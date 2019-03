10 faktų, ką žinome apie Lietuvoje veikusių bankų pinigų plovimo skandalą 

Į besiplečiantį rusiškų pinigų plovimo skandalą patenka vis daugiau bankų, kurių dalis veikė ar iki šiol veikia Lietuvoje. Ką apie šią pinigų plovimo schemą žinome? Kurie finansų rinkos žaidėjai skandale yra minimi ir kaip jie tarpusavyje susiję?

1. Pirmosios žinios pasiekė apie „Danske Bank“ galimai vykdytas pinigų plovimo schemas per Estijos padalinį. Įtarta, kad per 2007–2015 m. buvo pervesta apie 200 mlrd. eurų įtartinų lėšų. Estijos finansų inspekcija pareikalavo uždaryti „Danske Bank“ filialą.

2. Vasarį paviešinta informacija, kad su „Danske Bank“ Estijos filialą krečiančiu pinigų plovimo skandalu susijęs ir Švedijos „Swedbank“. Minima išplautų pinigų suma gali viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. eurų). Pinigai keliavo tarp maždaug 50-ies realiai neveikusių įmonių sąskaitų. Švedijos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl „Swedbank“ sąsajų su itin plataus masto pinigų plovimu per Danijos „Danske Bank“ Estijos filialą. Tyrime dalyvauja Estijos bei Švedijos finansų inspekcijos ir Centrinis Lietuvos bankas.

3. Gilinantis į pinigų plovimo schemas paaiškėjo galimai neteisėta „Swedbank“ veikla Lietuvoje, per kurią lėšos galėjo keliauti buvusiam Ukrainos prezidentui Viktorui Janukovyčiui. Naujienų portalas 15min.lt pranešė, kad dalis pinigų, kuriuos Ukrainos teisėsauga laiko kyšiais buvusiam prezidentui V. Janukovyčiui, jį pasiekė pasinaudojant „Swedbank“ Lietuvos padalinio sąskaita. Su V.Janukovyčiumi siejama ofšorinė įmonė „Vega Holding“ 2004–2014 metais disponavo „Swedbank“ sąskaita Lietuvoje. Įtartini mokėjimai susiję su milijoniniu honoraru, kurį Ukrainos prezidentas esą gavo už daug abejonių sukėlusios knygos išleidimą. Ukrainos pareigūnus dominanti suma siekia 3,7 mln. eurų, tačiau, anot portalo, tai tik maža dalis pinigų, kurie prasisuko per „Swedbank“ paslaugomis Lietuvoje besinaudojusios ofšorinės įmonės sąskaitą.

4. Pinigų plovimo schemose pasirodė ir kito Šiaurės šalių regiono banko „Nordea“ vardas, kuris kartu su Norvegijos grupe DNB valdo banką „Luminor“. Per šio banko, filialus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje per 12 metų buvo pervesta apie 700 mln. eurų galbūt nešvarių pinigų. Taip pat didžioji dalis įtartinų pinigų buvo pervesta per banko padalinius Estijoje, Danijoje ir Švedijoje naudojant priedangos bendrovių sąskaitas, kurių tikrųjų savininkų beveik neįmanoma nustatyti.

5. Per 527 sąskaitas „Nordea“ Suomijos padaliniuose galėjo būti pervesta 234 mln. JAV dolerių įtartinos kilmės pinigų, o per 365 sąskaitas banko padaliniuose Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje – dar 175 mln. JAV dolerių. Danijos policija 2018 metais paskelbė pradėjusi tyrimą dėl pinigų plovimo per „Nordea“. Suomijos finansų priežiūros institucija vasarį užbaigė savo tyrimą dėl galimo „Nordea“ dalyvavimo pinigų plovime per didžiausią Danijos banką „Danske Bank“ ir perdavė jo rezultatus policijai.

6. Nutekintą informaciją nagrinėja tiriamosios žurnalistikos centras OCCRP, tiriantis pinigų plovimo sistemą, kurią vadina „Troika Laundromat“. Lėšų iš Rusijos pervedimui „Troika Laundromat“ naudojo ir sąskaitas trijuose didžiausiuose Nyderlandų bankuose. Konkrečiai minima maždaug 43 mln. eurų, už dviejų jachtų statybą pervestų į Nyderlandų jachtų statybos bendrovės „Heesen“ sąskaitą banke „Rabobank“, taip pat apytikriai 190 mln. eurų, pervestų per sąskaitas Nyderlandų banko „ABN Amro“ padalinyje, kurį vėliau perėmė „Royal Bank of Scotland“.

7. Tyrimo metu pavyko nustatyti ne vieną garsų ir įtakingą veikėją iš Rusijos, kuris pelnėsi per „Troika Laundromat“ sukurtą sistemą. Garsiausias asmuo šioje kompanijoje – Rusijos violončelininkas Sergejus Rolduginas. Jis yra vienas artimiausių Rusijos prezidento Vladimiro Putino draugų, Rusijos lyderio pirmosios dukters krikštatėvis. OCCRP skaičiavimais, per „Troika Laundromat“ sistemą S. Roldugino įmonės gavo apie 69 mln. dolerių.

8. Sąskaitomis „Nordea“ padaliniuose Švedijoje, Danijoje, Suomijoje ir Norvegijoje naudojosi realiai neveikusios įmonės, turėjusios sąskaitų ir „Danske Bank“ Estijos filiale bei Lietuvos Ūkio banke.

9. Nustatytas Ūkio banko galimas dalyvavimas „Danske Bank“ Estijos filialą krečiančiame pinigų plovimo skandale. Iš sąskaitų Lietuvos Ūkio banke ir „Danske Bank“ Estijos padalinyje į sąskaitas banke „Raiffeisen Zentralbank Oesterreich“, kuris tų operacijų laikotarpiu buvo pagrindinis „Raiffeisen Bank International“ savininkas, buvo pervesta iš viso 634 mln. JAV dolerių. Rusijoje besislapstančio verslininko Vladimiro Romanovo valdytas ir žlugęs Ūkio bankas dalyvavo daugiau nei 6 mlrd. eurų pinigų plovimo schemoje, kurią sukūrė armėnų kilmės multimilijonierius Rubeno Vardaniano valdytas didžiausias privatus investicinis bankas Rusijoje „Troika Dialog“. Pinigų plovimo operacijoms buvo panaudoti žmonės, kurie teigia, kad jų tapatybės buvo pavogtos.

10. Vokiečių dienraštis „Sueddeutsche Zeitung“ pranešė, jog iš sąskaitų Vokietijos banke „Deutsche Bank“ į sąskaitas, priklausančias „Troika Laundromat“, 2003–2017 metais buvo pervesta daugiau kaip 889 mln. JAV dolerių. Panašių įtarimų dėl dalyvavimo pinigų plovimo schemoje „Troika Laundromat“ sulaukė ir Austrijos „Raiffeisen Bank International“ bei mažiausiai du Nyderlandų bankai.

