketvirtos skolų klasės („Pastebimi epizodiniai įsiskolinimai“). Būtent nuo čia likusių be seno vadovo kompanijų dalis išaugo nuo 3,8 iki 15,5 procento.

Išanalizavus Sodros teikiamus duomenis, paaiškėjo, kad naują vadą įgijusios įmonės 2018-aisiais visiems darbuotojams mokėjo didesnę vidutinę algą – 1103,58 euro, kai visi milijono ir daugiau eurų apyvartą deklaravę verslo subjektai deklaravo vidutiniškai 1020,05 euro neatskaičius mokesčių.

Reklama