200 mln. eurų aferos autoriai apsiskaičiavo: rado 70 mln. eurų „paklaidą“ 

Valstybinės „Lietuvos energijos“ grupės įmonė Energijos skirstymo operatorius (ESO) keičia planus į išmaniosios apskaitos sistemos diegimą investuoti daugiau kaip 200 milijonų eurų.

Perskaičiavusi investiciją bei permąsčiusi jos „reikalingumą“ visiems be išimtiems šalies vartotojams, ESO nusprendė sumažinti apetitą. Vietoje planuotų 1,7 mln. išmaniųjų skaitiklių pirks tik 1 milijoną, o planuota grandiozinė investicija, naujais skaičiavimais, galėtų sumažėti nei daugiau nei mažiau – visais 70 mln. eurų iki galbūt tik 130 mln. eurų.

Megaprojekto naudą iš naujo įvertinusi valstybės įmonė keičia jau paskelbto ir šiuo metu vykdomo pirkimo sąlygas ir patį pirkimą.

Vis dėlto ESO nepavyksta įtikinti neabejotina šio projekto nauda. Bendrovės teiginiai, kad Lietuvoje įdiegus išmaniuosius skaitiklius, vartotojai sutaupys elektros energijos, ekspertų nuomone, prasilenkia su tikrove. Panašių abejonių dėl sistemos tikrosios naudos ir realios kainos kilo ir vykdant analogišką projektą Jungtinėje Karalystėje.

Ekspertai tikina, jog išmaniosios apskaitos diegimas smulkiesiems energijos vartotojams neabejotinai didins jų išlaidas už elektrą.

Iš esmės keičia vykdomą pirkimą

Gegužės 27 dieną ESO pranešė, jog keičia išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkimo sąlygas ir atnaujina kvalifikacinės atrankos procedūrą.

Pasak pranešimo, tai daroma siekiant efektyviai valdyti investicijas, „mažinti efektą elektros energijos tarifui“, derinti investicijas su išmaniųjų skaitiklių investicijų suteikiamomis naudomis – tiek gyventojams, tiek ESO, bei vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu.

„Pasirinkus nuoseklesnį, pagal suvartojimą skaidomą diegimo scenarijų, būtų koreguojamas išmaniųjų skaitiklių projekto diegimo intensyvumas bei šiame etape reikalingų investicijų poreikis“, – rašome įmonės pranešime.

ESO teigia, jog išmaniųjų skaitiklių diegimą įgyvendindama etapais, pradedant nuo daugiausiai elektros energijos vartojančių klientų, būtų užtikrinamas apie 90 proc. viso vartojamo elektros energijos kiekio suvartojančių klientų aprūpinimas išmaniaisiais skaitikliais 2023 metų pabaigoje. „Toks sprendimas kartu leistų pasiekti iš esmės visas ekonomines ir socialines naudas bei sumažintų pirminių investicijų apimtį apie 50–70 mln. eurų“, – teigia įmonė.

Bendrovė gerokai sumažino planuojamų pirkti skaitiklių kiekį. Šiuo metu vykstančios kvalifikacinės atrankos pirkimo dokumentuose įvardintas preliminarus skaitiklių kiekis yra apie 1,76 mln. vienetų. Naujuose dokumentuose numatomas preliminarus kiekis apie 1–1,2 mln. vienetų.

„ESO siekia, kad visi norintys ir galintys dalyvauti naujame pirkime rinkos dalyviai galėtų tai daryti lygiavertėmis sąlygomis, todėl laikantis viešųjų pirkimų reikalavimų ir gerosios praktikos, nuspręsta koreguoti sąlygas ir atnaujinti pirkimą. Šie pokyčiai pirkimų procese neturės esminės įtakos bendram projekto įgyvendinimo planui. Tikslinant bei derinant projekto investicijas, ir toliau bus bendradarbiaujama su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija“, – teigiama įmonės pranešime.

Anksčiau ESO planavo iki 2023 metų nupirkti ir vartotojų namuose įrengti apie 1,76 mln. išmaniųjų elektros skaitiklių, valdomų nuotoliniu būdu. Gyventojai jų atsisakyti negalėtų. Įmonė skaičiavo, kad išmaniosios apskaitos diegimo projektas kainuos daugiau kaip 200 mln. eurų.

Šias išlaidas turėtų padengti vartotojai – milžiniškos investicijos būtų įtrauktos į jų mokamą elektros tarifą, kuris jau dabar yra vienas didžiausių tarp gretimų šalių. Kiek dėl to gyventojams pabrangs elektra, kol kas negali atsakyti nei ESO, nei investiciją prižiūrinti Kainų komisija.

LŽ rašė, jog Jungtinėje Karalystėje panašus investicinis projektas sukėlė politinę audrą, kai apie 500 tūkst. gyventojų būstuose įrengtų išmaniųjų skaitiklių iš karto sugedo. Naują prietaisą išmetė net projektą prižiūrėjęs energetikos ministras. Be to, paaiškėjo, kad šio projekto kaina buvo gerokai išpūsta.

Britų politikai teigia, jog bet kuris nacionalinio masto energetikos projektas kainuoja šimtus milijonų ar milijardus, be to, tokie projektai paprastai brangsta įgyvendinimo laikotarpiu. Taip yra dėl to, kad energetikoje nebūna „opozicijos“, o vyriausybės palaimintų projektų netikrina „iš tiesų“ nepriklausomi auditoriai.

Abejoja projekto nauda

Patyręs inžinierius – elektrikas Henrikas Budrys apgailestauja, kad po LŽ straipsnio „200 milijonų afera: po išmanųjį elektros skaitiklį – į kiekvieną trobą“ kilusi diskusija susiaurėjo iki komunikacijos kokybės temos. Šia antraeile ar trečiaeile kryptimi svarstymus apie vieną didžiausių Lietuvos istorijoje energetikos projektų išmaniai nukreipė Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys. LŽ jis teigė, jog nesugebėdama visuomenei paaiškinti išmaniųjų skaitiklių sistemos naudos, ESO žlugdo svarbų ir reikalingą projektą. Paties sumanymo ir jam įgyvendinti numatytos milžiniškos investicijos nauda politikas neabejoja.

„Nenorėčiau su tuo sutikt. „Mano gilėje“ buvo patalpintas video siužetas, pasakojantis, kaip bandomojo projekto dalyvis, pasinaudojęs išmaniosios apskaitos teikiama informacija ir tik nežymiai pakeitęs savo vartojimo įpročius iki 40 proc. sumažino išlaidas už elektrą. Ir aš galėčiau mažiau sumokėti už sunaudotą elektros energiją net 39,18 proc., jei prieš tai visą energiją sunaudočiau tik nuo 17 iki 22 val. , na o „nežymiai pakeitęs įpročius“ visą energiją naudosiu tik nuo 22 val. vakaro iki 5 val ryto. Manau, nedaug kam pavyks taip „nežymiai pakeisti vartojimo įpročius“, pavyzdžiui, turint namų ūkyje šaldytuvą, naudojantis tualetu, kompiuteriu“, – svarsto H. Budrys.

Jo nuomone, ESO platinami propagandiniai siužetai apie išmaniąją apskaitą bei tvirtinimai, kad sistema padės sumažinti elektros energijos suvartojimą, yra netiesa.

„Siūloma sistema leis sutaupyti pinigų, kai tą patį energijos kiekį pirksime tada, kai ji bus pigesnė. Laiko zonos nesikeičia jau ne vienas dešimtmetis. Tad norinčiam taupyti visiškai neaktualu matyti momentinį sunaudojimą. Galima, aišku, kalbėti apie energijos pirkimą tiesiogiai iš energijos tiekėjų, bet 2017 metais tokių asmenų Lietuvoje buvo tik 42“, – pastebi H. Budrys.

Negalėjo paaiškinti, kodėl mažės vartojimas

Pristatydama būsimą investiciją ESO teigė, kad įdiegus išmaniosios apskaitos infrastruktūrą, ypač nuotolinę apskaitą, kai matyti labai detalus elektros energijos naudojimas, mažės elektros energijos vartojimas. Tačiau LŽ paprašius paaiškinti, koks yra ryšys tarp nuotoliniu būdu valdomų išmaniųjų skaitiklių ir žmonių noro racionaliau vartoti elektros energiją, nesugebėjo to padaryti.

Tomas Kavaliauskas, ESO ryšių su visuomene projektų vadovas, dėstė, kad išmanieji skaitikliai leis gyventojams sekti, kaip kinta jų elektros suvartojimas, analizuoti kas valandą pateikiamus duomenis ir lyginti juos skirtingų laikotarpių duomenimis.

2017 metais, kai ESO įgyvendino išmaniosios apskaitos bandomąjį projektą, klientai esą „ypač vertino išmaniųjų skaitiklių pranašumą, nes nebeliko prievolės kas mėnesį nurašinėti skaitiklio rodmenis, o vidutinis elektros energijos sutaupymas siekė apie 6 procentus.“

Tie „6 procentai“ bandomojo projekto dalyvių sutaupytos elektros energijos kelia abejonių, nes kažin kodėl tiksliai sutampa su ES šalių vidurkiu. „ES valstybių patirtis ir geroji praktika rodo, kad išmanioji apskaita leidžia vartotojams sutaupyti iki 6 proc. elektros“, – patvirtino T. Kavaliauskas.

Neatskleidžia tikrosios investicijos vertės?

Energetikas H. Budrys mano, jog ESO anksčiau deklaruota išmaniosios elektros energijos sistemos diegimo kaina – 200 mln. eurų – dirbtinai sumažinta, nes projekto autoriai neskaičiavo būsimos žalos.

„Kalbama apie orientacinę kainą, turint galvoje sistemos įsigijimo, įdiegimo išlaidas. Įdomu, ar įvertinama ta žala, kurią patirs vartotojas, kai bus į metalo laužą išmetami dabar naudojami skaitikliai, tai pat ir nauji elektroniniai, kurie buvo statomi pas vartotojus prieš keletą metų ir puikiausiai galėtų būti naudojami dar ne vienus metus?“ – svarstė LŽ pašnekovas.

H. Budrio skaičiavimu, Lietuvoje apie 800 000 vartotojų per mėnesį vidutiniškai sunaudoja iki 90 kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos. „Tarkime, tai vienam vartotojui kainuoja apie 12 eurų. Jei, ESO teigimu, tokiam vartotojui ir pavyks sutaupyti žadamus „iki 7 proc.“, tai susidarys daugiausia 0,84 euro. Galų gale pasigirdo prognozuojamas vienos kWh pabrangimas, jis suvalgys šitos ekonomijos net 37 centus visiškai nepriklausomai, ar buvo galimybė ką nors sutaupyt“, – spėjo H. Budrys.

Inžinieriaus elektriko nuomone, eksploatuojant išmaniąją sistemą vien už mobilaus ryšio tiekėjo paslaugas kiekvieną mėnesį teks sumokėt daugiau. „Tik tai bus įdėta į tarifą. O kiek yra abonentų kurių suvartojimas dar mažesnis, o įrangos kaina ir jos eksploatavimo išlaidos tai tos pačios? Na, bet mums žadama, kad ši apskaita pagerins elektros energijos kokybę, leis ESO greičiau likviduoti avarijas, palengvins kovą su energijos vagimis. Dėl avarijų tai yra dalis tiesos, tačiau jei 219 mln. paskirtume tinklo tvarkymui, tai ir tų avarijų, grobstymų ženkliai sumažėtų. Dabar mes pinigus išmesim į pasekmių sušvelninimą o galėtume investuoti į jų eliminavimą. Jau nekalbu apie tai, jog didelė dalis šių priemonių leistų sumažinti energijos perdavimo nuostolius. Paskirstymo tinkle jos duotų realų energijos taupymo efektą nuo jų įdiegimo dienos, nepriklausomai nuo žaidimų tarifais ir žmogaus dalyvavimo. Ir dar, eina kalba apie didelius pinigus (palyginimui, 2003 metais pusė Lietuvos skirstomojo tinklo buvo parduota už 156 mln. eurų), jei šiuos pinigus paskirsime „ale išmaniajai apskaitai“ tai tikriausiai 99 proc. šios sumos iškeliaus iš Lietuvos , jei šiuos pinigus skirtume tinklo būklės pagerinimui tai tikriausiai 99 proc. liktų Lietuvoje“, – skaičiuoja H. Budrys.

Nepasitiki audito bendrovės išvadomis?

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyta, kad iki 2023 metų išmaniosios elektros energijos apskaitos sistema visiems vartotojams turėtų būti diegiama tik tokiu atveju, jeigu atliktos išmaniųjų elektros energijos apskaitos sistemų diegimo sąnaudų ir naudos analizės rezultatai būtų teigiami.

ESO tvirtina, jog toks sąnaudų ir naudos tyrimas atliktas. „2017 metais audito bendrovės „Ernst and Young“ daryta analizė parodė, kad Lietuvoje planuojama diegti išmanioji apskaita naudinga tiek išlaidų, tiek naudos požiūriu. Ypač išskirti ekonominis ir socialiniai aspektai. Tik tada, kai buvo atlikta analizė, ESO ėmėsi rengtis visuotinės išmaniosios apskaitos projekto įgyvendinimui“, – dėstė T. Kavaliauskas.

Šio audito ataskaitą ESO pateikti atsisakė, motyvuodama tuo, kad investicijos derinamos su Kainų komisija, o ESO yra priėmusi sprendimą šiais duomenimis nesidalinti.

Energetikos ministerija neatsakė į LŽ klausimą, ar yra susipažinusi su ESO užsakymu 2017 metais audito bendrovės „Ernst and Young“ atlikta analize. Tačiau ministerija informavo, jog yra inicijavusi naują išmaniosios elektros apskaitos projekto auditą. Vyriausybės kanceliarijos Strateginių projektų portfelio komisijoje yra įtrauktas projektas „Energijos suvartojimo reguliavimo prietaisų šilumos vartotojams ir išmanios apskaitos prietaisų dujų, elektros, šilumos, karšto ir geriamojo vandens vartotojams diegimas“.

Šio projekto apimtyje ministerija šių metų sausio mėnesio pabaigoje užsakė konsultacinių paslaugų studiją „Komunalinių paslaugų vartojimo apskaitos prietaisų modernizavimo sąnaudų-naudos vertinimas“. Planuojama turėti atliktos studijos rezultatus šių metų viduryje.

Diegti išmaniuosius elektros energijos apskaitos prietaisus elektros vartotojams (esant teigiamiems kaštų ir naudos analizės rezultatams) numatyta Vyriausybės patvirtintame Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos Įgyvendinimo priemonių plane. Pagal šį planą projektą įgyvendinti paskirti Energetikos ministerija, ESO bei Kainų komisija.

Planuojama, kad detalus išmaniosios apskaitos diegimo planas bus parengtas 2020 metų pirmoje pusėje, kai bus aiškus infrastruktūros tiekėjas ir su juo sutartas tiekimo grafikas, o diegimo planas suderintas su Kainų komisija. Masinį skaitiklių diegimą planuojama pradėti 2020 metų pabaigoje.

Nerekomendavo visuotinės apskaitos

Beje, 2017 metais atlikta projekto naudos ir kaštų analizė nebuvo pirma. 2012 metais „Ernst and Young“ atliktoje Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizės tarpinėje ataskaitoje teigta, jog didžioji dauguma stambiųjų elektros energijos vartotojų jau buvo įsidiegę išmaniąją apskaitą. LŽ duomenimis, tuomet audito bendrovė visuotinės išmaniosios apskaitos diegimo ekonominės naudos neįžvelgė.

„Jei vartotojams išmanioji apskaita apsimoka, jie patys turi paskatos investuoti į jos atsiradimą. Ir atvirkščiai, jei vartotojams išmanioji apskaita neapsimoka (ar apsimoka labai nežymiai), tuomet investicijos ir nebus atliekamos. Investicijų į išmaniąją apskaitą nebuvimas turi būti traktuojamas ne kaip rinkos trūkumas, o atvirkščiai – vartotojų sprendimas, atspindintis jų preferencijas“, – tarpinę ataskaitą komentavo Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRA).

Tark kitko, ES rekomendavo ne apskritai įdiegti išmaniąją apskaitą, bet ją įdiegti tik ten, kur ji pasiteisina ekonomiškai. Taip pat, kad bent vienas iš scenarijų būtų „nieko nedarymo“ scenarijus. „Ernst and Young“ ataskaita „nieko nedarymo“ scenarijaus apskritai nepateikė.

Laisvosios rinkos ekspertai atkreipė dėmesį, kad dalis auditorių ataskaitoje pateikiamos ekonominės naudos, t.y. vartotojų pasirinkimas vartoti „nepikinę“ energiją gali būti vykdomas ir jau veikiančias dvejų tarifų elektros energijos skaitikliais. Ir atvirkščiai, jei didžiajai vartotojų daliai kelių tarifų mokėjimo planas nebūtų pateiktas (arba skirtumas tarp tarifų bus nežymus), tuomet vartotojai neturėtų paskatų keisti vartojimo grafiką, o apskaičiuotos ekonominė naudos – nebūtų.

„Dalis vartotojų gali nenorėti išmaniųjų skaitiklių. Viena vertus, atsižvelgiant į faktą, kad elektros skaitikliai dažniausiai yra skirstymo įmonės nuosavybė ir pritaikius teisines priemones juos galima keisti ir be vartotojo sutikimo. Kita vertus, reikia turėti galvoje, kad skirstymo įmonė yra valstybei priklausanti įmonė, kuriai suteikta teritorinė monopolija, todėl gali iškilti pagrįstų teisinių ir politinių trukdžių diegiant masinę išmaniąją apskaitą. Reikėtų numatyti nediskriminuojančius spendimus vartotojams, kurie nenori įsidiegti išmaniųjų skaitiklių“, – rekomendavo LLRI.

ESO teigia, jog gyventojams nebus suteikta teisės atsisakyti nuotoliniu būdu valdomų skaitiklių, tačiau neatskleidžia, kaip baus tuos, kurie neįsileis meistrų į savo namus. „Apskaita bus diegiama visiems, pradedant nuo didžiausių iki mažiausių vartotojų“, – LŽ pabrėžė T. Kavaliauskas.

Įspėjo apie didėsiančias išlaidas

Tuo metu laisvosios rinkos ekspertai siūlė koncentruotis tik į tas vietoves ar vartotojų segmentus, kur išmaniųjų skaitiklių diegimas apsimoka komerciškai. O masinę išmaniąją apskaitą diegti tik tuomet ar tokiomis apimtimis, kada išmanieji skaitikliai apsimokės savaime, t.y. kai dėl jų įdiegimo sutaupytos lėšos atsvers jų įdiegimo išlaidas. „Priešingu atveju išmaniųjų skaitiklių įdiegimas ne mažins vartotojų išlaidas, o jas didins“, – teigė LLRI.

Energetikos H. Budrys daro dar toliau siekiančias išvadas: „2012 metų išvados, atrodo, skiriasi nuo dabartinių rekomendacijų. Kas galėtų paneigti kad ir tokia garsi firma neatlaikė spaudimo?“

H. Budrys prisipažino, jog nėra kategoriškai nusistatęs prieš išmaniosios apskaitos naujovę – galbūt tikslinga ją įdiegti tam tikruose tinklo taškuose, kad būtų galima kontroliuoti įtampų, srovių lygius tiems vartotojams kurie sunaudoja didesnį energijos kiekį.

„Gal žmogus pats galėtų nuspręsti, ar jam verta nurašinėti skaitiklio parodymus kas mėnesį,ar už tam tikrą mokestį pastačius išmaniąją apskaitą atsilaisvinusį laiką skirti vartojimo įpročių pakeitimo ugdymui. Sutinku, jog tai gal ir nebūtų kosminio dydžio pinigai kiekvienam vartotojui, tačiau ateityje mūsų laukia dar ne vienas energijos kainų kilimas ir visuomenė neturėtų būti taip primityviai mulkinama. Tik visuomenės aktyvesnis įsitraukimas čia, ko gero, galėtų padėti“, – mano energetikas.

