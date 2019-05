„Brexit“ korespondencija – lietuviškose pašto dėžutėse 

Lietuvos verslininkai nevengia sieti savo ateities planų su išstojimo iš Europos Sąjungos karuselėje įstrigusios Jungtinės Karalystės (JK) rinka ir pradeda verslą Britanijoje tuo metu, kai patys britai bėga iš savo šalies. Kauno rajono įmonė, projektuojanti ir gaminanti įvairią metalo produkciją iš lakštinio plieno, ryžosi pradėti glaudesnį bendradarbiavimą su Jungtine Karalyste tuo metu, kai aistros dėl „Brexito“ jau virte virė.

Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES neišgąsdino metalo produkcijos gamintojos „Glori ir Ko“ ir nuo naujo kliento neatbaidė – bendradarbiavimas su britais pradėtas pačiame „Brexito“ įkarštyje, o šiuo metu kauniečių bendrovė jau yra išsiuntusi į JK ne tik bandomąją partiją, bet ir dar kelis šimtus gaminių.

Britų paštininkai korespondenciją jau meta ir į šios bendrovės pagamintas pašto dėžutes.

Ne vienintelė eksporto kryptis

„Bet kuriuo atveju britai neužsidarys sienos, turės bendradarbiauti. Galbūt ir atsiras kokių nors trikdžių, bet kol kas apie tai negalvojame“, ‑ apie partnerystės su britais perspektyvas po „Brexito“ teigė „Glori ir Ko“ direktorius Raimundas Gecevičius.

Jis neslėpė, kad toli į ateitį šio bendradarbiavo planų nedėlioja. Kadangi tarp kitų šio britų užsakovo tiekėjų dominuoja trečiosios šalys, muitai ir papildomos išlaidos klientui yra įprastos, o lietuviai bent jau trumpuoju laikotarpiu turi pranašumą.

Be to, Jungtinė Karalystė – ne vienintelė užsienio kryptis įmonei ir eksportas į ją sudaro tik dalį eksportuojamos produkcijos, tad priklausomybė nuo britų eksporto krypties nedidelė ir tik išplečia įmonės klientų ratą.

Pasak R. Gecevičiaus, į 16 šalių produkciją eksportuojančiai bendrovei JK nebuvo nauja kryptis, tačiau ankstesni užsakymai į JK buvo mažesnės apimties. „Ne į visas 16 šalių eksportuojame nuolat. Pagrindinės arba nuolatinės eksporto kryptys yra Vokietija ir Skandinavija, o JK išsiskiria eksportuojamos produkcijos skirtingų pozicijų užsakymais“, ‑ pasakojo įmonės vadovas.

2018 metais JK buvo tarp šešių svarbiausių lietuviškos kilmės prekių eksporto rinkų.

Sukauptas universalių ir specialių šiuolaikinių įrenginių parkas leidžia kauniečių įmonei gaminti aukštos kokybės ir įvairaus asortimento produkciją. „Glori ir Ko“ projektuoja ir gamina įvairiausią metalo produkciją iš lakštinio plieno: ventiliacijos groteles ir vamzdynus, priešgaisrines revizines dureles, kolektorines spinteles, dėžutes raktams ir vaistams, malkines ir bunkerius granulėms, vėjarodžius, gėlių laikiklius ir kitus produktus, taip pat pašto dėžutes. Šios gaminamos iš cinkuotos skardos ir yra pats populiariausias įmonės gaminys.

Pasak R. Gecevičiaus, derybose britams pašto dėžučių kaina nebuvo pagrindinis dalykas, jiems labiau imponavo produkcijos kokybė, sklandus bendradarbiavimas ir stiprus tarpusavio pasitikėjimas.

Išlieka tarp svarbiausių rinkų

Verslumo ir eksporto plėtros agentūros „Versli Lietuva“ Eksporto departamento vadovas Aivaras Knieža pataria verslo rizikas, susijusias su eksportu į JK, įvertinti per kliento prizmę.

„Vienas svarbiausių dalykų yra suvokti, su kokiais iššūkiais dabar susiduria užsakovai, tad glaudus bendradarbiavimas su jais gali padėti suprasti jų lūkesčius ir poreikius. Jei įmanoma, bandykite spręsti jų problemas, bet nepamirškite įvertinti ir to, kaip klientų veiksmai ir planai paveiks jūsų verslą. Vienais atvejais tai gali padėti apsispręsti dėl tolesnio darbo su JK rinka. Kitais atvejais tai gali atverti naujų galimybių persiderant dėl kainų ir užsakymų kiekio“, – pranešime spaudai teigė A. Knieža. Į Jungtinę Karalystę eksportuojančios lietuviškos įmonės tikina, kad britų partneriai yra lankstūs, linkę dalytis „Brexito“ rizikos kaštus, siekdami išlaikyti tiekėjus iš Lietuvos.

Britų paštininkai korespondenciją jau meta ir į lietuviškas pašto dėžutes. / LŽ archyvo nuotrauka

„Verslios Lietuvos“ duomenimis, 2018 metais JK buvo tarp šešių svarbiausių lietuviškos kilmės prekių eksporto rinkų. Lietuvos baldų gamintojams JK yra ketvirta pagal dydį eksporto rinka, plastiko ir jų dirbinių gamintojams – trečia, trąšų tiekėjams – antra. Palyginti su ankstesniais metais, lietuviškos kilmės prekių eksportas išaugo 11 proc., iki 886,5 mln. eurų.

„Versli Lietuva“ prognozuoja, kad lietuviškos kilmės prekių (be energetikos produktų) eksportas 2019 metais augs 7,4 proc., iki 14,4 mlrd. eurų, paslaugų – 7,3 proc., iki 10,2 mlrd. eurų, prekių reeksportas (be energetikos produktų) – 6,9 proc., iki 11,4 mlrd. eurų. 2020 metais lietuviškų prekių eksportas (be energetikos produktų) turėtų augti 6,8 proc., iki 15,4 mlrd. eurų, paslaugų – 6 proc., iki 10,8 mlrd. eurų, reeksportas (be energetikos produktų) – 8,9 proc., iki 12,4 mlrd. eurų.

Chaosas nepasikartos

Europos Sąjungos lyderiai praėjusią savaitę paskelbė apibendrintą principų sąrašą, kuriuo ji vadovausis Jungtinei Karalystei išstojus iš Bendrijos. Žadama, kad „naujoji 27 valstybių Sąjunga yra pasiruošusi sutikti savo ateitį vieninga“.

Nors ES narė JK dar nebaigė savo skyrybų su Bendrija procedūrų, kitų 27 valstybių lyderiai, artėjant po dviejų savaičių vyksiantiems Europos Parlamento rinkimams ir numatomam ES vadovybės pasikeitimui, deklaracijoje bendrai patvirtino savo įsipareigojimą siekti, kad Didžiosios Britanijos išstojimas nepaskatintų kitų valstybių sekti JK pavyzdžiu.

ES piliečiams ir verslui pasiunčiama viltinga žinia, kad šis skausmingas vienos ES narės išstojimas iš Bendrijos bus vienintelis ir paskutinis.

